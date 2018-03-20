ປະທານາທິບໍດີປາແລັສໄຕນ໌ ທ່ານມາມູດ ອັບບາສ (Mahmoud Abbas) ໄດ້ເອີ້ນ
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອິສຣາແອລ (Israel) ວ່າ ແມ່ນລູກຂອງໝາ
ຫຼື“a son of dog” ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການໂຈມຕີຢ່າງເຈັບແສບ ຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງ
ປະທານາທິ ບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.
ຜູ້ນຳປາແລັສໄຕນ໌ ໄດ້ກ່າວຫາເອກອັກຄະລັດຖະທູດເດວິດ ຟຣີດມັນ (David
Friedman) ທີ່ກ່າວປົກປ້ອງ ຊາວອິສຣາແອລ ທີ່ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປຸກເຮືອນ
ໃສ່ “ດິນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ.”
ທ່ານອັບບາສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ເມືອງຣາມາລລາ ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ ວ່າ“ລູກໝາກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ສ້າງບ້ານເຮືອນໃສ່ດິນຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າເອງ? ລາວແມ່ນຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະຄອບຄົວຂອງລາວ ກໍແມ່ນພວກຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານ ແລະລາວ ກໍແມ່ນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳເທລອາວີບ.
ພວກເຮົາຈະຄາດຫວັງຫຍັງຈາກລາວ.”
ທ່ານ ຟຣີດມັນ ຜູ້ຊຶ່ງເປັນທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທຣຳ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຖືກ
ແຕ່ງຕັ້ງໃນປີກາຍນີ້ ແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວໃນການຕັ້ງ
ຖິ່ນຖານໃໝ່ ຢູ່ໃນເຂດແຄມຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຊຶ່ງຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ
ອີງຕາມກົດໝາຍສາກົນ.
ທ່ານຟຣີດມັນ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວໃນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ
ການຕໍ່ຕ້ານ ຊາວຢິວ (Anti-Semitism) ທີ່ນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ (Jerusalem).
ໃນ “ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ທ່ານອັບບາສທີ່ເອີ້ນ “ຂ້າພະເຈົ້າວ່າລູກຂອງໝານັ້ນ,
” ທ່ານກ່າວວ່າ “ການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢິວ ຫຼືການບັນຍາຍທາງການເມືອງ? ມັນບໍ່ແມ່ນ
ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນ. ຂ້າພະເຈົ້າປ່ອຍໃຫ້ພວກທ່ານເປັນຜູ້ກະທຳສາ.”
ທີ່ວໍຊີງຕັນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ເຮເທີ ນາວເອີດ
(Heather Nauert) ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄວາມເຫັນຂອງປະທານາທິບໍດີ ອັບບາສ ແມ່ນເກີນ
ໄປແລະບໍ່ໄດ້ຊ່ອຍຫຍັງເລີຍ. ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງປາ
ແລັສໄຕນ໌ ໃຫ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ເພື່ອການປັບປຸງຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ແລະສົ່ງເສີມໃນການ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ
ໄປສູ່ສັນຕິພາບ.”
ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ປະຈຳພາກຕາເວັນອອກກາງ ທ່ານ ເຈຊັນ ກຣີນແບລັຕ
(Jason Greenblatt) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ເອີ້ນຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ທ່ານອັບບາສວ່າ“ເປັນການບໍ່ເໝາະສົມຢ່າງຍິ່ງ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳປາແລັສໄຕນ໌
ຈຳເປັນທີ່ຈະ “ເລືອກລະຫວ່າງສຳນວນຄຳເວົ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ
ແລະຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງໜັກແໜ້ນແລະໂຕຈິງ ທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຂອງທ່ານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ