ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສູງສຸດຂອງປາກິສຖານທີ່ກຳລັງຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງ ຮັບຮູ້ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຫຼາຍທົດສະວັດ ໃນການແຊກແຊງແບບຜົດໝາຍ ຂອງການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະຖາບັນທີ່ມີອິດທິພົນຂອງທ່ານໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້
ຖືກຕ້ອງຕິເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ.
ນາຍພົນກາມາ ຈາເວັດ ບັຈວາ (Qamar Javed Bajwa) ຊຶ່ງມີກຳນົດ ຈະອອກກິນເບ້ຍບຳນານໃນອາທິດໜ້ານີ້ ໄດ້ໃຫ້ການຍອມຮັບ ໃນລະຫວ່າງການ
ກ່າວຄຳປາໄສທາງໂທລະພາບຕໍ່ບັນດາຄອບຄົວທະຫານທີ່ເສຍຊີວິດ ຢູ່ທີ່ກອງບັນຊາການໃຫຍ່ທີ່ນະຄອນຣາວາລປິນດີ.
ນາຍພົນທີ່ມີອາຍຸ 62 ປີທ່ານນີ້ ຍັງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວອ້າງທີ່ “ບໍ່ມີຄວາມ
ຈິງແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງ” ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຖືກປົດ ທ່ານອິມຣານ ຄານ ທີ່ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດມີບົດບາດໃນການໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທ່ານ ໃນເດືອນເມສາ
ປີນີ້.
ນາຍພົນບັຈວາ ກ່າວວ່າ “ກອງທັບຂອງພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວທັງກາງເວັນ ແລະກາງຄືນ ແມ່ນໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິ ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ເຫດຜົນສຳຄັນກໍແມ່ນການແຊກແຊງຂອງທະຫານຢູ່ໃນການເມືອງໃນຮອບ 70 ປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງເປັນການຜິດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນເດືອນກຸມພາປີກາຍ ທາງກອງທັບຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຫຼັງຈາກໄດ້ມີການພິຈາລະ
ນາວ່າ ທາງກອງທັບຈະບໍ່ເຂົ້າແຊກແຊງໃດໆອີກທາງດ້ານການເມືອງໃນອະນາຄົດ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແກ່ພວກທ່ານວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຕັ້ງໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ໃນເລື້ອງນີ້.”
ນາຍພົນບັຈວາ ແນວໃດກໍຕາມ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ແມ່ນຫຍັງພາໃຫ້ສະຖາບັນຂອງທ່ານບໍ່ເຂົ້າພົວພັນໃນເລື້ອງການເມືອງຢູ່ໃນປາກິສຖານອີກ ບ່ອນທີ່ພວກທະຫານໄດ້ເຮັດລັດຖະປະຫານ 4 ເທື່ອຕໍ່ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກ ທີ່ພາໃຫ້ມີການປົກຄອງແບບຜະເດັດການເປັນເວລາສາມທົດສະວັດໃນປະຫວັດສາດ 75 ປີຂອງປະເທດ.
ພວກຕ້ອງຕິຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈຢູ່ວ່າ ກອງທັບປາກິສຖານຈະຢຸດເຊົາຕໍ່ການເຂົ້າແຊກແຊງໃນການເມືອງຂອງປະເທດແທ້ຫຼືບໍ່.
ທ່ານໄມເກີລ ກູແກລແມນ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນເອເຊຍໃຕ້ ທີ່ສູນກາງວິລສັນ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບເອົາ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບັຈວາ ທີວ່າ ທາງກອງທັບຈະບໍ່ເຂົ້າຫຍຸ້ງກ່ຽວທາງດ້ານການເມືອງແບບບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອປານໃດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຄຳຕອບທີ່ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ສະຖາບັນໄດ້ເຂົ້າພົວພັນໃນການເມືອງປາກິສຖານມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ບັງຄັບໃຫ້ມີການເອົາບາດລ້ຽວໃຫຍ່ນີ້. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງໃນ
ໄລຍະໃກ້ໆນີ້ ແຕ່ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຄົນຕໍ່ໄປ ມີທ່າທາງຈະຖືກມອງເບິ່ງວ່າ ເປັນຜູ້ມີບົດບາດໃນການຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງລັດຖະບານແລະທ່ານອິມຣານ ຄານ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕໍ່ການຂາດສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ.”