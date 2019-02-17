ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ວິຈານພັນທະມິດ ຢູໂຣບ ຢ່າງ
ແຮງໃນວັນເສົາວານນີ້ ສຳລັບການຢືນຢັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ອີຣ່ານ ແລະ ເວເນ
ຊູເອລາ, ໃນຄຳປາໄສທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ມິວນິກ ໃນປະ
ເທດ ເຢຍຣະມັນ.
ທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະຜູ້ແທນວ່າ “ມັນໄດ້ມາຮອດເວລາແລ້ວ ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມ
ຢູໂຣບ ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຢຸດທຳລາຍມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ລະ
ບອບການປົກຄອງທີ່ຂ້າຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ກໍ່ຈະລາຈົນນີ້. ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ
ສຳລັບຄູ່ຮ່ວມ ຢູໂຣບ ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍ ອີ
ຣ່ານ.
ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດຮັບຮູ້ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ
ເປັນປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງ ເວເນຊູເອລາ ດ້ວຍ. ລັດຖະບານ ຢູໂຣບ ຫຼາຍກວ່າ
20 ປະເທດແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມ, ແຕ່ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ທ່ານ
ກວາອີໂດ ເປັນປະທານາທິບໍດີຢ່າງເຕັມທີ່. ປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ທີ່ມີບັນ
ຫາຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຊະ
ນະການເລືອກຕັ້ງປີກາຍນີ້, ໃນຂະນະທີ່ປະເທດໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກຢາກ ແລະ ປະ
ສົບອັດຕາເງິນເຟີຢ່າງສູງ.
ທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອີກຄັ້ງນຶ່ງໂລກເກົ່າຂອງພວກເຮົາ ສາມາດເອົາການຢືນຢັດ
ທີ່ແຂງແກ່ນ ໃນການສະໜັບສະໜູນຄວາມເສລີພາບໃນໂລກໃໝ່. ມື້ນີ້ພວກເຮົາຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ເອົາບາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າສຳລັບເສລີພາບ ແລະ ຮັບຮູ້
ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ພຽງຄົນດຽວ.”
ຈີນ ໄດ້ຖືກເລືອກເຟັ້ນຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໂດຍທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີວ່າ ເປັນໄພ
ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ
ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກໍ່ຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ແລະ ບໍລິສັດໂທລະຄົມ
ອື່ນໆຂອງ ຈີນ, ໃນຂະນະທີ່ກົດໝາຍ ຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະໜອງເຄື່ອງມືດ້ານ
ຄວາມປອດໄພຢ່າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ລັດຖະບານ ຈີນ ດ້ວຍການສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ
ທີ່ຖືກໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍ ຫຼື ອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານ ເພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳການຮຽກຮ້ອງຂອງ ວໍຊິງຕັນ ສຳລັບພັນທະມິດ ຢູໂຣບ ໃນ
ອົງການ ເນໂຕ້ ໃຫ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງທະຫານ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ເຕືອນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ມົສກູ,
ເຊັ່ນທໍ່ແກັສ Nord Stream 2 ເຊິ່ງກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກໍ່ສ້າງລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ
ແລະ ເຢຍຣະມັນ ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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