ລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ຣັດເຊຍໃຊ້ໂຈມຕີຢູເຄຣນ ເກີດຈາກຊ່ອງວ່າງຂອງມາດຕະການລົງໂທດ

ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການຄົ້ນພົບລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນປະກອບຫຼາຍກວ່າ 200 ຢ່າງທີ່ມາຈາກສະຫະລັດ ແລະບັນດາບໍລິສັດຢູໂຣບ ໄດ້ເປີດເຜີຍຊ່ອງຫວ່າງທີ່ເກົາຫຼີເໜືອໃຊ້ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງມາດຕະການລົງໂທດ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຊິນ ວອນ ຊິກ (Shin Wonsik) ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ກຳລັງດຳເນີນງານ ກ່ຽວກັບໂຮງງານຜະລິດອາວຸດຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ ເພື່ອສະໜອງອາວຸດທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ ຣັດເຊຍ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຢູເຄຣນ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ຄາດຄະເນວ່າ ພຽງຢາງໄດ້ສົ່ງຕູ້ຄອນເທນເນີປະມານ 6,700 ຕູ້ ໄປຣັດເຊຍ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ, ທ່ານຊິນ ກ່າວ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນເກົາຫຼີໃຕ້.
ສະຫະລັດ ໄດ້ລະບຸຕົວເລກທີ່ສູງກວ່ານັ້ນອີກ, ໂດຍຄາດຄະເນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສົ່ງຕູ້ຄອນເທນເນີ ທີ່ບັນຈຸອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ຫຼືວັດຖຸທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາວຸດຍຸດໂທປະກອນ ຫຼາຍກວ່າ 10,000 ຕູ້ ຫຼື ໄປຍັງຣັດເຊຍ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ.
ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດການຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຕົນໄດ້ອອກມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ຫຼາຍກວ່າ 500 ບຸກຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງານໃນຣັດເຊຍ.
ອາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນສະໜາມລົບຂອງຢູເຄຣນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູເຄຣນ. ລາຍງານນີ້ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫລີເໜືອຢ່າງໜ້ອຍ 20 ລູກໃສ່ຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ ລູກສອນໄຟໄດ້ສັງຫານ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດການຮ່ວມມືທາງທະຫານ ຫຼືທາງເຕັກນິກກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນວັນທີ 26 ມັງກອນ ໂດຍໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງ ມາເຣຍ ຊາຄາໂຣວາ (Maria Zakharova).
ວີໂອເອ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາຄະນະຜູ້ແທນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ນະຄອນນີວຢອກ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບໃດໆ.
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