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ກຸ່ມ OSCE ແລະ ອີຢູ ຕ້ອງຕິ ເງື່ອນໄຂ ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ ​ທີ່​ບໍ່​ທໍ່​ກັນ

ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນຜູ້ລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງພັກຫຼັກ ພັກປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເທີກີ (Republican People's Party) ທ່ານມູຮາຣາມ ອິນເຊ (Muharrem Ince) ໂບກທຸງຂາດ ໃນຂະນະທີ່ຍ່າງຜ່ານປ້າຍ ໂຄສະນາຫາສຽງ ສະໜັບສະໜູນ ປະທານາທິບໍດີ ຣີ​ເຊັບ ​​ໄຕ​ຢິບ​ ​ເອີ​ດວນ ໃນການຊຸມນຸມ ປະທ້ວງ ໃນນະຄອນອັງກາຣາ, 22 ມິຖຸນາ 2018.

​ການ​ສິ້ງ​ຊອມ​ເບິ່ງການເລືອກ​ຕັ້ງ ພົບ​ເຫັນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ເຖິງແມ່ນ​ພວກ​ລົງ​ຄະ​ແນນສຽງ ໄດ້ມີ​ການເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ​ ຢ່າງແທ້ຈິງ ​ໃນເທີ​ກີ ​ຊຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ​ ​ເອີ​ດວນ ທີ່ກຳຢູ່​ໃນ​ອຳນາດ​ຄົນ​ປັດຈຸ​ບັນ ​ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງເດັດຂາດ, ແຕ່ເງື່ອນໄຂໃນ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ທໍ່​ກັນ.

ອົງການ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມມື ​ໃນ​ຢູ​ໂຣບ ຫຼື OSCE ​ໄດ້​ລະບຸ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຢູ່​ໃນ​ອຳນາດ​ຄົນ​ປັດຈຸ​ບັນ ​ແມ່ນ​ “ໄດ້​ປຽບຫຼາຍເກີນໄປ,” ທີ່​ຮວມທັງ ການ​ອອກຂ່າວ ​ຈາກ​ທາງ​ສື່ມວນຊົນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ຂອງເອກ​ກະ​ຊົນ​ນຳດ້ວຍ.

​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮ່ວມ ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະ
ພາບຍ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ນາງ​ເຟ​ເດີຣິກາ ​ໂມ​ເກຣີນີ ​ແລະກຳມາທິການໃຫຍ່ ​ໂຈ​ຮານ​ເນັສ ຮານ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຜົນການສຳຫຼວດຂອງກຳມາທິການ ຊຶ່ງໄດ້ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍ ປະທານາທິບໍດີ​ ​ເທີ​ກີ ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ຊື່ຂອງທ່ານ.

ຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ໄດ້​ພາໃຫ້ມີ​ການ​ບັງຄັບໃຊ້ ລະບົບ​ປະທານາ
ທິບໍດີໃໝ່​ ​ຊຶ່ງ​ຍິ່ງ​ເຮັດໃຫ້​ມັນ​ມີຜົນທີ່ສະຫຼັບ​ສັບ​ຊ້ອນ ​ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ​ໃນເທີ​ກີ ດັ່ງທີ່ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມໂດຍກຳມາທິການເວນິສ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ ​ແລະຄວາມ
ກ້ຳເກິ່ງນັ້ນ.”

“​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ​ແລ້ວ, ​ເທີ​ກີ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຈາກການແກ້ໄຂແບບສຸກເສີນ
ຕໍ່ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງທີ່ສຳຄັນ ກ່ຽວກັບການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ​ແລະ​ສິດ
ທິຂັ້ນ​ພື້ນຖານ​ນັ້ນ.”

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ມູມມອງແບບ
​ຕຳ​ໜິ​ນີ້ ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້, ທາງກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດໄດ້ຊຸກຍູ້ ​“ໃຫ້​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ຂອງ​ເທີ​ກີ​ທັງ​ໝົດ ທີ່​ຮວມທັງປະທາ ນາທິບໍດີ
ເອີ​ດວນ ​ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງມູມມອງ​ທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດ ຂອງ​ປະຊາ ຊົນ​ຊາວ
​ເທີ​ກີ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາທິປະ​ໄຕໃນ​ເທີ​ກີ ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ປະທານາທິບໍດີຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ​ ​ເອີ​ດວນ ໂບກມືໃຫ້ພວກທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ຕໍ່ພັກການປົກຄອງ ແລະພັດທະນາ ຫຼື (AKP) ໃນນະຄອນອັງກາຣາ, ເທີກີ, 25 ມິຖຸນາ 2018, ທີ່ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້.
ປະທານາທິບໍດີຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ​ ​ເອີ​ດວນ ໂບກມືໃຫ້ພວກທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ຕໍ່ພັກການປົກຄອງ ແລະພັດທະນາ ຫຼື (AKP) ໃນນະຄອນອັງກາຣາ, ເທີກີ, 25 ມິຖຸນາ 2018, ທີ່ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້.

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