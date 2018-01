ປາກິ​ສຖານ ​ໄດ້​ຮຽກ​ຕົວ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດເຂົ້າພົບ ​ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ​ຕໍ່​

ຂໍ້ຄວາມ​ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ໌ ທຣຳ ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ

ທຣິຕ໌​ເຕີ ທີ່ກ່າ​ວຫາ ອິສລາມາ​ບັດວ່າ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ລີ້​ຊ່ອນ ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ

ພວກ​ທີ່​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ກອງ​ກຳລັງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ ​ໃນ​ອັຟກາ​ນິສຖານ.

​ໂຄສົກ​ຂອງ​ສະຖານທູດ​ສະຫະລັດ ​ໃນອິສລາ​ມາ​ບັດ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ​ເດ​ວິດ ​ແຮ​ລ

ນັ້ນ​ ​ໄດ້​ຖືກ​ຮຽກ​ຕົວ​ໄປ​ຍັງ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໃນແລງວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ເພື່ອ​

ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ ຂໍ້ຄວາມ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ ທຣຳ ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ ທຣິຕ໌​ເຕີ

​ໃນ​ວັນ​ປີ​ໃໝ່​.

​ໃນຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ ທຣິຕ໌​ເຕີ ​ໃນ​ປີ 2018 ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີ​ ​ໄດ້​ກ່າວ

​ຢ່າງ​ໂກດ​ແຄ້ນວ່າ ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ໃຫ້​ເງິນ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ “​ແບບ​ບ້າ​ບໍ” ຈຳນວນ 33 ພັນ

​ລ້ານ ​ໂດ​ລາ ເປັນ​ເວລາ 15 ປີ ​ແລະ “​ບໍ່ໄດ້​ຮັບຜົນຫຍັງ​ເລີຍ ນອກຈາກຄວາມ​ຂີ້ຕົວະ

​ແລະ​ຫຼອກ​ລວງ ​ແລະ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ວ່າ ຜູ້ນຳ​ ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ນີ້​ແມ່ນ ພວກຜີບ້າ.”

“ພວກ​ເຂົາ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ລົບ​ລີ້ ​ແກ່​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕາ​ມລ່າ ​ໃນ​ອັຟກາ

​ນິສຖານ, ດ້ວຍ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ. ເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ອີກ​ແລ້ວ!” ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນມ້ວນທ້າຍເຊັ່ນນີ້.

ວໍຊີງຕັນ ແມ່ນໄດ້ກ່າວຫາປາກິສຖານ ມາດົນນານແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະເລື່ອງສະຖາບັນ

ຄວາມປອດໄພ ໂດຍທີ່ປິດຫູປິດຕາ ຫຼືບໍ່ ກໍຊ່ອຍພວກກຸ່ມຕາລິບັນ ຊາວອັຟການິຖານ ແລະຕາໜ່າງຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍຊາວຮັກການີ ຈັດໃຫ້ມີການໂຈມຕີ ທີ່ຂ້າມຊາຍແດນ

ຕໍ່ຕ້ານອັຟການິສຖານ ແລະກອງກຳລັງຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳພານັ້ນ. ອິສລາ​ມາ​ບັດ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່ານີ້ ວ່າໄດ້ໃຫ້ບ່ອນລົບລີ້ແກ່ພວກລອບດັກໂຈມຕີ ແຕ່ກັບ

ຈົ່ມເຖິງການຕໍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ນຳໃຊ້ປະເທດເພື່ອບ້ານ ເພື່ອການໂຈມຕີ ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຕໍ່ຕ້ານປາກິສຖານ.

ການໂຕ້ຕອບ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ດ້ວຍຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານເອງ ທີ່​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ

ທຣິຕ໌​ເຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດປາກິສຖານ ທ່ານ ຄາວາຈາ ອາຊິຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນປະເທດຂອງທ່ານວ່າ “ຈະໃຫ້ທັງໂລກຮູ້ເຖິງຄວາມຈິງ... ທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຄວາມຈິງ ແລະຄວາມເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ.”



"They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!" Trump said at the end of his tweet.

Washington has long accused Pakistan, especially its security institutions, of turning a blind eye or covertly helping the Afghan Taliban and the Haqqani terrorist network to stage cross-border attacks against Afghan and U.S.-led forces.

Islamabad denies allegations it is harboring Afghan insurgents and instead complains anti-state militants are using the neighboring country for terrorist attacks against Pakistan.

Responding to President Trump with his own tweet, Pakistani Foreign Minister Khawaja Asif said Monday his country "will let the world know the truth...difference between facts and fiction."

Pakistan's National Security Committee, comprised of the country's top civilian and military leadership, will hold an emergency meeting Tuesday to discuss the situation in the aftermath of Trump's tweet.

President Trump unveiled his new South Asia policy last August, in which Pakistan was blamed for providing "safe haven" to terrorists.

The administration also announced at the time that it was freezing $255 million in military assistance until Pakistan cracks down on extremists.