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ແນວໂນ້ມທີ່ອ່ອນແອ ສໍາລັບການຟື້ນໂຕຄືນ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ

ແຟ້ມຮູບ-ການປະກອບລົດ GMC Hummer EVs ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແຖວປະກອບລົດ ທີ່ໂຮງງານປະກອບລົດໄຟຟ້າ General Motors Factory ZERO ໃນນະຄອນດີທຣອຍ, ລັດມິຊິແກນ, ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021.

ການປະເມີນຄັ້ງໃໝ່ ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທົ່ວໂລກພົບວ່າ ການ​ຟື້ນ​ໂຕ​ຄືນ ຈາກວິກິດການໃນການຈ້າງງານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈະມີ​ຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມ ແລະ​ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີ ແລະທຸກຍາກ ຮ້າຍ​ແຮງລົງ​ຕື່ມ. ການຄາດຄະເນດັງກ່າວ ມາຈາກລາຍງານ ​ອົງ​ການແຮງງານສາກົນ​ສະ​ບັບໃໝ່ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ລິຊາ ສະໄລນ໌ (Lisa Schlein) ລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ລານງານກ່ຽວກັບ ແນວໂນ້ມທີ່ອ່ອນແອ ສໍາລັບໂຄງການ ການຟື້ນໂຕຄືນຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາຄັ້ງໃຫຍ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນັກເສດຖະສາດ​ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນກ່າວວ່າ ຕະຫຼາດຕ່າງໆກໍາລັງກັບມາສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ ອັນລວມເຖິງວິກິດການທີ່ຊ້າກວ່າຄາດການໄວ້. ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດຄະເນ ຈໍານວນຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກຢູ່ໃນທົ່ວໂລກປີນີ້ ຈະຕໍ່າກວ່າໂຕເລກກ່ອນການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ 1.8 ເປີເຊັນ ໃນການເຮັດວຽກ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດສຸດທ້າຍປີ 2019.

ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ການຂາດດຸນນັ້ນ ທຽບເທົ່າກັບການສູນເສຍວຽກເຕັມເວລາ 52 ລ້ານໜ້າວຽກ, ເປັນຈໍານວນໂຕເລກທີ່ຫຼາຍເ​ຖິງສອງເທົ່າຂອງຈໍານວນທີ່ໄດ້ຄາດການ​ໄວ້ໃນການສໍາຫຼວດຕະຫຼາດໂລກຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ​ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນ ທ່ານກາຍ ຣາຍເດີ້ (Guy Ryder) ກ່າວວ່າ ຄວາມບໍ່ພຽງພໍໃນການສະໜອງແຮງງານນີ້ ແມ່ນຢູ່ເໜືອລະດັບຂອງການຫວ່າງງານທີ່ສູງ ກ່ອນການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ​ທ່ານ​ຣາຍ​ເດີ້ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ:

“ໃນປີ 2022, ພວກເຮົາຄາດວ່າ ອັດຕາການຫວ່າງງານຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຈະຢູ່ທີ່ 207 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງ 20 ລ້ານຄົນ ແມ່ນສູງກວ່າລະດັບກ່ອນການລະບາດຄັ້ງໃຫຍ່ໃນປີ 2019. ຖ້າຄິດໃນທາງເປີເຊັນ, ພວກເຮົາຄາດຄະເນວ່າ ອັດຕາການຫວ່າງງານໃນປີ 2022 ຈະສູງເຖິງ 5.9 ເປີເຊັນ.”

ລາຍງານຄົ້ນພົບຄວາມແຕກຕ່າງ ໃນການຟື້ນຕົວລະຫວ່າງບັນດາພູມີພາກ. ເຊິ່ງມັນໄດ້ບອກວ່າ ພູ​ມີພາກຢູໂຣບ ແລະອາເມຣິກາເໜືອ ກໍາລັງສະແດງສັນຍານການຟື້ນໂຕທີ່ໜ້າພໍໃຈ, ສ່ວນພູມີພາກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງ
ທີ່ສຸດແມ່ນ ເອເຊຍ, ລາຕິນອາເມຣິກາ ແລະເຂດ​ທະ​ເລຄາຣິບບຽນ.

ທ່ານຣາຍເດີ້ ກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດທີ່ຮັ່ງມີກວ່ານັ້ນ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດພົ້ນອອກມາຈາກວິກິດການດັ່ງກ່າວ ໃນຮູບແບບທີ່ດີກວ່າບັນດາປະເທດ​ທີ່ມີຄວາມທຸກຈົນກວ່າ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຊ່ອງຫວ່າງຂະໜາດໃຫຍ່ລະຫວ່າງໂອກາດຕະຫຼາດແຮງງານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບລະດັບລາຍໄດ້ ແລະການພັດທະນາຂອງປະເທດນັ້ນໆ.

“ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີສະພາວະເສດຖະກິດຕໍ່າ ແລະປານກາງ ແມ່ນກໍາລັງດິ້ນລົນເພື່ອໃຫ້ກັບເຂົ້າສູ່ລະດັບຂອງການຈ້າງງານ ແລະຄຸນນະພາບຂອງງານກ່ອນການລະບາດໃຫຍ່, ແລະການເຂົ້າເຖິງວັກຊີນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງກົດດັນຕໍ່ລະບົບການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ດ້ວຍງົບປະມານທາງການເງິນທີ່ຈໍາກັດ ເຊິ່ງຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງລັດຖະບານເຂົາເຈົ້າ ໃນການໃຊ້ມາດຕະການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຕະຫຼາດແຮງງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”

ທ່ານຣາຍເດີ້ ກ່າວວ່າ ອົງການແຮງງານລະຫວ່າງປະເທດ ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນນະໂຍ ບາຍບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍານົດຂໍ້ບັງຄັບໃນການສັກຢາວັກຊີນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ທ່ານກ່າວວ່າ ບັນຫາພື້ນຖານທີ່ຕ້ອງປະເຊີນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ຄືການເຂົ້າເຖິງຢາວັກຊີນ ທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ.

ສຳ​ລັບ​ທ່ານ​ແລ້ວ ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຄື​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ໃຫ້ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ວຽກ ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຂງ​ແຮງ​ ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ທີ່​ປອດ​ໄພ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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