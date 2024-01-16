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ເກົາຫຼີເໜືອ ຍຸຕິນະໂຍບາຍ ການທ້ອນ​ໂຮມ​ຊາດ ກັບ ເກົາຫຼີໃຕ້

  • ວີໂອເອ
ເມືອງແກປຸງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ທາງຫຼັງປ້ອມຍາມທະຫານ, ລຸ່ມ, ແນມມອງເຫັນຈາກຫໍສັງເກດການຮ່ວມ ປາຈູ (Paju), ເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2024. ຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ຈະບໍ່ດໍາເນີນການລວມປະເທດຄືນໃໝ່ກັບ ເກົາຫຼີໃຕ້ ອີກຕໍ່ໄປ.
ເມືອງແກປຸງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຢູ່ທາງຫຼັງປ້ອມຍາມທະຫານ, ລຸ່ມ, ແນມມອງເຫັນຈາກຫໍສັງເກດການຮ່ວມ ປາຈູ (Paju), ເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2024. ຜູ້ນໍາເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ຈະບໍ່ດໍາເນີນການລວມປະເທດຄືນໃໝ່ກັບ ເກົາຫຼີໃຕ້ ອີກຕໍ່ໄປ.

ເກົາຫຼີເໜືອ ປະຖິ້ມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ຊາດ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ດຽວກັນກັບເກົາຫຼີໃຕ້ຄືນໃໝ່.

ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປັບປຸງ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ແມ່ນ “ສັດຕູ​ຄົນທໍາອິດ ​ແລະ​ເປັນ​ສັດຕູຄົນສໍາຄັນຂອງ​ປະ​ເທດບໍ່ມີປ່ຽນແປງ” ​ໃນລະຫວ່າງ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ກ່ອນ​ການປະຊຸມ​ສະພາ​ປະຊາຊົນ​ສູງ​ສຸດ, ສະພາທີ່ລົງນາມຈໍ້າກາຂອງເກົາ ຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງ​ເກົາຫຼີເໜືອ.

ທ່ານກິມ ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະທຳ​ມະນູນ​ຍັງຄົງລວມເອົາ​ແຜນ “ການຢຶດຄອງ, ການປາບປາມ ​ແລະການຢຶດ​ເອົາ​” ​ພາກ​ໃຕ້​ຄືນ​ໃໝ່ ຖ້າ​ຫາກ​ສົງຄາມເກີດ​ຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ​ ລະຫວ່າງ​ສອງ​ສັດຕູ​ທີ່​ຂື່ນຂົມກັນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ບໍ່​ມີ​ເຈດ​ຕະນາ​ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມຕົ້ນ​ສົງຄາມ, ​ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ເຈດ​ຕະນາ​ທີ່​ຈະ​ຫຼີກ​ລ່ຽງຈາກສົງຄາມເຊັ່ນກັນ.

ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານມື້​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ ​ອົງການ​ລັດ ຖະບານ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບໃນ​ການ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ຊາດ​ແລະ ​ຂໍ້​ລິ​ເລີ້ມການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ຄືນ​ໃໝ່ ​ຕະ​ຫຼອດ​ທັງ​ອົງການສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຢ້ຽມຢາມຂອງຊາວ​ເກົາຫລີ​ໃຕ້ ​ໄປ​ຍັງ​ພູ​ຕາກ​ອາ​ກາດ ກຸມກັງ (Mount Kumgang) ຂອງ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ.

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