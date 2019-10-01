ເກົາຫລີເໜືອກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບສະຫະລັດຍັງສູງຢູ່ ແລະການໃຊ້ວິທີການທູດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ໃນນຶ່ງປີ ພາຍຫລັງທີ່ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດແບບເປັນປະຫວັດການລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ເປັນປໍລະປັກກັນເປັນຕົ້ນມາ.
"ການພົວພັນລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນເກົາຫລີ ຫລື DPRK ແລະສະຫະລັດເທົ່າທີ່ຜ່ານມາແມ່ນມີຄວາມກ້າວໜ້າພຽງໜ້ອຍດຽວ ແລະສະພາບການໃນແຫລມເກົາຫລີແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ອອກມາຈາກວົງວຽນແຫ່ງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງໄດ້ເທື່ອ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກິມ ຊອງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເກົາຫລີເໜືອທີ່ກ່າວຢູ່ໃນມື້ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສົນທະນາກັນປະຈຳຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານ ກິມກ່າວເຖິງການເປີດການເຈລະຈາສອງຝ່າຍຄືນວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຍິນດີທີ່ຈະນັ່ງລົງສົນທະນາກັບສະຫະລັດຢ່າງຮອບດ້ານກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງໃຈໄວ້ແລ້ວ.”
ທ່ານກິມຕຳໜິວ່າ “ການເກາະຜິດທາງການເມືອງ ແລະການທະຫານ” ຂອງອາເມຣິກາເຮັດໃຫ້ການເຈລະຈາກັນຢຸດສະງັກລົງ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ວໍຊິງຕັນຊອກຫາວິທີທາງໃໝ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳເວົ້າທີ່ວ່າ ສາຍສຳພັນໃນແງ່ດີກັບຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ, ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ກໍຕາມ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ແມ່ນຍັງຮັກສານະໂຍບາຍ "ທຳການກົດດັນສຸດຂີດ" ຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ, ທີ່ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ມີມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດຂອງສາກົນຢ່າງໜັກຈົນກວ່າວ່າ ພຽງຢາງຈະມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປໃນການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ແບບພິສູດໄດ້ ແລະບໍ່ສາມາດຕ່າວປີ້ນຄືນໄດ້.
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຢຸສະງັກລົງພາຍຫລັງທີ່ ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 2 ລະຫວ່າງທ່ານກິມ ກັບທ່ານທຣຳ ສິ້ນສຸດລົງໂດຍປາດສະຈາກຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ. ທ່ານກິມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜ່ອນຜັນການລົງໂທດ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການທັບມ້າງໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງທ່ານ. ສ່ວນ ທ່ານທຣຳ ກັບຢາກໃຫ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນໃນຫລາຍຢ່າງກວ່ານັ້ນຫລາຍ.
ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ທຳການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະສັ້ນ 10 ຄັ້ງ ແລ້ວ ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາເປັນຕົ້ນມາ. ທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈນຳການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟໄລຍະສັ້ນ. ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຫລາຍລູກຢູ່ໃນໄລຍະສັ້ນນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຂະໜາດທີ່ປະເມີນໄວ້ນັ້ນເລີຍ.
ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ເອີ່ຍເຖິງເກົາຫລີເໜືອພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວ ໂດຍເວົ້າວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນປະເທດທີ່ "ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມອາດສາມາດໃນການພັດທະນາທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຄົ້ນຂຶ້ນມາເທື່ອ ແຕວ່າ ຢາກເຮັດໃຫ້ໄດ້ແນວນັ້ນເກົາຫລີເໜືອຕ້ອງໄດ້ປົດອາວຸດນິວເຄລຍສາກ່ອນ."