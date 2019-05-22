ສື່ລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ວິຈານ ທ່ານໂຈ ບາຍເດິນ ຢ່າງຮຸນແຮງວ່າ “ໂງ່ຈ້າ” ແລະ
“ຄວາມສະຫຼາດຕ່ຳ” ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ເປັນຄຳເວົ້າເທື່ອທຳອິດຂອງພຽງຢາງ ກ່ຽວກັບ
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2020.
ຄວາມເຫັນທີ່ໄດ້ກ່າວໃນອົງການຂ່າວສູນກາງ ຂອງລັດຖະບານ ເກົາຫຼີເໜືອ KCNA
ນັ້ນໄດ້ຕິຕຽນທ່ານ ບາຍເດັນ ສຳລັບການອ້າງເຖິງຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ
ວ່າເປັນນັກເລງ ແລະ ຜູ້ຜະເດັດການ.
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ກ່າວດ້ວຍການໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ
ວ່າ “ທ່ານ ບາຍເດັນ ໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າໃສ່ຮ້າຍຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ. ສິ່ງທີ່ທ່ານ
ກ່າວອອກມານັ້ນ ແມ່ນການໂຕ້ແຍ້ງດ້ວຍອ້າງເຫດຜົນທີ່ຜິດ ຂອງຄົນໂງ່ໝົດຄວາມສາ
ມາດ ລະດັບຊັ້ນປະຖົມ ໃນຖານະມະນຸດຄົນນຶ່ງ, ບໍ່ຕ້ອງເອີ່ຍເຖິງວ່າເປັນນັກການ
ເມືອງເລີຍ.”
ຖະແຫຼງການບໍ່ໄດ້ຕາງໜ້າທີ່ເປັນທາງການເຫັນພ້ອມໃຫ້ແກ່ທ່ານທຣຳ ສື່ເກົາຫຼີເໜືອ
ມັກຈະປະນາມໃສ່ບັນດາຜູ້ນຳໂລກ ຜູ້ທີ່ຕິຕຽນບັນດາສະມາຊິກປົກຄອງຄອບຄົວ
ທ່ານກິມ.
ທ່ານແລັຟ-ເອຣິກ ອິສເລ ສາສດາຈານທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລອໍຫາ ໃນນະ ຄອນໂຊລ
ກ່າວວ່າ “ອັນທີ່ໜ້າສົນໃຈເວລານີ້ກໍຄື ຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ອາດຈະໂຈມຕີຜູ້ທີ່ເປັນຂູ່ແຂ່ງ
ຂອງທ່ານທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ຜິດຖຽງກັນກັບປະທານາທິບໍດີ.”
ການຢັ່ງສຽງເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານບາຍເດິນ ນຳໜ້າບັນດາຄູ່ແຊ່ງໃນພັກເດໂມແຄຣັດ
ພ້ອມດ້ວບທ່ານທຣຳໃນການເຂ່ງຂັນປີ 2020.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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