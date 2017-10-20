ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດສອງຄົນ ເກົາຫລີເໜືອມີທ່າທາງວ່າ ຍັງ
ພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນເທົ່ານັ້ນ ກໍຈະມີຄວາມສາມາດໂຈມຕີສະຫະລັດໄດ້ດ້ວຍ
ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຕິດຫົວລະເບດນີວເຄລຍແລ້ວ.
ທ່ານ Mike Pompeo ອໍານວຍການຂອງອົງການສືບລັບ CIA ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນຶ່ງ
ຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ "ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກ
ເຊິ່ງ" ຕໍ່ການນາບຂູ່ທີ່ເພີ່ມຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຈາກເກົາຫລີເໜືອ ແລະ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນດ້ານອາວຸດນີວເຄລຍ
ຢູ່ທົ່ວຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ.
"ພວກເຮົາຄວນປະຕິບັດຕົນຄືກັບວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ເໜືອພວກເຂົາໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງ
ອັນນັ້ນ," ທ່ານ Pompeo ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາທີ່ຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບການ
ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຂອງພຽງຢາງ ໃນດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ຈະສາມາດຍິງລູກສອນໄຟທີ່
ຕິດຫົວລະເບີດນີວເຄລຍ ໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ພວກເຂົາກ້າວໄປໄກຫລາຍໃນເລື່ອງນີ້ ບັດນີ້ ບັນຫາກໍມີແຕ່ວ່າ
ຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອຢຸດຕິຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍນັ້ນໄວ້?'"
ນາຍພົນ H.R. McMaster, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະຫະລັດ ເວົ້າໃນເວລາ
ຕໍ່ມາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເຊັ່ນກັນວ່າ ວໍຊິງຕັນກໍາລັງຂ້ຽວແກ້ໄຂສະຖານະການດັ່ງກ່າວ
ໂດຍບໍ່ເຖິງຂັ້ນທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ກໍາລັງທະຫານ.
ທ່ານ McMaster ເວົ້າຢູ່ໃນກອງປະຊຸມດຽວກັນວ່າ "ພວກເຮົາຍັງມີເວລາຢູ່ ແຕ່ວ່າ ພວກ
ເຮົາກໍບໍ່ມີເວລາເຫລືອຢູ່ຫລາຍປານໃດ." "ການຍອມຮັບ ແລະການຢັບຢັ້ງ ແມ່ນເປັນ
ເລື່ອງຮັບເອົາບໍ່ໄດ້."
ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ Pompeo ແລະທ່ານ McMaster ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງ
ຕຶງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ພາຍຫລັງທີ່ມີ
ການທົດລອງອາວຸດນີວເຄລຍໃນເດືອນແລ້ວນີ້ຊຶ່ງລວມທັງໝົດເປັນການທົດລອງອາວຸດ
ນີວເຄລຍ ຄັ້ງທີຫົກແລ້ວ ແລະກໍເປັນການທົດລອງ ສິ່ງທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບປະເມີນ
ວ່າ ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ຍິງໄດ້ໃນໄລຍະປານກາງ ແລະໄລຍະໄກ ຢ່າງລຽນ
ຕິດລຽນຕໍ່ກັນ.
ແຕ່ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການເຕືອນວ່າ ເກົາຫລີເໜືອ ຍັງຕ້ອງການເວລາອີກບໍ່ພໍເທົ່າໃດເດືອນ
ກໍຈະສາມາດຍິງມາໃສ່ສະຫະລັດໄດ້ ທ່ານ Pompeo ຫົວໜ້າຂອງອົງການ CIA ກໍໄດ້
ກ່າວຢ່າງລະມັດລະວັງວ່າ ໄພນາບຂູ່ຈາກອາວຸດນີວເຄລຍ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ “ໃຫຍ່”
ປານໃດເທົ່ານັ້ນ ແລະພຽງຢາງຈະສາມາດຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທີ່ຕິດລະເບີດ
ນີວເຄລຍຫຼາຍຫົວ ໄປໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໄດ້ຫລືບໍ່.
ທ່ານ Pompeo ກ່າວວ່າ "ຈະມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ສະເໝີ. ການສືບລັບ ບໍ່ຖືກຕ້ອງສົມບູນ
ແບບ." ໂດຍໄດ້ເວົ້າເພີ້ມອີກວ່າ ມີຫລັກຖານວ່າ ພຽງຢາງອາດຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ
ຈາກອີ ຣ່ານ, ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ "ມີການພົວພັນດ້ານອາວຸດແບບທໍາມະດາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ລະ
ຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ."
ທ່ານຍັງເຕືອນອີກວ່າການ ທົດລອງອາວຸດນີວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອໃນແຕ່ລະຄັ້ງ
ແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນອາວຸດ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ກວ່າເວລາໃດໝົດ.
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