ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ເຂົ້າຮ່ວມ ງານປອງດອງສາມັກຄີ ຂອງພວກລີ້ໄພ ຊາວເວເນຊູເອລາ ໃນລັດຟລໍຣີດາ

ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໄດ້ພົບປະກັບ ພວກ​ລີ້​ໄພ ແລະ

ບັນດາຜູ້ນຳຊຸມຊົນ ຊາວເວນາຊູເອລາ ໃນນະຄອນ ໄມອາມີ ລັດຟໍຣີດາ ໃນວັນສຸກ

ວານນີ້.

ທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລືໂຕະມົນ ກັບກຸ່ມຜູ້ຂໍລີ້ໄພ

ແລະບັນດາຜູ້ນຳຊຸມຊົນດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່ທີ່ສູນກາງສາສະໜາທີ່ປາກເວົ້າພາສາ ສະເປນ.

ຄາດກັນວ່າ ທ່ານເພັນສ໌ ຍັງຈະໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ງານປອງດອງສາມັກຄີ ທີ່ໄດ້

ຈັດຂຶ້ນ ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງດຽວກັນນັ້ນ ຄື ຢູ່​ທີ່ສູນກາງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຄ​ຣິ​ສ​ ຫຼື Iglesia

Doral Jesus Worship Center.

ໃນວັນພະຫັດຜ່ານ​ມານີ້ ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ

ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ໄປປາ​ກົດໂຕຢູ່ທີ່ບ້ານ​ພັກ ຂອງຄອບຄົວ

ທ່ານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກາສ ໂດຍພະຍາຍາມຈະຂົ່ມຂູ່ທ່ານ.

ຢູ່ໃນທວີດເຕີ ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໄດ້ເດີນທາງໄປ

ຮອດບ້ານ​ພັກດັ່ງກ່າວ ແລ້ວກໍຖາມຫາພັນລະຍາ ຂອງທ່ານ ກວາອີໂອ ທ່ານນາງ

ຟາບີອານາ. ທ່ານ ກວາອີໂອ ກ່າວວ່າ ເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ລູກສາວໄວ

ນຶ່ງປີປາຍ ຫຼື 20 ເດືອນ ຂອງທ່ານ ແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນບ້ານ​ພັກ​ກັບ ແມ່ນຕູ້ຂອງນາງ.

ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກມີຫຍັງກໍຕາມ ເກີດຂຶ້ນກັບລູກສາວ ທ່ານຈະໃຫ້ຜູ້ນຳ ສັງຄົມ

ນິຍົມ ນິໂຄຣັສ ມາດູໂຣ ທີ່ກຳລັງຖືກໂຈມຕີຢູ່ນີ້ ​ເປັນ​ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ຕອບ​ ໃນ

​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ​ ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ ​ທ່ານ ​ມາ​ດູ​ໂຣ.



ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານກວາອີໂອ ໄດ້ຂອບອົກ

ຂອບໃຈ ພວກເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພາກັນຟ້າວໄປຍັງ ານ​ພັກຂອງທ່ານ ແລ້ວ

ເຄາະໝໍ້ ເຄາະກະທະ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ ໃນການໄປ​ຫາຂອງພວກຕຳຫຼວດ

ນັ້ນ. ທ່ານກວາອີໂດ ກ່າວວ່າ ພວກເພື່ອນບ້ານ ໄດ້ພາກັນຢູ່ ໃນບໍລິເວນບ້ານ​ພັກຕໍ່ໄປ

ເພື່ອປົກປ້ອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄົ້ນຫາພາຍໃນບໍລິເວນ

ຢູ່ນັ້ນ.

ທ່ານກວາອີໂອ ຊຶ່ງເປັນປະທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍພັກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້

ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ເມື່ອສັບປະດາ ແລ້ວນີ້

ລຸນຫຼັງທີ່ສະພາໄດ້ປະກາດວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ຂອງ ທ່ານ ມາດູໂຣ ໃນເດືອນ

ພຶດສະພາ ປີ 2018 ແມ່ນບໍ່ຊອບ​ທຳຍ້ອນ​ວ່າພວກຜູ້ສະໝັກຝ່າຍຄ້ານ ສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ພາກັນຂວ້ຳບາດການແຂ່ງຂັນ ຫຼືບໍ່ກໍຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ລົງສະໝັກເຂົ້າ ຮ່ວມໃນການ

ແຂ່ງຂັນ.

ສ່ວນ ສະຫະລັດ ກໍຮັບຮູ້ວ່າ ທ່ານ ກວາອີໂດ ເປັນຜູ້ນຳໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຂອງ

ປະເທດນັ້ນ.​

ໃນ​ບົດ​ອອກ​ຄຳ​ເຫັນ ​ຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ New York Times ທີ່​ພິມ​ອອກເມື່ອຕົ້ນສັບປະດາ

​ຜ່ານ​ມານີ້, ທ່ານກວາ​ອີ​ໂດ​ເວົ້າ​ວ່າ ມີຫຼາຍກວ່າ 50 ປະ​ເທດ​ແລ້ວ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຮູ້​ທ່ານ ວ່າ

ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ຫລືບໍ່ ກໍຮັບຮູ້ວ່າ ເປັນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

ທີ່ມີອຳນາດຢ່າງຊອບທຳ ໃນເວເນຊູເອລາ. ທ່ານກ່າວ ວ່າ ທ່ານໄດ້ເລີ້ມຂັ້ນຕອນການ

ແຕ່ງຕັ້ງ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປະ​ຈຳ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ​ແລ້ວ ແລະ​ກໍ​ໄດ້ "ຊອກ​ຫາ

ແຫລ່ງ ທີ່ຕັ້ງຊັບສິນຂອງຊາດ ແລະເກັບກູ້​ເອົາ​ຄືນມາ ຊຶ່ງອາດຕົກຄ້າງ ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​

ນັ້ນ."

ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າ ພວກນັກການທູດຂອງຢູໂຣບ ສອງທ່ານ ທີ່

ກ່າວວ່າ ບັນດາລັດຖະບານຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຈະເຄື່ອນໄຫວ

ເພື່ອຮັບຮູ້ວ່າ ທ່ານ ກວາອີໂອ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຂອງເວເນຊູເອລາ

ໃນສັບປະດາໜ້າ.

