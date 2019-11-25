ຂັ້ນຕອນຂອງການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຂອງປະເທດ ກີນີ ບິສຊາວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນ “ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ງຽບດີ ແລະ ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ” ທ່ານໂອເດີເມຍໂຣ ບາໂລຍ ໄດ້ກ່າວໄປ ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໜ້ານຳພາຄະນະຜູ້ສັງເກດການສາກົນ ຈາກປະຊາຄົມບັນດາປະເທດທີ່ປາກເວົ້າພາສາປອກຕຸຍການ. ຜົນຂອງການປ່ອນບັດ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະອອກມາໃນວັນພະຫັດຈະມາເຖິງນີ້.
ປະເທດຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກແຫ່ງນີ້ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ພົບເຫັນ ສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບເອກກະລາດ ຈາກປອກຕຸຍການ ເມື່ອ 45 ປີກ່ອນ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຮເຊ້ ມາຣີໂອ ວາຊ ຜູ້ທີ່ສະແຫວງເອົາຕຳແໜ່ງ ສະໄໝທີສອງ ໄລຍະ 5 ປີ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ພຽງຄົນດຽວ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບເອກກະລາດ ທີ່ຢູ່ລອດມາໄດ້ຄົບສະໄໝ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ຫຼື ຖືກລອບສັງຫານ.
“ປະຊາຊົນຂອງກີນີ ບິສຊາວ ມີອະທິປະໄຕ ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເຄົາລົບນັບຖືການຕັດສິນໃຈ ຕາມຫີບປ່ອນບັດນັ້ນ” ທ່ານວາຊ ໄດ້ກ່າວໄປ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ບິສຊາວ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳເລັດພາລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ໃນການຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ.”
ຜູ້ທ້າຊີງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ສຳຄັນ ກໍຄື ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານໂດມິງໂກສ໌ ຊີໂມສ໌ ເປີແຣຣາ ນຶ່ງໃນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 6 ຄົນ ທີ່ທ່ານວາຊ ໄດ້ປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນລະຫວ່າງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຢູ່ນັ້ນ.
ທ່ານ ເປີແຣຣາ ຍັງໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະ “ເຄົາລົບນັບຖື” ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ການເລືອກຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນສຳຄັນຍິ່ງ ເພື່ອອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດ.”
ຜູ້ສະໝັກ 17 ຄົນ ທັງໝົດເປັນເພດຊາຍ ໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານວາຊ ໄດ້ປົດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານອາຣິສຕິດສ໌ ໂກເມັສ ໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າລັດຖະບານຄົນໃໝ່. ແຕ່ທ່ານໂກເມັສ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ. ຄະນະກຳມະການກຸ່ມປະເທດໃນຂົງເຂດ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ECOWEAS ໄດ້ເຂົ້າມາແຊກແຊງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮຸນແຮງລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດແຫ່ງນີ້.