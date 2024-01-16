ເກົາຫຼີເໜືອ ປະຖິ້ມນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອທ້ອນໂຮມຊາດເຂົ້າເປັນນຶ່ງດຽວກັນກັບເກົາຫຼີໃຕ້ຄືນໃໝ່.
ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນ ໂດຍກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ແມ່ນ “ສັດຕູຄົນທໍາອິດ ແລະເປັນສັດຕູຄົນສໍາຄັນຂອງປະເທດບໍ່ມີປ່ຽນແປງ” ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ອນການປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດ, ສະພາທີ່ລົງນາມຈໍ້າກາຂອງເກົາ ຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານກິມ ກ່າວວ່າ ລັດຖະທຳມະນູນຍັງຄົງລວມເອົາແຜນ “ການຢຶດຄອງ, ການປາບປາມ ແລະການຢຶດເອົາ” ພາກໃຕ້ຄືນໃໝ່ ຖ້າຫາກສົງຄາມເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ລະຫວ່າງສອງສັດຕູທີ່ຂື່ນຂົມກັນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະເລີ້ມຕົ້ນສົງຄາມ, ແຕ່ກໍບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງຈາກສົງຄາມເຊັ່ນກັນ.
ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍົກເລີກ ອົງການລັດ ຖະບານສອງປະເທດທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການທ້ອນໂຮມຊາດແລະ ຂໍ້ລິເລີ້ມການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຄືນໃໝ່ ຕະຫຼອດທັງອົງການສົ່ງເສີມການຢ້ຽມຢາມຂອງຊາວເກົາຫລີໃຕ້ ໄປຍັງພູຕາກອາກາດ ກຸມກັງ (Mount Kumgang) ຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
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