ສານແຫ່ງນຶ່ງຂອງປາກິສຖານໄດ້ຕໍ່ເວລາການສັ່ງໂຈະໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ໃນຄະດີຮັບສິນບົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຄຳສັ່ງຂອງສານສູງນະຄອນລາຮໍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແມ່ນການເລື່ອນເວລາອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາຍຸ 70 ປີ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ແມ່ນຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງປະເທດ.
ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງປະເທດລົງທີ່ນະຄອນຫຼວງທາງດ້ານວັດທະນະທຳຂອງປະເທດ ບ່ອນທີ່ການປະທະກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນອາທິດນີ້ ເວລາເຈົ້າໜ້າທີ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະຈັບທ່ານຄານ ຍ້ອນບໍ່ໄປປາກົດຕົວທີ່ສານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດ.
ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງຂອງສານ ເທື່ອຫຼ້າສຸດນີ້ ທ່ານຄານຈະບໍ່ຖືກຈັບໄປຈົນຮອດວັນສຸກມື້ນີ້. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຕຳຫຼວດແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບທີ່ຖືກສົ່ງໄປຈັບທ່ານຄານນັ້ນ ຍັງບໍ່ມີການຖອນກັບຄືນໄປເທື່ອ.