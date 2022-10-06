ອົງການປະເທດສົ່ງອອກນ້ຳມັນ ຫຼື OPEC ພ້ອມກັບປະເທດຣັດເຊຍແລະຜູ້ຜະລິດອື່ນໆ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນຈະຕັດການຜະລິດນ້ຳມັນລົງ 2 ລ້ານຖັງຕໍ່ມື້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດຈະຊ່ວຍມົສກູ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການເຮັດສົງຄາມທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ໃນປະເທດຢູເຄຣນ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ໂອກາດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈະຫຼຸດລາຄານ້ຳມັນລົງຕື່ມສຳລັບພວກຊາວອາເມຣິກັນທີ່ມີລົດໃຊ້.
ການຕັດການຜະລິດລົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າເປັນການຕ້ອງຕິຕໍ່ທ່ານໄບເດັນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ແມ່ນກາຍເປັນວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງ ເພື່ອຊັກຊວນໃຫ້ປະເທດທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ຮອງຈາກສະຫະລັດ ບໍ່ໃຫ້ຕັດການຜະລິດນ້ຳມັນລົງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວໂຈມຕີການຕັດສິນໃຈຢູ່ວຽນນາຂອງ 23 ປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ OPEC ບວກພັນທະມິດ ຊຶ່ງພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕື່ມຂຶ້ນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກກ້າວເຂົ້າສູ່ສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຕໍ່ໜ້ານີ້. ລາຄານ້ຳມັນດິບໄດ້ຫຼຸດລົງມາໄດ້ຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດໂລກ ແຕ່ໄດ້ຖີບໂຕສູງຂຶ້ນໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍການຄາດຄະເນວ່າ ອົງການ OPEC ຈະຕັດການຜະລິດລົງ.
ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ແລະຜູ້ອຳນວຍການສະພາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ທ່ານບຣາຍອັນ ດີສ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ປະທານາທິບໍດີ "ຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ໃນການຕັດສິນໃຈແບບສາຍຕາສັ້ນຂອງອົງການ OPEC ບວກພັນທະມິດ ທີ່ຈະຕັດໂຄຕ້າການຜະລິດລົງ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງໂລກພວມຮັບມືກັບຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກການຮຸກຮານຂອງປູຕິນ ເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ທ່ານຊູລລີວານ ແລະທ່ານດີສ ກ່າວວ່າ “ໃນເວລາທີ່ ເມື່ອການສະໜອງພະລັງງານຂອງໂລກພວມມີຄວາມສຳຄັນສູງສຸດ ການຕັດສິນໃຈນີ້ຈະມີຜົນກະທົບໃນທາງລົບຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳຫາປານກາງ ທີ່ພວມປະສົບກັບບັນຫາຈາກລາຄາພະລັງານທີ່ແພງຂຶ້ນ.”
ອົງການ OPEC ບວກພັນທະມິດ ກ່າວວ່າ ການຕັດການຜະລິດຈາກ 43.8 ລ້ານຖັງຕໍ່ມື້ ລົງມາເປັນ 41.8 ລ້ານຖັງຕໍ່ມື້ ຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນພະຈິກ. ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ອົງການ OPEC ໄດ້ຕັດການຜະລິດແບບມີເປົ້າໝາຍ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາເມື່ອເດືອນມີນາປີ 2020 ທັງໆປະເທດພັນທະມິດຜູ້ຜະລິດນ້ຳມັນ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃນການຜະລິດລົງ 3 ລ້ານຖັງຕໍ່ມື້ສຳລັບປີນີ້.