ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຫົວໜ້າ ​ມອບ​ລາງວັນ ອອສກ້າ ກຳລັງ ​ຖືກ​ສຶບສວນ ​ໃນ​ຂໍ້​​ຫາ ລວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດ

ທ່ານຈອນ ​ເບ​ລີ ປະ​ທານ​ສະຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຮູ​ບ​ເງົາ ສີນ​ລະ​ປະ ແລະ​ວິທະຍາສາດ.

ປະ​ທານ​ສະຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຮູ​ບ​ເງົາ ສີນ​ລະ​ປະແລະ​ວິທະຍາສາດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ມອບ​ລາງວັນຕຸກກະຕາຄຳ​ອອສກ້າ ກຳລັງ​ຖືກ​ສຶບສວນ ​ໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ລວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດ.
ມີລາຍງານວ່າ ສະ​ຖາ​ບັນດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຮັບ​ການຮ້ອງທຸກ 3 ຄັ້ງຕໍ່​ທ່ານ ຈອນ ​ເບ​ລີ ​ໃນ​
ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່່ານ​ມານີ້.

ສະ​ຖາ​ບັນ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼ​ງການສະບັບນຶ່ງໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ “ຖືວ່າ ​ການ
ກ່າວ​ຫາ​ໃດໆ​ກໍຕາມ ແມ່ນເປັນ​ເລື່ອງ​ລັບ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ທຸກ​ພັກ​ຝ່າຍ.” ຖະ​ແຫລ​ງການ​
ກ່າວ​ວ່າ ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆຕື່ມ​ອີກ “ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ການ​ທົບ​ທວນໂດຍເຕັມ
​ເປັນ​ທີ່​ເສັດ​ສິ້ນ​ລົງ.”

ທ່ານ​ເບ​ລີ ອາຍຸ 75 ປີ ​ໄດ້​ເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ​ເປັນປະທານ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ ໃນ​ເດືອນ​ສິງ ຫາ.
ທ່ານ​ເປັນ​ຜູ້ກຳກັບ​ຮູບ​ເງົາ ທີ່ມີປະສົບພະການສູງ ຮວມທັງເລື່ອງ ​ເດິ ບິ​ກ ຈຽວ “The
Big Chill” ​ແລະ ກຣາວຮັອກ​ເດ “Ground Hog Day.”

ສະ​ຖາ​ບັນ ​ແລະ​ອຸດສາຫະກຳ​ຮູບ​ເງົາ​ ໄດ້ເກີດຄວາມ​ສັ່ນ​ສ​ະ​ເທືອນຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ເມື່ອ
ມີ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ ໃນອັນ​ທີ່​ປາກົດ​ວ່າ ເປັນການລວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດທີ່ມີ​ຢູ່​ຢ່າງແຜ່ກວ້າງ
ໃນ​ອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວ. ຂະບວນການຂ້ອຍ​ຄື​ກັນຫຼື #MeToo ​ແລະ​ເວລາ​ແລ້ວຫຼື
Time’s Up ​ໄດ້​ຮັບຄວາມ​ສົນໃຈ​ ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງນີ້.

ຜູ້​ສ້າງ​ຮູບ​ເງົາ​ທີ່​ມີອິດທິພົນ ທ່ານ​ຮາ​ເວ ​ວາຍ​ສະ​ຕາຍ ​ໄດ້​ຖືກ​ປົດ​ອອກ​ຈາກ​ສະຖາບັນ
ດັ່ງກ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ເຖິງ​ລາຍ​ລະອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບການ ປະພຶດໃນ
ທາງເພດ ທີ່​ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ຂອງ​ທ່ານກັບ​ບັນດາ​ນັກສະ​ແດງ​ແມ່ຍິງ​ແລະ​ສະມາຊິກ​ພະນັກ
ງານ​ແມ່ຍິງ.

​ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາປີກາຍນີ້ ທາງສະ​ຖາ​ບັນ​ໄດ້​ຮັບເອົາກົດ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕໍ່​ບັນດາ​ສະມາ
ຊິກຂອງ​ຕົນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

US Film Metoo
Embed
US Film Metoo

No media source currently available

0:00 0:01:09 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG