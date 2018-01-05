ເກົາຫຼີເໜືອ ຮັບເອົາ ຂໍ້ສະເໜີ ຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ຈະເປີດ ການເຈລະຈາ ລະດັບສູງ

ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອເປີດການເຈລະຈາລະດັບສູງ ໃນວັນ
ອັງຄານ ທີ 9 ມັງກອນ ອາທິດຈະມາ ຢູ່ບ້ານສະຫງົບເສິກປັນມຸນຈອມ ໃນ ເຂດປອດ
ທະຫານ ທີ່ມີການຍາມຮັກສາການຢ່າງໜາແໜ້ນ ຊຶ່ງແບ່ງແຍກສອງເກົາຫລີອອກຈາກ
ກັນນັ້ນ.
ອີງຕາມກະຊວງທ້ອນໂຮມຊາດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ສົ່ງສານສະບັບນຶ່ງທີ່ກ່າວວ່າ ຕົນຈະຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີຂອງໂຊລ ເພື່ອພົບປະກັນຢູ່ບ້ານ
ຊາຍແດນ ເພື່ອສົນທະນາຫາລືກ່ຽວກັບການປະສານງານໃນການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມ
ປິກ ແລະປັບປຸງຄວາມສຳພັນທັງໝົດຢ່າງໃດ.
ໂຄສົກກະຊວງທ້ອນໂຮມຊາດ ທ່ານແບັກ ແຕ-ຮຸນ ກ່າວວ່າ ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າທັງສອງ
ຝ່າຍ ຈະນຳໃຊ້ສາຍດ່ວນຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ຫາກໍມີການຟື້ນຟູຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເພື່ອພິຈາ
ລະນາວ່າ ໃຜຈະເປັນຫົວໜ້າຜູ້ແທນຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ
ໃນອາທິດຈະມານີ້.
ການໂອ້ລົມໃດໆກໍຕາມ ລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າເປັນ
ບາດກ້າວໃນທາງບວກ ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສຳພັນຢູ່ໃນແຫລມເກົາຫຼີ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີ
ສະຖຽນລະພາບໂດຍລວມຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບເກົາຫຼີ ທ່ານຢັງ ມູ-ຈີນ ຊຶ່ງເປັນສາສດາຈານຢູ່ມະຫາວິທະ ຍາໄລ ທີ່ທຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າເລື່ອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນນະຄອນໂຊລ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າອາດເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານຄວາມ
ປອດໄພໂດຍ “ກ່າວອ້າງ ແລະຮັບຟັງອີກຝ່າຍນຶ່ງ.”ສາສດາຈານ ມູ-ຈີນ ກ່າວວ່າ “ທັງ
ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ຕ່າງກໍມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍ
ສົມຄວນ ໃນການເປີດຄວາມສຳພັນໃຕ້-ເໜືອ ແລະມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະປັບປຸງຄວາມ
ສຳພັນສອງຝ່າຍ ເພາະສະນັ້ນໃນເວລານີ້ ການເຈລະຈາໃນລະດັບສູງ ແມ່ນຈະເພັ່ງ
ເລັງໃສ່ ການປະກອບສ່ວນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກ ທີ່
ເມືອງພຽງຈາງ ແລະຍັງຈະຫາລືກັນກ່ຽວກັບບັນ ຫາດ້ານຄວາມປອດໄພອື່ນໆ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍດີ ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າທັງສອງຝ່າຍຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມ
ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແຕ່ວ່າໃນບັນຫາອື່ນໆ ຮວມທັງເລື້ອງ
ຄວາມປອດໄພນັ້ນ ແຕ່ລະຝ່າຍຈະກ່າວອ້າງ ແລະຮັບຟັງອີກຝ່າຍ.”
ທ່ານຢັງເຊື່ອວ່າ ການກັບຄືນມາເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການລະ
ຫວ່າງຄອມມິວນິສເກົາຫຼີເໜືອແລະສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ ອາດ “ນຳໄປສູ່ທິດ
ທາງໃນທາງບວກ ຂອງການເຮັດໃຫ້ແຫລມເກົາຫຼີ ເປັນເຂດປອດນິວ ເຄລຍ.
ການປະກາດຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ດົນຫລັງຈາກສະຫະລັດແລະເກົາ
ຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເລື່ອນເວລາອອກໄປໃນການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານ ຈົນກວ່າ
ຫລັງຈາກການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວເດືອນໜ້າ.
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