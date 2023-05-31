ການສົ່ງດາວທຽມຂອງເກົາຫຼີເໜືອຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງເຄື່ອງຍິງ ແລະດາວທຽມ ຕົກລົງໄປທະເລ, ອີງຕາມສື່ມວນຊົນລັດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເກັບກູ້ເອົາສິ້ນສ່ວນ ຂອງຍານພາຫະນະທີ່ໃຊ້ຍິງດາວທຽມມາໄວ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ອົງການຂ່າວຂອງທາງການເກົາຫລີເໜືອ ຫລື KCNA ລາຍງານວ່າ ຈະຫລວດ ສົ່ງດາວທຽມ “ໂຄລລິມາ-1" (“Chollima-1") ລຸ້ນໃໝ່ ໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມ ແຫລວ ຍ້ອນຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງໃນລະບົບເຄື່ອງຈັກ ແລະເຊື້ອໄຟ.
ການບິນຄັ້ງນີ້ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຍິງດາວທຽມຂຶ້ນ ເປັນຄັ້ງທີ 6 ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍ, ແລະເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016. ມັນຄາດໄວ້ວ່າ ຈະນຳເອົາດາວທຽມສອດແນມໜ່ວຍທຳອິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ.
ມັນໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການເຕືອນໄພສຸກເສີນ ແລະການເຕືອນໄພໃຫ້ຄົນຍົກຍ້າຍ ອອກເປັນເວລາອັນສັ້ນໆ ຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະຍີ່ປຸ່ນ. ແຈ້ງການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ໂດຍບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍ ຫຼືຄວາມເສຍ ຫາຍໃດໆ.
ຫົວໜ້າເສນາທິການຮ່ວມຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ທະຫານກໍາ ລັງດໍາເນີນການ ເພື່ອເກັບກູ້ເອົາສິ່ງທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນສິ້ນສ່ວນຂອງຈະຫຼວດທີ່ໃຊ້ຍິງເພື່ອສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນໄປ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Bill Gallo, ນັກຂ່າວວີໂອເອ