ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ຕົນສາມາດສົ່ງດາວທຽມສອດແນມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນໄດ້ສຳເລັດເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນແລງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ແລະປະກາດວ່າ ຈະສົ່ງດາວທຽມຂຶ້ນຕື່ມອີກຫຼາຍໜ່ວຍ “ໃນໄລຍະອີກບໍ່ດົນນີ້.” ດາວທຽມເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະອຳນວຍໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານ ຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ດັ່ງທີ່ບິລ ກາລໂລ ມີລາຍງານຈາກໂຊລ ຊຶ່ງໄພສານຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແມ່ນເປັນຜູ້ກຳກັບນຳການຍິງສົ່ງ ດາວທຽມສອດແນມຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນ ຊຶ່ງອົງການຂ່າວຂອງທາງການ ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມສຳເລັດຜົນ.
ທ່ານກິມ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີດາວທຽມສອດແນມ ຫຼາຍໆໜ່ວຍ ເພື່ອຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແຕ່ ນັ້ນຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຳນວນ ແລະຄຸນນະພາບຂອງຮູບ ທີ່ດາວທຽມເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດຖ່າຍເອົາ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້ ກອງທັບເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ຄົ້ນພົບຊິ້ນສ່ວນຂອງດາວທຽມເກົາຫຼີເໜືອທີ່ໄດ້ຕົກລົງໃສ່ທະເລ. ເກົາຫຼີໃຕ້ກ່າວວ່າ ອຸບປະກອນເຫຼົ່ານັ້ນ “ບໍ່ມີຄຸນນະປະໂຫຍດເລີຍ” ແຕ່ມັນກໍຍັງເປັນທີ່ຖົກຖຽງກັນຢູ່ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນັກວິເຄາະ ທຽນແຣນ ຊູ (Tianran Xu) ຈາກເຄືອຂ່າຍເປີດກວ້າງນິວເຄລຍ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເຖິງແມ່ນມັນເປັນພຽງດາວທຽມທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນຂັ້ນພື້ນຖານກໍຕາມ ມັນອາດເປັນບາດກ້າວທຳອິດ ຫຼືອາດສາມາດປັບປຸງໃຫ້ການຮັບຮູ້ສະຖານະການຂອງເກົາຫຼີເໜືອດີຂຶ້ນ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ການຍິງສົ່ງໃນວັນອັງຄານແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ມີການຄາດກັນໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີການກຽມພ້ອມໃນທັນທີ ແລະການເຕືອນໄພ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນເປັນເວລາສັ້ນໆ ຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຟູມີໂອະ ກິຊິດະ ໄດ້ປະນາມ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານກິຊິດະ ກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງດາວທຽມກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແມ່ນຈະແຈ້ງ ເປັນການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ມະຕິຕ່າງໆຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ນອກນັ້ນ ມັນຍັງເປັນເລື້ອງຮ້າຍແຮງ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມວິຕົກກັງວົນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາ.”
ສ່ວນປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢູນ ຊຸກ ໂຢລ ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການຢ້ຽມຢາມປະເທດອັງກິດຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຍິງສົ່ງດັ່ງກ່າວ ທ່ານຢູນໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການໂຈະຂໍ້ຕົກລົງທາງທະຫານເປັນບາງສ່ວນ ລະຫວ່າງສອງເກົາຫຼີ.
ຂໍ້ຕົກລົງປີ 2018 ໄດ້ມີການລົງນາມກັນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການທູດລະຫວ່າງສອງເກົາຫຼີແມ່ນດີແບບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນກັນ.
ແຕ່ຄວາມສຳພັນທາງການທູດນັ້ນ ກໍຢູ່ໄດ້ບໍ່ດົນ. ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເວລາຕໍ່ມາກໍເລີ້ມທຳການທ້າທາຍທາງທະຫານຄືນໃໝ່ ຮວມທັງການທົດລອງອາວຸດ ທີ່ສຳຄັນໆ.
ການຍິງສົ່ງດາວທຽມຕື່ມ ກໍພວມຈະມີຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ດົນ ເທື່ອນີ້ແມ່ນຈາກຝ່າຍເກົາຫຼີໃຕ້. ໃນທາຍເດືອນນີ້ ເກົາຫຼີໃຕ້ມີແຜນການທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມສອດແນມໜ່ວຍທຳອິດ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນພາຍໃນປະເທດ ໂດຍຈະໃຊ້ຈະຫຼວດຂອງບໍລິສັດ SpaceX.