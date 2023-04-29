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ບັນດານັກຊ່ຽວຊານໄນຈີເຣຍ ຍິນດີກັບການອະນຸມັດຢາວັກຊີນ R21, ແຕ່ຍັງມີຄວາມສົງໄສ

ແຟ້ມຮູບ-ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການແພດ ກໍາລັງກະກຽມຢາວັກຊີນ ຢູ່ໃນບ້ານມາລາວີ ຂອງເມືອງໂຕມາລີ, ວັນທີ 11 ທັນວາ 2019. ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້, ປະເທດໄນຈີເຣຍ ໄດ້ຮັບປະກາດການອະນຸມັດຢາວັກຊີນ R21 ຊົ່ວຄາວ ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈປ້ອງກັນພະຍາດມາລາເຣຍ.

ໄນຈີເຣຍ ກາຍມາເປັນປະເທດທີສອງ ຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ ການອະນຸມັດຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນມາລາເຣຍ R21 ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ອອກ​ສ໌ຝອດ, ເຊິ່ງເປັນເວລາພຽງນຶ່ງອາທິດ ຫຼັງຈາກການາໄດ້ໃຫ້ອະນຸມັດໄປກ່ອນນັ້ນແລ້ວ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ກ່າວວ່າ ພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນປະເທດໄນຈີເຣຍ ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະປີ ຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ມີຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນແມ່ນເດັກນ້ອຍ. ທີໂມທີ ໂອບີຊູ (Timothy Obiezu) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຫຼວງອາບູຈາ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມຍິນດີໃນການອະນຸມັດຢາວັກຊີນມາລາເຣຍ R21 ໃນປະເທດໄນຈີເຣຍ.
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ອົງການຄຸ້ມ​ຄອງ​ແລະ​ຄວບ​ຄຸມອາຫານແລະຢາແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດໄນຈີເຣຍ ຫຼື NAFDAC ໄດ້ປະກາດ​ໃຫ້​ການອະນຸມັດຢາວັກຊີນ R21 ຊົ່ວຄາວ ໃນລະ ຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວມື້ວັນຈັນອາ​ທິດ​ແລ້ວ.

ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງພະແນກການທີ່ອອກກົດຂໍ້ບັງຄັບດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ລຸນຫຼັງປະເທດການາ ໄ​ດ້​ໃຫ້ການອະນຸມັດໄປກ່ອນໜ້ານັ້ນ.

ອົງການ NAFDAC ກ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນມີປະສິດທິພາບ 70 ຫາ 80 ເປີເຊັນໃນການປ້ອງກັນຕໍ່ການເກີດພະຍາດ ທີ່ມີຍຸງເປັນໂຕນໍາເຊື້ອໂຣກ, ເຊິ່ງມັນສາ ມາດປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍລ້ານຄົນ.

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງອົງການ NAFDAC ທ່ານໂມຈີໂຊລາ ອະເດເຢເຢ (Mojisola Adeyeye) ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວວ່າ:

“ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໃຊ້ປ້ອງກັນບັນດາເດັກນ້ອຍ ຈາກພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍ ຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ບໍລິການສຸຂະພາບຕ່າງໆ ໂດຍໃຊ້ສໍາລັບເດັກຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 3 ເດືອນ ຫາ 3 ປີ.”

ອົງການ NAFDAC ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ມື້ໃດຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວຈະຖືກນໍາອອກມາໃຊ້, ແຕ່ ທ່ານ ອະເດເຢເຢ ກ່າວວ່າ ໄນຈີເຣຍ ຈະດໍາເນີນການສຶກສາລາຍລະອຽດທາງຄລີນິກ ແລະການຢາ ຢູ່ໃນປະເທດເພີ້ມຕື່ມ.

ອົງການ WHO ກ່າວວ່າ ມີປະຊາຊົນປະມານ 600,000 ຄົນ ເສຍຊີວິດຈາກໄຂ້ມາລາເຣຍໃນແຕ່ລະປີ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປະເທດຢູ່ໃນທະ​ວີບອາຟຣິກາ ແລະຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນບັນດາເດັກນ້ອຍ.

ໄນຈີເຣຍ ມີຈໍານວນກໍລະນີຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະເສຍຊີວິດ ຈາກພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງສູງເຖິງ 27 ເປີເຊັນ ແລະ 32 ເປີເຊັນຕາມລໍາດັບ.

ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແພດກ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດຈະເປັນສິ່ງສໍາລັບເກມການປ່ຽນແປງ.

ທ່ານກຸນເລ ໂອໂລບາໂຢ (Kunle Olobayo) ເຊິ່ງເປັນນັກວິທະຍາສາດ ແລະເປັນຫົວໜ້າທີມນັກຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນກ່ຽວກັບການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ແລະການພັດທະນາ ທາງດ້ານຢາແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ:

“ການຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນການແຊກແຊງຂອງພະຍາດໄວ້ກ່ອນ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະ ໃນປະເທດໄນຈີເຣຍ. ຄວາມຈິງຂອງບາດກ້າວ ໃນການຫຼຸດການແຊກແຊງຂອງພະຍາດລົງ ແມ່ນຍັງບໍ່ປະສົບຜົນ ສໍາເລັດຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກລະດັບຂອງການພັດທະນາແລະລະດັບຂອງຄວາມ ທຸກຍາກຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ສະນັ້ນ, ມັນຍັງມີການປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໜີ.”

ອົງການ WHO ຍັງບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດຢາວັກຊີນ, ເຊິ່ງຫົວໜ້າໂຄງການພະຍາດມາລາເຣຍຂອງອົງການ WHO ປະຈໍາ ໄນຈີເຣຍ ທ່ານນາງລີນດາ ໂອຊໍ (Lynda Ozor) ກ່າວວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາລັງກວດກາເບິ່ງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະປະສິດທິພາບຂອງຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວມານັ້ນ, ໂດຍທ່ານນາງກ່າວວ່າ:

“ອົງການ WHO ກໍາລັງກວດກາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ R21, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາອິດສະຫຼະ ສໍາລັບພູມຄຸ້ມກັນ ແລະພະຍາດມາລາເຣຍ ລະດັບໂລກ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ອົງການ WHO ວ່າ ສົມຄວນທີ່ຈະໃຊ້ຢາວັກຊີນ R21 ຫຼືບໍ່. ຢາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍອົງການ WHO ເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນດີ ໃນການເປີດໂຕຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວນີ້ຄັ້ງທໍາອິດ.”

ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການ WHO ຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ຢາວັກຊີນ Mosquirix ເປັນຢາວັກຊີນສໍາລັບພະຍາດມາລາເຣຍທໍາອິດຂອງໂລກ.

ທ່ານໂອໂລບາໂຢ ກ່າວວ່າ ຖ້າບໍ່ມີການສະໜັບສະໜຸນຈາກການບໍລິຈາກ, ປະເທດໄນຈີເຣຍ ອາດຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈາກການຮັບຢາວັກຊີນດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ຖ້າພວກເຮົາຄິດເຖິງກອງທຶນພາຍໃນປະເທດ, ກອງທຶນແຫ່ງຊາດ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບມັນໃນທັນທີ. ໃນປະຫວັດສາດ ຢາວັກຊີນໃນປະເທດໄນຈີເຣຍ ມັກຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການບໍລິຈາກ. ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ມັນຈະຕ້ອງມີກອງທຶນສາກົນທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອໃຫ້ມີຢາເຫຼົ່ານີ້ພຽງພໍ ສໍາລັບໃຊ້ໃນທົ່ວປະເທດ.”

ມະຫາວິທະຍາໄລອອກສ໌ຝອດ ກໍາລັງດໍາເນີນງານກັບສະຖາບັນ Serum ຂອງປະເທດອິນເດຍ ເພື່ອຜະລິດຢາວັກຊີນມາລາເຣຍ R21 ໃຫ້ໄດ້ 200 ລ້ານໂດສໃນທຸກໆປີ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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