ນັກວິທະຍາສາດສອງຄົນ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມກັນດໍາເນີນງານ ບຸກເບີກນະວັດຕະກຳໃໝ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຈີ ເຊິ່ງຢູ່ເບື້ອງຫລັງຢາວັກຊີນບາງຊະນິດກັນ COVID-19 ທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ສຸດ, ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລດ້ານການແພດ ປະຈໍາປີ 2023, ເຊິ່ງເປັນລາງວັນທີ່ມີກຽດທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນຂະແຫນງການດັ່ງກ່າວ.
ນັກວິທະຍາສາດອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍຮັງກາຣີ ທ່ານນາງເຄັດເທີລິນ ກາຣິໂກ (Katalin Kariko) ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຊາວອາເມຣິກັນ, ທ່ານດຣູ ໄວສ໌ແມນ (Drew Weissman), ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດງານໃນສິ່ງທີ່ຮ້ອງວ່າ ເທັກໂນໂລຈີ “mRNA” ໃນຕົ້ນຊຸມປີ 1990 ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພັນຊີລເວເນຍ. ການຜ່ານຜ່າອຸປະສັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໂມເດີນາ (Moderna) ແລະ ຟາຍເຊີ-ໄບໂອເທັກ (Pfizer-BioNtech), ເຊິ່ງໄດ້ພິສູດວ່າ ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ສຸດ ໃນການຮັບມືກັບພະຍາດໂຄວິດ-19.
ຄະນະກໍາມະການທາງການແພດຂອງລາງວັນໂນແບລໃນປະເທດສະວີເດັນກ່າວວ່າ ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຊ່ວຍກໍາຈັດນຶ່ງໃນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມວນມະນຸດໃນຍຸກສະໄຫມນີ້.
"ຢາວັກຊີນ mRNA, ຮ່ວມກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ອື່ນໆ, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 13 ຕື້ຄັ້ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຫຼາຍລ້ານຄົນ, ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຂອງພະຍາດໂດຍລວມ, ແລະຊ່ວຍໃຫ້ສັງຄົມເປີດຄືນມາອີກຄັ້ງ,” ສະມາຊິກຄະນະກໍາມະການລາງວັນໂນແບລ ທ່ານຣິກກາດ ແຊນເບີກ (Rickard Sandberg) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ລຸນຫລັງທີ່ມີການປະກາດ ໃນວັນຈັນວານນີ້.