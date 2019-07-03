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ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຍົກ​ຍ້ອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຈັດ ກຸ່ມ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ ເປັນ​ຜູ້​​ອົງ​ການ ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໂລກ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ເຄື່ອນ​ເຂົ້າ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ສະ​ຖາ​ນ​ກົງ​ສຸນ ຈີນ ລຸນຫຼັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ຮ​້າຍ​ແຮງ, ນະ​ຄອນ ກາ​ຣາ​ຈີ, ປະ​ເທດ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ. 12 ພະ​ຈິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຈັດໃຫ້​ອົງ​ການ​ຫົວ​ຮຸ​ນ​ແຮງ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທີ່​
ສຳຄັນອົງການນຶ່ງ ທີ່ດຳເນີນການໂຈມຕີຮ້າຍແຮ ຕໍ່ເປົ້າໝາຍຂອງຕົນໃນທ້ອງຖິ່ນແລະ
ຕ່າງປະເທດ ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກພື້ນເອເຊຍໃຕ້ນັ້ນ ເປັນ ອົງການກໍ່ການຮ້າຍໂລກ.

ລັດ​ຖະ​ບານ ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ
ກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຫ້າມຄົນ ອາເມຣິກັນ ຈາກການພົວພັນໃນການໂອນເງິນໃດໆໃຫ້ແກ່ສະ
ມາຊິກ ຂອງກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ ກອງທັບປົດປ່ອຍ ບາລູຈິສຖານ ຫຼື BLA ແລະ ຊັບສິນທຸກ
ຢ່າງຂອງພວກເຂົາໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຖືກກັກໄວ້.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ປະ​ກາດວ່າ “ກອງ​ກຳ​ລັງ BLA ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ແບ່ງ​
ແຍກດິນແດນຕິດອາວຸດ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ພົນລະ
ເຮືອນ, ສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດຊົນເຜົ່າ ບາລອຈ ຂອງ ປາກິສຖານ.”

ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ຢູ່​ແຂ​ວງ ບາ​ລູ​ຈິ​ສ​ຖານ, ເປັນ​ແຂວງ​ທາງ​ພາກ​
ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ເປັນ
ບ່ອນທີ່ ຈີນ ກຳລັງລົງທຶນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່
ສຳຄັນ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ.

ກຸ່ມ BLA ນອກ​ກົດ​ໝາຍ​ຫຼາຍ​ກຸ່ມນັ້ນ​ ໄດ້​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເປັນກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ບາ​ລຸ​ຈ໌
ທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບການປົກຄອງຂອງ ປາກິສຖານ ຢູ່ໃນ
ແຂວງດັ່ງກ່າວ. ພວກເຂົາໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ
ແລະ ຄົນຈີນ ທີ່ເຮັດວຽກໃນແຂວງ ບາລູຈິສຖານ.

ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ໃນ​ແຂວງ​ທີ່​ເປັນ​ພູ​ຜາ​ນັ້ນ​
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂດຍອ້າງວ່າພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິ ແລະ ການປົກ
ຄອງຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນໃນພາກພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງເຊິ່ງມີຊົນເຜົ່າ ບາລອຈ ອາໄສຢູ່ 7
ລ້ານຄົນ ໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ ປາກິສຖານ. ເຖິງແມ່ນຈະອຸດົມສົມບູນໄປ
ດ້ວຍບໍ່ແຮ່ ແລະ ບໍ່ແກັສທຳມະຊາດກໍຕາມ, ແຂວງ ບາລູຈິສຖານ ກໍຍັງຄົງເປັນແຂວງ
ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງ ປາກິສຖານ ແລະ ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ມີການກໍ່ກະບົດມາດົນນານ
ໂດຍກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າລັດຖະບານ ແມ່ນກຳລັງຍຶດເອົາດິນ
ແດນຂອງພວກເຂົາ.

ກຸ່ມ BLA ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບສຳ​ລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ສະຫຼະ​ຊີບ​ໃນ​ເດືອ​ນ​ພຶດ​
ສະພາທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໂຮງແຮມຫຼູ ໃກ້ກັບທ່າເຮືອນ້ຳເລິກຍຸດທະສາດ ກວາດາ (Gwada)
ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ ຈີນ. ການບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ສັງຫານພະນັກງານໂຮງແຮມ 4
ຄົນ ແລະ ທະຫານ ປາກິສຖານ ຄົນນຶ່ງ ກ່ອນກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ຍິງ
ມືສັງຫານເສຍຊີວິດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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