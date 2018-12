ທ່ານ ນໍຣມັນ ກິມໂບລ໌ ນັກປະພັນເພງ ທີ່ ຍອດຍ້ຽມ ໄດ້ເຖິງແກ່ ມໍລະນະກຳ ແລ້ວ ລວມອາຍຸ ໄດ້ 91 ປີ

ທ່ານ ນໍຣມັນ ກິມໂບລ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນອອສກາ ແລະ ລາງວັນແກຣມມີ ສຳລັບ

ນັກປະພັນ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ລວມອາຍຸໄດ້ 91 ປີ.

ນັກແຕ່ງເນື້ອຮ້ອງທີີ່ຍອດຍ້ຽມ ເປັນໄປໄດ້ວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ຮູ້ກັນດີທີ່ສຸດ ສຳລັບ ການແຕ່ງ

ເນື້ອຮ້ອງຂອງເພງທີ່ເອີ້ນວ່າ “Killing Me Softly With His Song” ແລະ ເນື້ອຮ້ອງ

ພາສາອັງກິດ ສຳລັບເພງ “The Girl From Ipanema.”

ທ່ານ ກິມໂບລ໌ ພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ຮ່ວມງານ ທ່ານ ຊາຣສ໌ ຟອກສ໌ ກໍໄດ້ຊະນະ ລາງວັນ

ແກຣມມີ ເພງຍອດຍ້ຽມຂອງປີ ໃນປີ 1973 ສຳລັບເພງ “Killing Me Softly” ແບບ

ສະບັບ ຂອງ ທ່ານນາງ ໂຣເບີດຕາ ແຟລັກສ໌ (Roberta Flacks). ຫຼາຍປີຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ

ວົງຟູຈີສ໌ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບສູງ ດ້ວຍແບບສະບັບ ຈັງວະ ຮິບ-ຮອັບ ຂອງ

ເພງດັ່ງກ່າວ.



ທ່ານຍັງໄດ້ຂຽນເນື້ອຮ້ອງພາສາອັງກິດ ຫຼາຍໆເພງ ສຽງເພງນຶ່ງທີ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກ ຫຼາຍ

ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ຄື “The Girl From Ipanema” ຊຶ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນແກຣມມີ ແຜ່ນ

ສຽງຍອດຍ້ຽມຂອງປີ ໃນປີ 1965.

ທ່ານ ກິມໂບລ໌ ຍັງໄດ້ຂຽນ ເນື້ອຮ້ອງພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ ພາບພະຍົນດົນຕີ ເລື່ອງ

“The Umbrellas of Cherbourg” ຂອງທ່ານ ມິດໂຈລ ເລີກຣານເດ ທີ່ນຳສະແດງ

ໂດຍ ທ່ານນາງ ແຄເຕີຣີນ ເດີເນີຟ.

ທ່ານກ ກິມໂບລ ໄດ້ຮັບລາງວັນອອສ໌ກາ ເພງຕົ້ນສະບັບ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ ເດວິດ ຊາຍຣ໌

ສຳລັບ ເພງ “It Goes Like It Goes” ຈາກຮູບເງົາເລື່ອງ “Norma Rae” ທີ່ນຳ

ສະແດງໂດຍ ທ່ານນາງ ແຊລີ ຟີລດ໌.

​

