ປາກິສຖານກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ພົວພັນກັບກຸ່ມຕາລີບານທີ່ເປັນຜູ້ປົກຄອງອັຟການິສຖານ ຜ່ານຊ່ອງທາງທາງການທູດ ເພື່ອແກ້ໄຂ "ຄວາມສັບສົນ ບາງຢ່າງ" ທີ່ເກີດມາຈາກການຕິດຕັ້ງຮົ້ວຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມຊາຍແດນທີ່ຍັງຫວ່າງຢູ່ທີ່ແບ່ງສອງປະເທດອອກຈາກັນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານຊາ ເມມູດ ຄູເຣຊີ (Shah Mehmood Qureshi) ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫລວງອິສລາມາບັດວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຕັດສິນໃຈເດັດດ່ຽວ ທີ່ຈະປົກປ້ອງ "ຜົນປະໂຫຍດ" ຂອງຕົນ ແລະສືບຕໍ່ລ້ອມຮົ້ວ ພຽງຝ່າຍດຽວ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນທີ່ຍາວເກືອບຮອດ 2,600 ກິໂລແມັດຂອງປາກິສຖານກັບອັຟການິສຖານ.
ຫົວໜ້ານັກການທູດປາກິສຖານທ່ານນັ້ນ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນມໍ່ໆມານີ້ຂອງກອງກຳລັງຮັກສາຊາຍແດນຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ແນໃສ່ສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ປາກິສຖານສ້າງຮົ້ວຂັ້ນຊາຍແດນ. ເຫດການເຊັ່ນນັ້ນ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດປາກົດວ່າເກີດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ເວລາທີ່ຝ່າຍອັຟການິສຖານໄດ້ມ້າງຮົ້ວບາງສ່ວນອອກ.
“ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມິດງຽບຢູ່. ພວກເຮົາໄດ້ລ້ອມຮົ້ວແລະ, ພຣະເຈົ້າພໍໃຈນຳ, ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມອັນນີ້ຈະສືບຕໍ່ໄປ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານຄູ ເຣຊີ (Qureshi). “ອັຟການິສຖານແມ່ນເພື່ອນບ້ານທີ່ເປັນມິດກັນຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໄດ້ພົວພັນກັບເຂົາເຈົ້າ, ຍ້ອນວ່າມີຄວາມສັບສົນບາງຢ່າງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ແລະພວກເຮົາຈະສາມາດແກ້ໄຂມັນໄດ້ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງການທູດ.”
ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ໄດ້ ຕຳໜິໂຄງການສ້າງຮົ້ວດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າ ປາກິສຖານ “ບໍ່ມີສິດທີ່ຈະຕັ້ງ ຮົ້ວກີດຂວາງຕາມເສັ້ນດູແຣນຫລື Durand Line ແລະ ແຍກຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ທັງສອງຟາກຂອງເສັ້ນດັ່ງກ່າວອອກຈາກກັນ.”
ຄະນະລັດຖະບານຫລາຍຊຸດທີ່ສືບທອດກັນມາໃນອັຟການິສຖານໄດ້ມີການໂຕ້ ແຍ້ງໃນເລື້ອງການປັກປັນຊາຍແດນທີ່ມີໃນສະໄໝການເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງອັງກິດໃນປີ 1893. ເຂດແດນດັ່ງກ່າວເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກຂໍ້ຕົກລົງກັນ ລະ ຫວ່າງທ່ານມໍຕີເມີ ດູແຣນ (Mortimer Durand), ເລຂາທິການຂອງລັດຖະ
ບານອິນເດຍທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ອັງກິດ, ແລະຜູ້ປົກຄອງອັຟການິສຖານ, ທ່ານອັບເດີ ຣາມານ ຄານ (Abdur Rahman Khan).
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