ຄະນະສານສາກົນກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳໂຫດຮ້າຍຂອງອີຣ່ານໄດ້ຢຸດການຮັບຟັງຄະດີໃນວັນອາທິດວານນີ້ທີ່ລອນດອນ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຟັງການໃຫ້ຄຳໃຫ້ການຂອງພະຍານຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນເປັນເວລາ5 ມື້ ທີ່ກ່າວຫາວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ອີ ຣ່ານໄດ້ສັງຫານ, ທໍລະມານ ແລະຂົ່ມເຫັງປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼາຍພັນຄົນ ເມື່ອສາມປີກ່ອນໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງຄັດຄ້ານການຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນ ຢ່າງ ກະທັນຫັນຂອງເຕຫະຣ່ານ.
ຄະນະທະນາຍຄວາມ 6 ທ່ານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນແຕ່ບໍ່ມີສະຖານະພາບທາງດ້ານກົດໝາຍສາກົນ ຢ່າງເປັນທາງການກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ກວດກາເບິ່ງຄຳເວົ້າໃນບົດຂຽນ, ວິດີໂອ ແລະຮູບພາບນັ້ນຫຼາຍກວ່າ 100 ອັນ ກ່ຽວກັບການປະທ້ວງທີ່ສັນຕິໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແຕ່ໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ. ຍັງຈະໄດ້ມີການທົບທວນຄືນຫລັກຖານທີ່ຍື່ນມານັ້ນເພີ້ມອີກ, ໂດຍທີ່ຄະນະກຳ ມະການກ່າວວ່າພະຍານຄົນອື່ນໆ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈຢາກມາໃຫ້ຄຳໃຫ້ການກ່ອນທີ່ຈະມີການປະກາດບົດລາຍງານສຸດທ້າຍອອກມາໃນຕົ້ນປີ 2022.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່ຽວກັບການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ແລະກອງກຳລັງຕ້ານການຈະລາຈົນພິເສດວ່າໄດ້ທຳການໂຈມຕີ.
ທ່ານຮາມິດ ຊາບີ (Hamid Sabi) ທະນາຍຄວາມຄົນນຶ່ງທີ່ນຳເອົາຄະດີຟ້ອງຮ້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອີຣ່ານມາສະເໜີນັ້ນກ່າວວ່າ, “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ໂດຍມີສິ່ງ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີມາຮອດຕອນນີ້ແລ້ວ, ລັດຖະບານຂອງປະເທດໃນໂລກ ຈະພິຈາລະນາເອົາມາດຕະການລົງໂທດແມັກນິສກີ (Magnitsky) ຕໍ່ 133 ຄົນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ເປັນຜູ້ກະທໍາໂທດກຳອັນຮ້າຍແຮງເຫຼົ່ານີ້.”
ການອ້າງອີງຂອງທ່ານກ່ຽວກັບມາດຕະການລົງໂທດແມັກນິສກີ (Magnitsky) ແມ່ນຫມາຍເຖິງກົດຫມາຍຂອງສະຫະລັດປີ 2016 ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ສາມາດເອົາຊື່ຂອງບັນດາເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ໃນທົ່ວໂລກເຂົ້າໃນບັນຊີດໍາ.
ທ່ານນາງເຣຈີນາ ພາວໂລສເຊ (Regina Paulose), ທີ່ປຶກສາຮ່ວມຂອງ ສານສາກົນ ກ່າວວ່າຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໂຈມຕີ "ຕ້ອງໄດ້ ຮັບຄວາມຍຸດຕິທໍາ" ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານຊາດີ ຊາເດຣິ (Shadi Sadr), ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານຍຸຕິທຳສຳລັບເລື້ອງອີຣ່ານ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມຈັດຕັ້ງຂອງສານຍຸຕິທຳກ່າວວ່າ, “ໂດຍຍົກສູງຄວາມຈິງໃຫ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະສານສາກົນທີ່ມີກຽດສູງສົ່ງໄດ້ຈັດຫາບ່ອນປອດໄພໃຫ້ແກ່ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະພວກປະທ້ວງຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນ 'ຜູ້ກໍ່ການຈາລະຈົນ' ແລະ 'ພວກກໍ່ການຮ້າຍ' ໂດຍປະເທດຂອງຕົນເອງ ໄດ້ຢືນຢູ່ຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ ແລະມີຄວາມພາກພູມ ໃຈທີ່ໄດ້ເອົາຄວາມຈິງອອກມາເວົ້າໃຫ້ຊາວໂລກຮູ້.”
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