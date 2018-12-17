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ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ພົບປະ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກາ​ນາ​ດາ ສອງ​ຄົນ ​ທີ່​ຖືກ​ຈັບຢູ່​ໃນ ຈີນ

ໃນ​ພາບ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກວິດ​ີ​ໂອນີ້ ທີ່​ຖືກ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 11 ມີນາ 2016, ນັກ​ປະ​ກອບ​ກິດ​ຈະ​ການ ທ່ານ ໄມ​ເຄິ​ລ ສ​ເປ​ເວີ ລົມ​ກັນ​ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຮັອກ​ກີນ້ຳ​ກ້ອນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຈີນ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ກາ​ນາ​ດາ ເຂົ້າ​ພົບປະ​ຊາ​ຊົນ ກາ​ນາ​ດາ
ທີ່ຖືກຈັບ ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ຍັງບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງ ຄົນທີສອງ, ອີງຕາມການກ່າວ ຂອງກະ
ຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ອັອດຕາວາ.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈ​ອນ ແມັກ​ຄາ​ລ​ລຳ ໄດ້​ລົມ​ກັບ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ກາ​ນາ​ດາ
ທ່ານ ໄມເຄິລ ສເປເວີ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ສອງວັນຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ພົບກັບນັກໂທດ
ການາດາ ອີກຄົນນຶ່ງ, ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດນັກການທູດ ທ່ານ ໄມເຄິລ ໂຄວຣິກ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​
ວ່າ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອທາງກົງສຸນສຳລັບທ່ານ ສເປເວີ
ແລະ ຈະພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ກັບທ່ານຕໍ່ໄປ.

ຈີນ ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ຜູ້​ຊາຍ​ທັງ​ສອງ​ຄົນ​ນັ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ຕຳ​ຫຼວດ ກາ​ນາ​ດາ ໄດ້​ຈັບ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​
ຫານ ອາວຸໂສ ບໍລິສັດໂທລະຄົມ ຈີນ ທ່ານນາງ ເມັງ ຫວານຊູ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ທີ່ເມືອງ
ແວນຄູເວີ ຕາມໝາຍສັ່ງຈັບຂອງ ສະຫະລັດ.

ທ່ານ​ນາງ ເມັງ ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ກັນ​ຕົວ​ອອກ​ມາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ສົ່ງ​ຕົວ​ມາ ສະ​ຍັງຫະ
ລັດ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດ ຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່
ອີຣ່ານ.

ກາ​ນາ​ດາ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ​ການ​ຈັບ​ທ່ານ​ນາງ ເມັງ ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ການ​
ເມືອງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນບັນຫາທາງດ້ານຕຸລາການຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະ
ເປັນກໍລະນີຂອງການປະຕິບັດຕາມພັນທະ ໃນສົນທິສັນຍາຂອງ ການາດາ ທີ່ມີຕໍ່
ສະຫະລັດ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກາ​ນາ​ດາ ທ່ານ ຈັ​ສ​ຕິນ ທ​ຣູ​ໂດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ
“ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈທັງໝົດ ກ່ຽວກັບ ການລຸກຂຶ້ນຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ ຜູ້
ທີ່ຖືກຈັບກຸມ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະຄິດວ່າເປັນຫຍັງ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບ ຈີນ
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຫດການນີ້ ມັນເປັນທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ກໍ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ຈັບ​
ກຸມໃນປະເທດ ຈີນ ນັ້ນວ່າ ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້.

ອຳນາດປົກຄອງ ອັອດ​ຕາ​ວາ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ເຊື່ອ​
ວ່າ ຄົນ ການາດາ ສອງຄົນຈຶ່ງຖືກຈັບ. ແຕ່ໜັງສືພິມລັດຖະບານ ເບຈິງ ນິວສ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ທັງສອງຄົນນັ້ນ ຖືກສົງໄສວ່າ ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມ
ປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ຈີນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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