ເຖິງແມ່ນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດໃນລະຫວ່າງຊ່ວງທຳອິດຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນການມີອິດທິພົນ ເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນແລະການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູ່ເຄຣນກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ໃນອາທິດນີ້ ທ່ານໄບເດັນ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາໃນດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທີ່ລົບກວນມາໂດຍຕະຫຼອດ.
ທ່ານໄບເດັນ ຊຶ່ງຈະອອກເດີນທາງໃນວັນສຸກມື້ອື່ນເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມເອເຊຍເທື່ອໃນ ຖານະປະທານາທິບໍດີອາດຈະຖືກຕ້ອນຮັບດ້ວຍການທົດລອງອາວຸດທີ່ສຳຄັນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້.
ໜ່ວຍສືບລັບຂອງສະຫະລັດໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ “ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ” ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຈະທຳການຍິງທົດລອງ ລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ຫຼືບໍ່ກໍທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍ ຫຼືບໍ່ກໍທັງສອງຢ່າງເລີຍໃນລະຫວ່າງທີ່ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນທຳການຢ້ຽມຢາມເອເຊຍ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຈກ ຊູລລີວານທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານຊູລລີວານກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາກຽມພ້ອມແລ້ວ ສຳລັບແຜນການສຸກເສີນທັງໝົດ ຮວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ການທ້າທາຍດັ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ເກົາຫຼີແລະຍີ່ປຸ່ນ.
ສ່ວນໃຫຍ່ໃນການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ເປັນເວລາ 5 ວັນ ຂອງທ່ານໄບເດັນຄາດວ່າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ຈີນ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນແກ່ບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ທີ່ໄດ້ມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃນໄລຍະຍາວຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ໃນລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນຄາດວ່າ ຈະເປີດຕົວຂອບເສດຖະກິດຂອງອິນໂດປາຊີຟິກ ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ລິເລີ້ມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ໄດ້ມີການຄອຍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ອັນໝາຍເຖິງການພົວພັນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງສະຫະລັດຢູ່ໃນເອເຊຍ.
ທີ່ໂຕກຽວ ທ່ານໄບເດັນຈະຈັດປະຊຸມກຸ່ມປະເທດຄວດ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມສີ່ປະເທດປະກອບດ້ວຍສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ອິນເດຍ ແລະອອສເຕຣເລຍ ປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢ່າງແຂງຂັນໃນການຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຈີນ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຊລ ທ່ານໄບເດັນຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດວ່າຈະເອົາທ່າທີທີ່ເຂັ້ມງວດຕື່ມຂຶ້ນຕໍ່ຈີນ ແລະຜູ້ທີ່ຢາກຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບວໍຊິງຕັນແລະບັນຫາຂອງໂລກອື່ນໆ.