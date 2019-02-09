ກ້ອງຖ່າຍວົງຈອນປິດ ແລະເຄື່ອງເຕືອນໄພຕ່າງໆ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຫ້ອງການ ແລະສາງເກັບເຄື່ອງທັງຫລາຍຢູ່ທົ່ວໂລກປອດໄພ. ແຕ່ວ່າ ຄົນເຝົ້າຍາມແບບໃໝ່ ກຳລັງຫັນໄປມາຊອກຫາສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິໄດ້. Michelle Quinn, ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເລາະໄປຕາມລ໊ອກຂອງບ່ອນນັ່ງຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານຢູ່ໃນຫ້ອງການ, ການມີສະຕິຕະຫລອດ, ກວດເບິ່ງວ່າມີຫຍັງຜິດປົກກຕິບໍ່. ນັ້ນຄືໜ້າທີ່ຂອງຄົນຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ລວມທັງຜູ້ນີ້ນຳ.
ທ່ານ ແທຣວິສ ດາຍລ໌ (Travis Deyle) ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ ຫລື CEO ແລະຜູ້ສ້າງເຄື່ອງໂຄບໍທ໌ (Cobalt) ຂຶ້ນມານັ້ນ ເວົ້າວ່າ
“ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ມັນເປັນການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງການກວດກາທີ່ດີຢ່າງໜ້າເຫລືອເຊື່ອ ໃສ່ກັບລົດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄປມາຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ຜ່ານໄປທົ່ວເນື້ອທີ່ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງທ່ານ. ມັນໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີຕົວແບບຂອງສະພາບປົກກະຕິຂຶ້ນມາແລ້ວ ຈາກນັ້ນ ກໍຊອກຫາສະພາບທີ່ຜິດປົກກະຕິ. ມັນເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ ໂດຍການກວດກາທີ່ໃຊ້ສັນຍານໄປທົ່ວທັງໝົດ.”
ທ່ານ ແທຣວິສ ດາຍລ໌ (Travis Deyle) ໄດ້ປະດິດເຄື່ອງໂຄບໍທ໌ (Cobalt) ຂຶ້ນມາ ຊຶ່ງເບິ່ງແລ້ວເໝືອນກັນກັບເຄື່ອງເຟີນີເຈີ ໃນຫ້ອງການ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວໄປມາໄດ້. ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມຂອງມັນທີ່ມີແຜ່ນຜ້າອ່ອນໆ ທີ່ຫຸ້ມຢູ່ທາງນອກນັ້ນແມ່ນລະບົບກວດກາຄວາມປອດໄພ ທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງສັນຍານກວດກາຢູ່ຫລາຍກວ່າ 60 ໜ່ວຍເພື່ອກວດເບິ່ງຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຄວັນ ແລະຄົນ. ສ່ວນກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີຢູ່ທົ່ວທັງໂຕເຄື່ອງນັ້ນ ແມ່ນເປັນຫູເປັນຕາກວດເບິ່ງທຸກຊອກ ທຸກມຸມ. ສ່ວນເຄື່ອງໄມໂຄຣໂຟນ ແມ່ນກວດຫາສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິ.
ທ່ານ ດາຍລ໌ ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ“ສ່ວນສິ່ງອື່ນໆ ທຸກຢ່າງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນຄືກັນກັບລົດທີ່ຂັບດ້ວຍໂຕມັນເອງ ແບບອັດຕະໂນມັດ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ຖ່າຍແບບເລິກໆ ແລະເຄື່ອງກວດກາໂດຍໃຊ້ສັນຍານນັ້ນ ສາມາດກວດພົບສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຫຸ່ນຍົນ ຫລື ໂຣບອດ ສາມາດເຄື່ອນໄປຜ່ານເນື້ອທີ່ຕ່າງໆຢູ່ໃນຫ້ອງໄດ້.”
ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນໄຫວໄປມາຢູ່ນັ້ນ, ເຄື່ອງໂຄບໍທ໌ (Cobalt) ໄດ້ສ້າງຕົວແບບຂອງເນື້ອທີ່ເປົ່າຫວ່າງຢູ່ໃນຫ້ອງຂຶ້ນມາ. ແລ້ວຫຸ່ນຍົນ ກໍຊອກຫາສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ຄົນແປກໜ້າຢູ່ໃນຫ້ອງການ, ຊອກຫາສິ່ງທີ່ເຟືອດລົງ, ເບິ່ງວ່າມີປະຕູ ຫລືປ່ອງຢ້ຽມເປີດໄວ້ຢູ່ຫລືບໍ່. ມັນຍັງກວດເບິ່ງ ອາຍກາກບອນໄດອອກໄຊ, ອາຍກາກບອນໄດອອກໄຊດ໌ຮົ່ວ ແລະຮູ້ຈັກອີກ ຖ້າຫາກວ່າ ສັນຍານອິນເຕີເນັດ ຫລື Wifi ຫລຸດໄປ.
ຖ້າຫາກເຄື່ອງໂຄບໍທ໌ (Cobalt) ສັງເກດເຫັນວ່າມີຫຍັງຜິດແປກໄປ, ມັນກໍຈະຕິດຕໍ່ໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮັກສາຄວາມສະຫງົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ທີ່ນັ້ນຜູ້ທີ່ມາເບິ່ງຢູ່ໃນໜ້າຈໍຄອມພີວເຕີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານັ້ນ ຊຶ່ງມື້ນີ້ແມ່ນ ໂບວກດອນ.
“ສະບາຍດີ ແທຣວິສດ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າມາເບິ່ງໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ບໍ່?
“ໄດ້ແນ່ນອນ”
“ຂອບໃຈ”
ທ່ານ ແທຣວິສ ດາຍລ໌ ໃຫ້ຄຳເຫັນອີກວ່າ
“ທຸກໆຄັ້ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າມີການຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບລະບົບນີ້ ມັນກໍຈະຮຽນຮູ້ຈາກການຕິດຕໍ່ສື່ສານເຫລົ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຫຸ່ນຍົນກວດໄປທົ່ວບໍລິເວນນີ້ ມັນກໍຈະເລີ້ມເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍເຫັນຄົນຜູ້ນຶ່ງ, ອາດຈະເປັນຄົນລັກເຂົ້າມາ. ມັນສັນຍານບອກໃຫ້ໂບວກດອນຜູ້ທີ່ສາມາດນັ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະກໍລົບລ້າງສັນຍານເຕືອນໄພທີ່ຫລົງເຮັດຜິດນັ້ນໄດ້ ໃຫ້ລາວຮູ້ຈັກ.”
ຜູ້ຍາມຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນອະນາຄົດ ອາດຈະເປັນສິ່ງໃດ ສິ່ງນຶ່ງຄ້າຍກັບ ເຄື່ອງໂຄບໍທ໌ (Cobalt) ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງຈັກທີ່ເລາະໄປທົ່ວຫ້ອງໂຖງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເວລາເຂົ້າການ ແຕ່ວ່າ ກໍອີງອາໄສໃສ່ຄວາມສະຫລາດຂອງຄົນ ໃນເວລາທີ່ມັນຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.
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