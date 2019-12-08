ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ລາຍ​ງານ​ "ການ​ທົດ​ລອງທີ່​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ" ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຍິງ​ຈະຫຼວດ

ພາບ​ຈາກ​ດາວ​ທຽມ ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ DigitalGlobe ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຖານ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ໂຊ​ແຮ, ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, ບ່ອນ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ເຊື່ອ​ວ່າ ເຄື່ອງ​ຈັກ​ຈະຫຼວດ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຖືກ​ທົດ​ລອງ​.

ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ “​ການທົດ​ລອງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ” ຢູ່​ທີ່​ຖານ​ທົດ​ລອງ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ໂຊ​ຮາ ເລກ 7 ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້ ຈາກອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ການ​ທົດ​ລອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ຢູ່​ທີ່​ຖານ​ຍິງລູກ​ສອນ​ໄຟ ລັດ​ສະ​ໝີ​ໄກ ​ຢູ່​ໃນເຂດ​ທົງ​ຈາງ​ຣີ ​ເມືອງໂຊ​ລ​ຊອນ ແຂວງ​ພຽງ​ຢາງ​ເໜືອ ຕັ້ງຢູ່​ໃກ້ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ຈີນ ຕາມ​ທີ່​ອົງ​ການ​ສູນ​ກາງ​ຂ່າວ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຫຼື KCNA ໄດ້ລາຍ​ງານ​ໄປ​ນັ້ນ.

ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່​ທີ່​ຖານ​ຍິງ​ທົດ​ລອງນັ້ນ ເປັນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ປະ​ເພດ​ໃດ.

ການ​ປະ​ກາດນັ້ນ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງວັນຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ອົງ​ການ​ຂ່າວ CNN ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ Planet Labs ຊຶ່ງ​ເປັນ ບໍ​ລິ​ສັດດາວ​ທຽມ​ພາ​ນິດ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຖ່າຍ​ພາບ ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່​ຖານ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ໂຊ​ຮາ ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ພາບ​ຖ່າຍ​ຂອງ​ຕູ້​ຂົນ​ສົ່ງສິນ​ຄ້າ​ທາງ​ທະ​ເລ ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່ນີ້.

ໃນ​ປີນີ້ ເປັນ​ປີ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ທຳ​ການ​ທົດ​ລອງຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ດ້ານ​ຂອງ​ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງລູກ​ສອນ​ໄຟ. ການ​ທົດ​ລອງ​ຍິງ​ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຂ​ະ​ນະ​ທີ່ ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ສືບ​ຕໍ່​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ວັນ​ເສັ້ນ​ຕາຍ​ໃນທ້າຍ​ປີຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດ ປ່ຽນວິ​ທີ​ທາງ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ທີ່​ໄດ້​ຢຸດ​ສະ​ງັກລົງ​ນັ້ນ.

ພຽງ​ຢາງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ໄລ​ຍະ​ສັ້ນ ແລະ​ປານ​ກາງ ມາ​ແລ້ວ 13 ຄັ້ງ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ. ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ທົດ​ລອງ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ລູກສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ ໃນ​ແບບ​ໃດ​ແບບ​ນຶ່ງ.

ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ລອນດອນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “​ດຽວນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ມີກອງ​ທັບ​ທີ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ແລະ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ມີ​ພະ​ລັງ​ອຳ​ນາດ​ເໜືອກວ່າປະ​ເທດ​ໃດ​ໃນ​ໂລກ. ແລະ ຫວັງ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ ຈະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ມັນ ແຕ່​ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ໃຊ້​ມັນ. ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງເຮັດ ​ພວ​ກ​ເຮົາກໍ​ຈະ​ເຮັດໂລດ.”

ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ກໍ​ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນໃນ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ. ທ່ານ​ຟາກ ຈອງ ຊອນ ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ທັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ​ເກົາຫຼີ​ ຫຼື KPA ກ່າວ​ຖະ​ແຫລງ​ຜ່ານ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ KCNA ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ທັນ​ວາ ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ “ຜູ້​ໃດ ກໍສາ​ມາດ​ເດົາ​ໄດ້​ວ່າ ມາດ​ຕະ​ການ​ອັນ​ໃດ ທີ່​ ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາທິ​ປະ​ໄຕ ​ເກົາຫຼີ​ ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ ຖ້າ​ຫາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຕໍ່ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ​ເກົາ​ຫຼີ​.” ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກວ່າ “ສິ່ງ​ນຶ່ງ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຈະແຈ້ງໃຫ້​ຊາບ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ ​ກໍ​ແມ່ນວ່າ ການ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ ແມ່ນບໍ່​ເປັນສິດ​ພຽງ​ແຕ່​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG