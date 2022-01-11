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ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເປັນການທົດລອງຄັ້ງທີສອງ ຂອງປີໃໝ່

ພາບຂອງລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວລັດຖະບານ KCNA ສະແດງໃຫ້ເຫັນການທົດລອງຍຶງໂລກສອນໄຟຄວາມໄວເໜືອສຽງ ຢູ່ສະຖານທີ່ໆບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນ ເກົາຫຼີເໜືອ. 5 ມັງກອນ, 2022

ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງອັນທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນການທົດລອງອາວຸດໃຫຍ່ຄັ້ງທີສອງຂອງປີນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີປຸ່ນ.

ທາງກອງທັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອກໍາລັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາ ມາດທີ່ດີຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບໃສ່ການການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງ ພຽງຢາງ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນມື້ວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ອ້າງວ່າ ຕົນໄດ້ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ໃນການພັດທະ ນາ​ອາ​ວຸດ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ຂຶ້ນ​ມາ ​ດ້ວຍການທົດ​ລອງ “ລູກສອນໄຟໄວກວ່າສຽງ”, ເຖິງແມ່ນວ່າ ທາງການຂອງລັດຖະບານ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ກ່າວໄປແລ້ວວ່າ ການກ່າວອ້າງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນເກີນຄວາມເປັນຈິງກໍຕາມ.

ອີງຕາມລາຍງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້, ລູກສອນໄຟຫຼ້າສຸດ ແມ່ນຍິງໄປໄດ້ໄກປະມານ 700 ກິໂລແມັດ ທີ່ລະດັບຄວາມສູງສຸດ 60 ກິໂລ ແມັດ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟຖືກຍິງຈາກຂົງເຂດເດີມຄືກັນກັບການຍິງຂອງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໃນ​ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ບໍລິເວນທະເລ ນອກເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຍີປຸ່ນ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍແຕ່ຢ່າງໃດ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ກຽວໂດ (Kyodo) ຂອງຍີປຸ່ນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.

ການທົດລອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການປະຊຸມແບບປິດ​ລັບຂອງ​ສະ​ພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ.

ໃນທີ່ປະຊຸມ, ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະສະມາຊິກຂອງສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາຄວາມໝັ້ນຄົງຈາກ 5 ປະ ເທດ ໄດ້ປະນາມການທົດລອງດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າ “ເປັນໄພຄຸກຄາມທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບໃນຂົງເຂດພູມິພາກ.”

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ຍີປຸ່ນ ທ່ານຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ຮ້ອງການທົດລອງໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ “ເປັນທີ່ເສຍໃຈທີ່ສຸດ.” ​ສະ​ພາຄວາມໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງເກົາ ຫຼີໃຕ້ກໍໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າດ້ວຍວ່າ “ເປັນທີ່ເສຍໃຈຫຼາຍໆ.”

ທາງເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງການທົດລອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຈະມີລາຍລະ ອຽດກ່ຽວກັບການຍິງທົດລອງ ເມື່ອໜັງສືພິມຂອງລັດຖະ ບານ ມີການເຜີຍແຜ່ຂ່າວດັ່ງກ່າວໃນມື້ຕໍ່ມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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