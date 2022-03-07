ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບອົງການຂ່າວ VOA ໃນມື້ວັນອາທິດວານນີ້, ລັດຖະມົນ ຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງປາກິສຖານ ທ່ານຊາ ເມມູດ ກູເຣຊີ (Shah Mehmood Qureshi) ໄດ້ປະຕິເສດກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີ ໃນທ່າທີທີ່ ”ເປັນກາງ” ຂອງປະເທດຂອງທ່ານໃນຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ຣັດເຊຍ-ຢູເຄຣນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຂອງລັດຖະບານອິສລາມາບັດກັບສະຫະລັດ ຫຼືປະເທດຕາເວັນ ຕົກອື່ນໆ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ້ມຂຶ້ນ.
ປະເທດທີ່ມີອາວຸດນິວເຄຣຍຢູ່ໃນເອເຊຍໃຕ້ນີ້ ໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ແຮງກົດດັນຂອງປະ ເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ຕ້ອງຕິມົສກູ ໃນການເຂົ້າຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງພວກເຂົາ, ແທນທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນການເຈລະຈາ ແລະທາງການທູດແທນເພື່ອຍຸຕິວິກິດການດັ່ງກ່າວ.
ປາກິສຖານໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຖອຍອອກຈາກກຸ່ມປະ ເທດການເມືອງໃນທົ່ວໂລກ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສໍາພັນ ກັບທຸກໆປະເທດ ລວມເຖິງ ຣັດເຊຍ, ແລະກໍເພື່ອຈັດການກັບຄວາມທ້າທາຍກ່ຽວກັບລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕົນ.
ທ່ານ ກູເຣຊີ ກ່າວກັບ VOA ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຝ່າຍໃດໆ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງທີ່ສຸດ ໃນການຢືນຢູ່ຈຸດໃດຈຸດນຶ່ງ. ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະປະນີປະນອມຄວາມເປັນກາງຂອງພວກເຮົາ ແລະດ້ວຍເຫດນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະອອກສຽງ.”
ທ່ານ ກູເຣຊີ ກ່າວເນັ້ນຢໍ້າວ່າ “ການແກ້ໄຂທາງການທູດ ຄືຫຼັກການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນພຽງອັນດຽວ,” ໃນຂະນະທີ່ລົມໂທລະສັບ ຈາກແຂວງ ຊິນດ໌ (Sindh) ທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊຸມນຸມທາງການເມືອງຂອງພັກລັດຖະບານປາກິສຖານຂອງທ່ານ ພັກ ເຕຣິກ-ເອ-ອິນຊາຟ (Tehrik-e-Insaaf).
ປະເທດປາກິສຖານ, ເປັນປະເທດພັນທະມິດທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກອົງການ NATO, ປະຕິເສດທີ່ຈະອອກທັງສອງສຽງໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງ ຢູ່ທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ “ຕ້ອງຕິ” ຕໍ່ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງປະເທດ ຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນ, ແລະການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ເພື່ອຕ້ອງຕິ ຕໍ່ການຮຸກຮານ, ເຊັ່ນດຽວກັບປະເທດອື່ນໆອີກ 34 ປະເທດ ລວມມີ ອິນເດຍ, ສຣີລັງກາ ແລະບັງກລາແດັສ.
ບັນດາຜູ້ແທນທາງການທູດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຢູ່ໃນປາກິສຖານ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະເທດເຈົ້າພາບຈົ່ງປະນາມຕໍ່ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະສະໜັບສະໜຸນການຮຽກຮ້ອງຂອງນານາຊາດໃຫ້ມົສກູຈົ່ງຍຸຕິສົງຄາມໃນທັນທີ, ໃນມື້ກ່ອນລົງຄະແນນສຽງຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່.
ທ່ານ ກູເຣຊີ ເວົ້າວ່າ ຂໍ້ກ່າວອ້າງທີ່ປະເທດຂອງທ່ານ ໄດ້ນຳຕົນເອງເຂົ້າໄປຢູ່ ກັບ “ຝ່າຍຣັດເຊຍ” ນັ້ນ ແມ່ນ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງ” ແລະ “ຕີຄວາມໝາຍຜິດ” ໃນຖານະຄວາມເປັນກາງຂອງອິສລາມາບັດ ກ່ຽວກັບວິກິດການ ຢູເຄຣນ.
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