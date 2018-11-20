ບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນ Nissan ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານ
ບໍລິສັດ ທ່ານ Carlos Ghosn ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ແລະຈະປົດອອກຈາກບໍລິສັດ
“ຍ້ອນການກະທຳທີ່ບໍ່ຖືກບໍ່ຕ້ອງທີ່ສຳຄັນ” ທາງດ້ານການເງິນຈຳນວນນຶ່ງ.
ບໍລິສັດ Nissan ແມ່ນນຶ່ງໃນ ບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ບໍລິສັດນຶ່ງຂອງໂລກ
ໄດ້ກ່າວໃນລາຍງານວ່າ ທ່ານ Ghosn ໄດ້ເຮັດລາຍງານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວ ກັບເງິນ
ຊົດເຊີຍທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ “ໃນຮອບຫຼາຍໆປີຜ່ານມາ” ແລະວ່າ ການສືບສວນພາຍໃນ
ຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ສັບສິນຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
ສື່ມວນຊົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານ Ghosn ແມ່ນກຳລັງ
ຖືກສອບປາກຄຳ ໂດຍຄະນະໄອຍະການໂຕກຽວ ທີ່ໄດ້ສົງໄສວ່າ ບໍ່ໄດ້ລາຍງານເງິນ
ເດືອນ ຈຳນວນຫຼາຍລ້ານໂດລາ.
ບໍລິສັດ Nissan ໄດ້ກ່າວວ່າ ອີງຕາມລາຍງານຂອງພວກເປີດເຜີຍຄວາມຈິງແລ້ວ,
ຕົນຈຶ່ງໄດ້ທຳການສືບສວນພາຍໃນ ກ່ຽວກັບທ່ານ Ghosn ແລະຜູ້ອຳນວຍການ
ທ່ານ ແຄຣກ ແຄລລີ ທີ່ເປັນຕົວແທນຜູ້ຕາງໜ້າແລະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄອຍະການ
ສາທາລະນະ. ບໍລິສັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທັງສອງທ່ານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນີ້ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມແລ້ວ.
ຜູ້ບໍລິສັດລົດຍົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການສືບສວນຂອງຕົນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າ
ທ່ານ Ghosn ແມ່ນໄດ້ລາຍງານ ລາຍໄດ້ຂອງທ່ານໃນຈຳນວນເງິນ ທີ່ໜ້ອຍກວ່າ
ຕໍ່ອົງການຊື້ຂາຍຮຸ້ນໂຕກຽວ ຫຼາຍກວ່າ 40 ລ້ານໂດລາ ໃນຮອບ 5 ປີຜ່ານມາ.
ໜັງສືພິມ Ashai ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄະນະໄອຍະການ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນສຳນັກງານໃຫຍ່
ຂອງບໍລິສັດນິສຊານ ທີ່ເມືອງໂຢໂກະຮາມະ.
ທ່ານ Ghosn ທີ່ເກີດໃນບຣາຊິລຊຶ່ງມີເຊື້ອສາຍເລບານອນແລະມີສັນຊາດຝຣັ່ງ ຊຶ່ງເປັນ
ເລື້ອງແປກສຳລັບການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງທີ່ເປັນຊາວຕ່າງຊາດ ໃນຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານ Ghosn ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັບຕຳແໜ່ງໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980 ຈາກບໍລິສັດ Renaul SA
ຂອງຝຣັ່ງ, ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຊື້ການຄວບຄຸມດູແລບໍລິສັດ Nissan. ທ່ານໄດ້ຖືກກ່າວຍົກຍ້ອງ
ໃນການຊ່ວຍກອບກູ້ບໍລິສັດ Nissan ທີ່ເກືອບລົ້ມລະລາຍ ໄປນັ້ນ.
ໃນປີ 2016, ທ່ານ Ghosn ຍັງໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມບໍລິສັດ Mitsubishi ຫຼັງຈາກບໍລິສັດ
Nissan ໄດ້ຊື້ ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີຂ່າວ ນອງນັນກ່ຽວກັບ
ການລັກຂະໂມຍການເກັບສະສົມໄມຂອງບໍລິສັດ Mitsubishi.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ