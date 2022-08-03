ປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ຄະນະສະມາຊິກສະພາຂອງທ່ານນາງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ໄຕ້ຫວັນ “ເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ປະຖິ້ມ ໄຕ້ຫວັນ.”
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕອນນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ, ຄວາມສາມັກຄີຂອງ ອາເມຣິກາ ກັບໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ, ແລະຂໍ້ຄວາມນັ້ນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ນຳມາທີ່ນີ້, ໃນມື້ນີ້.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຮ່າງກົດໝາຍ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໃໝ່ໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ໄມໂຄຣຊິບ ຫຼື ເຊມີຄອນດັກເຕີ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາບໍລິສັດ ສະຫະລັດ ແຂ່ງຂັນກັບຈີນ. ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ວ່າຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ “ຈະສະໜອງໂອກາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ສຳລັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ.”
ຈີນ ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ ເພໂລຊີ, ໂດຍເຕືອນວ່າມັນຈະເປັນການລ່ວງລະເມີດທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືວ່າເປັນເຂດອະທິປະໄຕຂອງຕົນຕໍ່ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແຫ່ງນັ້ນ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ເດີນທາງຮອດເມື່ອຕອນເດິກຂອງວັນອັງຄານວານນີ້, ຈີນ ໄດ້ຮຽກຕົວເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ປະກາດການຊ້ອມລົບດ້ວຍລູກປືນແທ້ໃກ້ກັບ ໄຕ້ຫວັນ, ລວມທັງ “ການຍິງລູກປືນແທ້ໄລຍະໄກ” ໃນຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງແບ່ງແຍກເກາະດັ່ງກ່າວອອກຈາກຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ແລະ ເສັ້ນທາງການເດີນກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ສຳຄັນ.
ປັກກິ່ງ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ຍັງໄດ້ກຳນົດການຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າໝາກໄມ້ ແລະ ປາຈາກໄຕ້ຫວັນ.
ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຈີນ ໄດ້ແຍກອອກຈາກກັນໃນປີ 1949 ຫຼັງຈາກສົງຄາມກາງເມືອງ, ດ້ວຍກອງກຳລັງຊາດນິຍົມທີ່ຜ່າຍແພ້ໄດ້ຫຼົບໜີໄປຢູ່ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຕັ້ງລັດຖະບານທີ່ຕໍ່ມາໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນເປັນດິນແດນທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕສະຫວ່າງສະໄຫວ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ພັກຄອມມູນິສ ຈີນ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະເອົາ ໄຕ້ຫວັນ ຄືນ, ດ້ວຍການໃຊ້ກຳລັງຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າເກາະດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ເຄີຍຖືກປົກຄອງໂດຍພັກຄອມມູນິສຈັກເທື່ອກໍຕາມ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສາຍພົວພັນຢ່າງເປັນທາງການກັບ ໄຕ້ຫວັນ ໃນປີ 1979 ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ຽນການຮັບຮູ້ທາງການທູດຕໍ່ ຈີນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະຫະລັດ ໄດ້ສືບຕໍ່ຮັກສາສາຍພົວທີ່ບໍ່ເປັນທາງການກັບ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ສະໜອງອາວຸດປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດັ່ງທີ່ຖືກມອບໝາຍໂດຍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ.
ເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ, ກົດໝາຍຄວາມສົມດຸນ ໄດ້ຊ່ວຍຮັກສາສັນຕິພາບຂ້າມຊ່ອງແຄບ, ແຕ່ໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາຜູ້ນຳ ຈີນ ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຍິ່ງຂຶ້ນວ່າ ວໍຊິງຕັນ ອາດຫັນໄປໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໄຕ້ຫວັນ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ໃນສາມໂອກາດທີ່ແຍກອອກຕ່າງຫາກ, ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ລະບຸວ່າ ສະຫະລັດ ຈະປ້ອງກັນ ໄຕ້ຫວັນ ດ້ວຍທະຫານຖ້າ ຈີນ ບຸກເຂົ້າໄປ.