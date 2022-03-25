ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຕົນໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຫຼື ICBM ຂະໜາດໃຫຍ່ຊະນິດໃໝ່ ໂດຍກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຊີ້ນຳການຍິງດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຕົນເອງ ຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນຂອງປະເທດ.
ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ທ່ານກິມ ນຸ່ງເສື້ອແຈັກເກັດໜັງ ກຳລັງແນມອອກໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມ ຂອງບ່ອນສັງເກດການ ຂະນະທີ່ຂີປະນາວຸດທະຍານຂຶ້ນ ໂດຍມີທັງຄວັນແລະແສງໄຟ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຈາກທາງແລ່ນຂອງສະໜາມບິນສາກົນພຽງຢາງ.
ໃນບົດລາຍງານເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ອົງການສູນກາງຂ່າວຂອງເກົາຫຼີ ຫຼື KCNA ໄດ້ກ່າວວ່າ ການທົດຂອງລູກສອນໄຟຊື່ວ່າ ຮວາຊົງ-17 (Hwasong-17) ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ “ສະກັດກັ້ນສົງຄາມນິວເຄລຍ” ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ໃນການກ່າວອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານກິມ ທີ່ໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ຊຶ່ງເປັນຊື່ທາງການ ວ່າ “ອາວຸດຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ນີ້ ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເຖິງຄວາມສາມາດຂອງກຳລັງຍຸດທະສາດພວກເຮົາ ແກ່ໂລກທັງມວນອີກຄັ້ງນຶ່ງ.”
ຄັ້ງນີ້ ເປັນການທົດລອງຍິງ ICBM ເທື່ອທີສີ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງ ລະຫວ່າງ ຜູ້ນໍາຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ແລະອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ. ໃນປີ 2018 ຊຶ່ງທ່ານກິມ ໄດ້ປະກາດໂຈະການທົດລອງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ແຕ່ກໍໄດ້ຍິງທົດລອງລູກ ສອນໄຟໄລຍະໃກ້ຄືນໃໝ່ໃນປີ 2019.
ລູກສອນໄຟ ຮວາຊົງ-17 (Hwasong-17) ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຄັ້ງທຳອິດ ໃນລະ ຫວ່າງການເດີນສວນສະໜາມທາງທະຫານ ເມື່ອເດືອນຕຸລາ 2020. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າ “ລູກສອນໄຟຍັກ ທີ່ໃຫຍ່ຫຼາຍແທ້ໆ”. ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຄື ມັນປາກົດວ່າ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ພໍທີ່ຈະບັນຈຸຫົວລະເບີດໄດ້ຫຼາຍລູກ ອັນເປັນຄວາມສາມາດທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນສະກັດກັ້ນໄດ້ຍາກຂຶ້ນກວ່າເກົ່າດ້ວຍລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟ ຂອງສະຫະລັດ.
ອົງການຂ່າວ KCNA ໄດ້ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟໄດ້ຖືກຍິງຂຶ້ນໃນທາງສູງ “ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານທັງຫຼາຍ.” ມັນໄດ້ຕົກລົງມາຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຍີ່ປຸ່ນ ຫ່າງຈາກເຂດເທດສະບານ ອາໂອໂມຣິ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຍີ່ປຸ່ນ ພຽງ 170 ກິໂລແມັດເທົ່ານັ້ນ ອີງຕາມກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມີໂອະ ກິຊີດະ ໄດ້ເອີ້ນເຫດການດັ່ງກ່າວວ່າ “ເປັນຄວາມໂກດແຄ້ນ ທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້.”
ພຽງສອງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກການຍິງຂຶ້ນນັ້ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ກໍໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟອີກຫ້າລູກ ໃນອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ “ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ ແລະຄວາມເຕັມໃຈທີ່ຈະຕອບໂຕ້ໃນທັນທີ ແລະວາງມາດຕະການລົງໂທດ.”
ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ເອີ້ນການຍິງດັ່ງກ່າວວ່າ “ການລະເມີດມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດຫຼາຍຄັ້ງຢ່າງບໍ່ຢ້ານກົວເລີຍ” ທີ່ “ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດ້ານຄວາມປອດໄພ ໃນຂົງເຂດ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂາດສະຖຽນລະພາບ.”
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