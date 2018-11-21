ພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ຍັງສືບຕໍ່ຫາວິທີປົກປ້ອງລະບົບຄອມພິວເຕີໃນທົ່ວໂລກຢູ່. ຫາກແຕ່ວ່າ ເປັນຫຍັງ ປະເທດທີ່ຢູ່ຢ່າງໂດດດ່ຽວທີ່ວ່ານີ້ ຈຶ່ງຊຳນິຊຳນານແທ້ ໃນການທັບມ້າງ ລະບົບຕ່າງໆແລະ ບົດບາດ ຂອງເງິນຕາດິຈິດໂຕລ ໃນດ້ານການເງິນຂອງລະບອບປົກຄອງນີ້? ນັກຂ່າວວີໂອເອ ສຕິຟ ແມລເລີ ສົ່ງລາຍງານນີ້ມາຈາກໂຊລ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະສະເໜີລາຍລະອຽດໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພວກປະຕິບັດງານດ້ານໄຊເບີຣ໌ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ກໍຄືກັນກັບກຸ່ມລາຊາຣັຊທີ່ເຊື່ອມຕໍ່
ກັບລະບົບແຊກຊຶມຄອມພິວເຕີ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ປີ 2014 ໃນຮູບເງົາ ຂອງບໍລິສັດ Sony Pictures ກ່ອນທີ່ເລື້ອງ “The Interview” ຈະນຳອອກສາຍ
ແລະການລັກຂະໂມຍເງິນຈຳນວນເກືອບເຖິງ 1 ພັນລ້ານໂດລາ ຈາກທະນາຄານກາງ
ບັງກລາແດັຊ ໂດຍໃຊ້ລະຫັດໂອນເງິນນາໆຊາດທີ່ເອີ້ນວ່າ SWIFT banking network.
ແຕ່ວ່າ ເປັນຫຍັງພຽງຢາງ ຈຶ່ງຊຳນິຊຳນານແທ້ ໃນການລັກເຈາະຂໍ້ມູນໃນຂະນະທີ່
ຕົນເອງບໍ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນ ແລະຖືກລົງໂທດຢ່າງແຂງຂັນຈາກ
ນາໆຊາດ.
ອາຈານສອນມະຫາວິທະຍາໄລເກົາຫຼີ ທ່ານ Seungjoo Kim ກ່າວວ່າ ຄຳຕອບກໍຄື
ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນວ່າ ເພາະວ່າພວກນັກເຈາະຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ພາກັນ
ປະຕິບັດງານຢູ່ຈີນ ແລະຢູໂຣບ ດ້ວຍການເຂົ້າເຖິງອິນເຕິແນັດຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ທ່ານ Seungjoo Kim ອາຈານສອນມະຫາວິທະຍາໄລເກົາຫຼີ ກ່າວເປັນພາສາເກົາຫຼີວ່າ
“ພວກເກົາຫຼີເໜືອຝຶກຊ້ອມທັກສະ ພາຍໃຕ້ສະພາບການຕົວຈິງ, ເຊັ່ນເຈາະຂໍ້ມູນ
ຂອງໄຊຕ໌ ເງິນຕາດິຈິດໂຕລ ຫຼືລັກຂະໂມຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆ. ການຝຶກຫັດຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກ
ຊ່ອຍປັບປຸງທັກສະດ້ານນີ້.”
ມັນມີພວກລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ຊາວເກົາຫຼີເໜືອ ລະຫວ່າງ 6,000 ຫາ 7,500 ຄົນ ທີ່ແບ່ງ
ອອກເປັນ 4 ໜ່ວຍງານ ເພື່ອດຳເນີນການລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ຕ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ
ປະເທດ, ການໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນ ແລະການຈີ້ ທີ່ຫຼ້າສຸດ ຄືເທັກໂນໂລຈີດ້ານ
ການປ້ອງກັນ, ດັ່ງທີ່ຜູ້ອຳນວຍການ Heung Kwan Kim ຂອງບໍລິສັດ ເກົາຫຼີເໜືອ Intellectuels Solidarity ໄດ້ຄຳນວນໄວ້.
ຜູ້ອຳນວຍການ Heung Kwan Kim ແຫ່ງ NKIS ກ່າວວ່າ “ເກົາຫຼີແມ່ນໄດ້ຮັບແຮງ
ດົນບັນດານໃຈຈາກໜ່ວຍເຮັດສົງຄາມໄຊເບີຣ ຂອງຈີນແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພວກ
ເຂົາເຈົ້າ. ໂດຍການຮັບຮູ້ອຳນາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍ
ງານທຳອິດຂຶ້ນມາ ພາຍໃນລັດຖະບານກາງ ໃນປີ 1993.”
ໂດຍການລົງໂທດຂອງນາໆຊາດ ໄດ້ບັ່ນທອນເງິນທຶນຂອງພຽງຢາງລົງ, ທ່ານກິມ
ເລີຍກ່າວວ່າ ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຫັນປ່ຽນການໂຈມຕີທາງໄຊເບີຣ໌ໄປເປັນຂອງເອກກະຊົນ,
ແທນທີ່ຈະແມ່ນຕາໜ່າງຂອງລັດຖະບານ ເພາະວ່າໜ່ວຍງານຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນບໍ່
ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານ ກິມ ກ່າວວ່າ “ມັນມີບັນຫາຂອງຄວາມສາມາດຢ່າງສູງ ແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕ່ຳ ທີ່ເປັນບັນຫາ.”
ນີ້ເປັນການຊັກຈູງໄປສູ່ການກ່າວຫາພຽງຢາງ ວ່າເປັນການລັກເຈາະຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນເງິນຕາ
ດິຈິດໂຕລ ເພື່ອລັກເອົາເງິນທາງຄອມພິວເຕີ ຫຼື Virtual money ເຊັ່ນເງິນ Bitcoin
ເປັນຕົ້ນ. ທ່ານ ກິມ ກ່າວວ່າ ຍ້ອນການລັກຂະໂມຍເງິນດິຈິດໂຕລ ແມ່ນເປັນການຍາກ
ທີ່ຈະຕາມຫາແຫຼ່ງເຈົ້າຂອງ ຕົ້ນຕໍແທ້ໆນັ້ນ.
ທ່ານ ກິມ ກ່າວວ່າ “ການເຮັດເງິນຕາດິຈິດໂຕລ ໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳນັ້ນ ຕ້ອງມີລະບົບຄອມພິວເຕີ ທີ່ທັນສະໄໝ ແມ່ນຈຳເປັນແທ້ໆ, ແຕ່ວ່າເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ມີຂອງພວກນີ້, ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງໂຈມຕີຕ່າງປະເທດ ແລະລັກເຈາະຂໍ້ມູນຈາກໂຄງການບໍ່ແຮ່ທັງຫຼາຍນັ້ນ.”
ການລັກເຈາະຂໍ້ມູນຈາກຄອມພິວເຕີທັງຫຼາຍແມ່ນສົ່ງໄປຍັງແຫຼ່ງທີ່ມີເງິນ virtual coin ທີ່ບໍ່ບິດບັງ ໃນການເງິນດິຈິດໂຕລຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະປ່ຽນແປງເປັນເງິນຕາແທ້ໆທີ່ໃຊ້ໄດ້.
ທ່ານ ກິມ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຜ່ອນຄາຍລະຫວ່າງປະເທດ ທາງການ ໂລກສົມມຸດ ຫຼື virtual world ທີ່ຄ້າຍໆຄືກັນກັບການຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນແຫຼມເກົາຫຼີ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ ມັນອາດເປັນການຍາກ ຊຶ່ງມັນບັງຄັບໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຍອມຮັບວ່າ ຕົນໄດ້ເອົາບາດກ້າວ ເຮັດສົງຄາມທາງດ້ານໄຊເບີຣ໌ ນີ້.
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