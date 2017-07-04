ເກົາຫລີເໜືອກ່າວວ່າ ການຍິງທົດລອງແມ່ນ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ

ເກົາຫລີເໜືອກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການທົດລອງ
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ.
ປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊອກຫາສະມັດຕະພາບດັ່ງກ່າວມາໄດ້ ເປັນເວລານານ ໃນການ
ເຮັດວຽກພັດທະນາເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອສົ່ງຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ ມາຍັງແຜ່ນດິນໃຫຽ່ທະວີບສະຫະລັດ.
ການປະກາດທາງໂທລະພາບລັດຖະບານກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟລູກນີ້ບິນໄປໄດ້39 ນາ
ທີ ຢູ່ໃນລະດັບສູງ 2,800 ກິໂລແມັດ.
ໂຕເລກດັ່ງກ່າວກໍພໍໆກັນກັບໂຕເລກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄປໂດຍ ກອງທັບ ສຫຣ ເກົາຫລີໃຕ້
ແລະຍີ່ປຸ່ນ ບໍ່ນານ ຫລັງຈາກການທົດລອງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ພ້ອມດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ຕົກ
ລົງສູ່ທະເລຍີ່ປຸ່ນ.
ກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດ ໃນເຂດປາຊິຟິກ ອະທິບາຍວ່າ ລູກສອນໄຟນີ້ ມີສ່ວນກ່ຽວພັນກັບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະກາງ.
ປະທານາທິບໍດີເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ Moon Jae-in ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້
ສັນນິຖານວ່າເປັນ “ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະກາງ” ແຕ່ກໍຍັງຕຽມພ້ອມ ໃນກໍລະ
ນີທີ່ແມ່ນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ຫລື ICBM.
ປະທານາທິບໍດີ Moon ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກແມ່ນ ICBM ພວກເຮົາກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້
ເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງ.” ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ເກົາຫລີໃຕ້ຈະ
“ພິຈາລະນາຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເກາະຜິດຂອງເກົາຫລີເໜືອ” ໂດຍການຮ່ວມມືກັບປະ
ຊາຄົມສາກົນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທົດລອງລູກສອນໄຟ
ຄັ້ງນີ້ ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃນການຂຽນລົງທາງ Twitter ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ຈີນ
ຄືນໃໝ່ ໃຫ້ໃຊ້ອິດທິພັນຂອງຕົນໃນນາມພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
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