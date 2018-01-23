ທ່ານເພັນສ໌ ປະກາດວ່າ ສະຫະລັດ ຈະຍ້າຍ ສະຖານທູດ ໄປ ເຈຣູຊາແລັມ ໃນປີ 2019

ຫລັງຈາກປະກາດວ່າ ສະຫະລັດຈະຍ້າຍສະຖານທູດຂອງຕົນ ຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ໄປຍັງ
ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມໃນທ້າຍປີ 2019 ຮອງປະທານາທິບໍດີໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ມ້ວນທ້າຍ
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພາກຕາເວັນອອກກາງ ເປັນເວລາສີ່ວັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້
ໂດຍພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີອິສຣາແອລແລະໄປຢ້ຽມຢາມສູນກາງໂຮໂລຄອດທ໌
ແລະກຳແພງຟາກຕາເວັນຕົກ.
ທ່ານເພັນສ໌ ກ່າວຢູ່ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາຄະແນັດແຊັດ ໃນນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ ວ່າ
“ໃນຫລາຍອາທິດຕໍ່ໜ້ານີ້ ລັດຖະບານຂອງພວກເຮົາ ຈະສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃຫ້ແກ່
ແຜນການເປີດສະຖານທູດສະຫະລັດຢູ່ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມແລະສະຖານທູດສະຫະ
ລັດ ຈະເປີດກ່ອນທ້າຍປີໜ້າສິ້ນສຸດລົງ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ເຈຣູຊາແລັມ ເປັນນະຄອນຫລວງຂອງອິສຣາແອລແລະ ໃນຂະ
ນະດຽວກັນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ເລີ້ມກະ ກຽມໃນຂັ້ນຕົ້
ນ ເພື່ອຍົກຍ້າຍສະຖານທູດພວກເຮົາຈາກນະຄອນແຕລອາວີຟໄປ ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ.”
ການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແມ່ນແຕກຕ່າງໄປຈາກນະໂຍບາຍສະຫະລັດ
ທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ຖານະຂອງນະຄອນເຈຣູຊາແລັມຢູ່ເປັນບັນຫາທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ໃນການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລແລະປາ ແລສໄຕນ໌.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເຣັກສ໌ ທິລເລີສັນ ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້
ວ່າ ການຍ້າຍສະຖານທູດຈະໃຊ້ເວລາຢູ່ຫຼາຍປີ. ແຕ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ໂຄສົກກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ “ຈະເລັ່ງລັດ
ກ່ຽວກັບແຜນການຂອງຕົນ ທີ່ຈະເປີດສະຖານທູດສະ ຫະລັດຢູ່ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ
ແລະຈະເປີດສະຖານທູດກ່ອນທ້າຍປີສິ້ນສຸດລົງ.”
ທ່ານນາງນາວເອີດທ໌ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ທ່ານທິລເລີສັນແມ່ນເປັນທີ່
ຈະແຈ້ງຮັບຮູ້ວ່າເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ແມ່ນບູລິມະສິດສຳຄັນສຸດ.”
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຂອບໃຈ ທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານເພັນສ໌ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ເປັນ
ຄຳເວົ້າທີ່ມີຄວາມສຳຄັນປະຫວັດສາດ” ແລະການປະກາດວ່າຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ
ສະຫະລັດ ກັບອິສຣາແອລວ່າ “ບໍ່ເຄີຍແໝ້ນແຟ້ນແບບນີ້ມາກ່ອນ."
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ໃນອີກບໍ່ດົນ ຝ່າຍປາແລສໄຕນ໌ “ກໍຈະ
ຮັບເອົາຄວາມຈິງກ່ຽວກັບເຈຣູຊາແລັມທັງສອງຝ່າຍສາມາດບັນລຸການຕົກ ລົງໄດ້ໄວ
ເທົ່າໃດ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ເປັນໂອກາດດີຂຶ້ນ ສຳລັບປະຊາຊົນຂອງເຮົາທັງສອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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