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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະພາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ ​ສປຊ ​ຈະລົງຄະແນນສຽງ ເຮັບຮອງ​ເອົາ ຮ່າງ​ຍັດຕິ ​ລົງໂທດເກົາຫຼີເໜືອ

ຮູບຂອງ​ການຍິງ​ທົດ​ລອງລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະວຸດຂ້າມ​ທະວີ​ບ Hwasong-14 ຄັ້ງທີສອງ ຊຶ່ງສະໜອງໃຫ້ໂດຍອົງການຂ່າວ KCNA ໃນນະຄອນພຽງຢາງ ຂອງ ເກົາຫລີເໜືອ ໃນວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2017.

ສະຫະລັດ​ກໍາລັງ​ຊອກ​ຫາ​ວິທີ​ທາງ ຂໍ​ໃຫ້​ສະພາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ
​ຊາດ ​ຮັບຮອງ​ເອົາຮ່າງ​ຍັດຕິ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກົາຫລີ​ເໜືອ
​ເຊົາ​ໄດ້​ລາຍ​ຮັບ 1 ຕື້​ໂດ​ລາຕໍ່ປີ ເພື່ອຊ່ວຍໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ໂຄ​ງການ​ນີວ​ເຄລຍ ​ແລະລູກ
​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະວຸດທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍນັ້ນ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເພື່ອ​ທໍາ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ເພີ້ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້ ຕໍ່
ການ​ທີ່​ພຽງຢາງ​ໄດ້​ຍິງ​ທົດ​ລອງລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະວຸດຂ້າມ​ທະວີ​ບ ​ໃນໄລຍະ​ວັນທີ 3 ​
ແລະ 28 ​ກໍລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ອັນຕະພານ
​ແຫ່ງ​ນັ້ນ ດຽວນີ້ອາດ​ມີ​ຄວາມສາມາດທີ່​ຈະ​ເອົາ​ແຜ່ນດິນ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ
​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ຂອງ​ທະວີບຢູ​ໂຣບ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່​ໃນເປົ້າການຍິງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ແລ້ວ.

ພວກ​ນັກ​ການ​ທູດ​ເວົ້າວ່າ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຈລະຈາ​ກັນ​ເປັນ​ເວລາ​ຫລາຍໆອາ
ທິດລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈີນ, ສະພາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ
​ສຽງກັນ ​ໃນ​ເວລາ​ບ່າຍ​ 3 ​ໂມງວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ກົງ​ກັບ 19:00 ​ໂມງ​ ຕາມ​ເວລາ​ມາດຕະ
ຖານ​ສາກົນ, ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສະມາຊິກທັງໝົດ 15 ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ເຫັນ​ ​ແລະ​ໄດ້​ສົນທະນາ​
ກັນກ່ຽວກັບ​ເນື້ອ​ໃນຂອງຮ່າງຍັດຕິ​ທີ່​ສະ​ ເໜີໂດຍ​ສະຫະລັດ​ນັ້ນ​ແລ້ວ.

ອີງ​ຕາມ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ສະພາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວກັບ​ການ​ເຈລະຈາ​ນັ້ນ ​
ເວົ້າວ່າຂໍ້​ກໍ​ານົດຕ່າງໆຂອງຮ່າງ​ຍັດ​ຕິ​ນັ້ນ ຖ້າ​ໄດ້​ຖື​ກຮັບຮອງ​ເອົາ​ ​ແລະ​ຖືກ​ຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແລ້ວ ມັນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຽງຢາງ ຂາດ​ລາຍ​ໄດ້​ໄປ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງ​ລາຍ​ຮັບ​ທັງໝົດ 3 ຕື້
​ໂດ​ລາຕໍ່ປີ ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວໄດ້​ມາ​ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ອອກໄປຂາຍ​ຕ່າງປະ​ເທດນັ້ນ
​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດທິ​ຜົນ. ຂະ​ແໜງການ​ສົ່ງ​ອອກ 4 ຂະ​ແໜງທີ່​ເປັນເປົ້າໝາຍ​ໃນ​ຍັດຕິສະ
ບັບ​ນີ້ລວມມີ ຖ່ານ​ຫີນ, ​ເຫລັກ ​ແລະ​ແຮ່​ເຫລັກ, ກົ່ວ ​ແລະ​ແຮ່​ກົ່ວ, ​ແລະ​ອາຫານ​ທະ​ເລ.

ຢູ່​ໃນ​ມະຕິ​ສອງ​ສະບັບ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ໃນ​ເດືອນ​ມີນາ ​ແລະ​ເດືອນ​ພະຈິກປີ​ກາຍ​ນັ້ນ
ສະພາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ໄດ້​ວາງ​ຂີດ​ຈໍາກັດ​ໃສ່​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຖ່ານ​ຫີນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂະ​ແໜງຂາ
​ອອກທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.

ນັກ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ສະພາ​ຄວາມໝັ້ນຄົງດັ່ງກ່າວ​ເວົ້າວ່າ "ຢູ່​ໃນ​ຮ່າງ​ຍັດຕິ​ສະບັບ​ນີ້ບໍ່​ໄດ້​ມີ
​ຂີດ​ຈໍາກັດ, ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຖ່ານ​ຫີນ​ທີ່​ອານຸຍາດ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄດ້, ສິນຄ້າ​ຂາ​ອອກ​ທັງໝົດ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຢຸດ
ຕິ​ລົງ ມັນຈະ​ຖືກຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ສົ່ງ​ອອກ​ຈາກ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ເລີຍ."

​ໂດຍ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ຂີດ​ຈໍາກັດ​ນັ້ນ ນັກ​ການ​ທູດ​ດັ່ງກ່າວ​ເວົ້າວ່າ ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ລາຍ​ຮັບ​
ຈາກ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອຫລຸດ​ລົງ 4 ລ້ານ​ໂດ​ລາຕໍ່ປີ​ ໃນ​ທັນທີທັນ​ໃດ​ໂລດ.

​ເຫລັກ ​ແລະ​ແຮ່​ເຫລັກ ກໍ​ຈະ​ຖືກ​ລວມ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ​ເຊັ່ນ​ກັນ ຊຶ່ງ
​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກົາຫລີ​ເໜືອຂາດ​ລາຍ​ຮັບ​ໄປ​ປະມານ 251 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີນີ້. ນອກ​ນັ້ນ ຈະ​
ມີ​ການ​ຫ້າມ​ສົ່ງ​ອອກ​ກົ່ວ ​ແລະ​ແຮ່​ກົ່ວ ອີກ​ດ້ວຍ ທີ່​ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ຈະ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ
ດັ່ງກ່າວ 113 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ປີນີ້ ​ແລະ​ການ​ຫ້າມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ອາຫານ​ທະ​ເລ ທີ່​ຄາດ​ວ່າ
ຈະ​ນໍາ​ລາຍ​ຮັບ​ມາ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ ​ເກືອບ​ຮອດ 300 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນ​ປີ 2017 ນີ້.

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