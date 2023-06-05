ການເຈລະຈາທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍຈີນຢູ່ມຽນມາລະຫວ່າງລັດຖະບານທະຫານ ແລະສາມກອງທັບຊົນເຜົ່າຂອງມຽນມາທີ່ເອີ້ນວ່າພັນທະມິດອ້າຍນ້ອງ, ເພື່ອແນໃສ່ຊັກຊວນໃຫ້ທັງສາມກຸ່ມ ສະໜັບສະໜູນແຜນການເລືອກຕັ້ງຂອງລັດຖະບານທະຫານມຽນມາ ທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ມີການຕົກລົງໃດໆ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້.
ກອງທັບພັນທະມິດຂອງກອງທັບອາຣາການ, ກອງທັບປົດປ່ອຍຊາດ ຕາ-ອັງ (Ta'ang), ແລະ ກອງທັບພັນທະມິດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດມຽນມາ (MNDAA) ໄດ້ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມທາງທະຫານ ແລະ ສະໜອງການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ກອງກຳລັງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທະຫານ.
ການເຈລະຈາໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາສອງມື້ຢູ່ເຂດ ມອງລາ (Mongla) ໃນພາກເໜືອຂອງລັດສານ ຂອງມຽນມາ, ໃກ້ກັບຊາຍແດນຈີນ. ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ, ການພົບປະດັ່ງກ່າວ ມີທ່ານກົວປາວ (Guo Bao), ທູດພິເສດຂອງຈີນ ຈາກກົມການຕ່າງປະເທດແຂວງຢຸນນານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຂອງຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມ.
“ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນ ແລະຕົກລົງຈະຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີສອງ”, ທ່ານຈີ ມິນ (Kyi Myint) ໂຄສົກຂອງກອງທັບພັນທະມິດປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງແຍກອອກຈາກກອງທັບປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດມຽນມາ ແລະເປັນນຶ່ງໃນກຸ່ມທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
"ກຸ່ມປະກອບອາວຸດຊົນເຜົ່າ 3 ກຸ່ມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະຮັບຟັງທັດສະນະຂອງລັດຖະບານທະຫານ." ອີງຕາມທ່ານ ຈີ ມິນ (Kyi Myint) ຜູ້ປະສານງານກອງປະຊຸມ ແລະ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ "ພວກເຂົາກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຈະສົ່ງລາຍງານໄປຫາຄະນະກຳມະການບໍລິຫານສານກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງພວກເຂົາ".
ການເຈລະຈາສັນຕິພາບລະຫວ່າງລັດຖະບານທະຫານ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຈີນ ຖືເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປີ 2021.
"ພວກເຮົາບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະພົບປະກັບລັດຖະບານຖ້າບໍ່ມີຈີນ," ທ່ານ ຂ່າຍ ທູ ຄາ (Khaing Thu Kha) ໂຄສົກຂອງກອງທັບອາຣາການ (Arakan) ກ່າວໃນການໃຫ້ສໍາພາດທາງໂທລະສັບກັບວີໂອເອໃນວັນພະຫັດ.