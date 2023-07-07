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ນັກຊ່ຽວຊານ ຊັ່ງຊາເບິ່ງການຢ້ຽມຢາມໄນຈີເຣຍ ຂອງກອງທັບເຮືອຈີນ

ໜ່ວຍຄຸ້ມກັນກອງທັບເຮືອຈີນກໍາລັງຂຶ້ນພາກັນຂຶ້ນກໍາປັ່ນລົບ Chinese Navy Task Group 162 ຢູ່ທີ່ທ່າກໍາປັ່ນ Apapa ໃນນະຄອນ Lagos, ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2023.

ກອງທັບເຮືອຂອງຈີນ ໃນອາທິດນີ້, ກໍາລັງເຂົ້າ​ຈອດ ​ຢູ່​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ ໄນຈີເຣຍ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ ພາກເວັນຕົກຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເຫັນ​, ບ່ອນທີ່ປັກກິ່ງ ກໍາລັງຊອກຫາທາງ ເພື່ອຂະຫຍາຍອິດທິພົນ ຂອງຕົນ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຈີນປະຈໍາໄນຈີເຣຍກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ 5 ມື້ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະຊ່ວຍຈັດການກັບບັນຫາໄພາ​ຂົ່ມ​ຂູ່ທາງທະເລໃນອ່າວກີນີ. ທິໂມທີ ໂອບີຊູ (Timothy Obiezu) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງອາບູຈາ ປະເທດໄນຈີເຣຍ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະ​ນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການຊັ່ງຊາຂອງນັກຊ່ຽວຊານ ຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມໄນຈີເຣຍ ຂອງກອງທັບເຮືອຈີນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກໍາປັ່ນລົບຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ແລ່ນໄປເຖິງນະ​ຄອນລາໂກສ (Lagos) ເຊິ່ງເປັນສູນກາງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໄນຈີເຣຍ ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້, ພ້ອມດ້ວຍທະຫານເຮືອອີກ 700 ຄົນ.

ກອງທັບເຮືອຂອງໄນຈີເຣຍ ແລະສະຖານທູດຈີນ, ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ກ່າວວ່າ ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຕໍ່ສາຍພົວພັນທີ່ກໍາລັງເພີ້ມຂຶ້ນລະ ຫວ່າງ ປັກກິ່ງ ແລະອາຟຣິກາ, ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມ​ຂູ່ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລ ແລະການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນອ່າວກີນີ.

ນັກວິເຄາະທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ທ່ານຈີດີ ໂອເມເຈ (Chidi Omeje) ກ່າວວ່າ ຍິນດີຕໍ່ການພັດທະນາ ແລະໂອກາດ​ສຳ​ລັບໄນຈີເຣຍ ແລະ ອາຟຣິກາ ​ໃນຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:

“ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ປະເທດໄນຈີເຣຍ ຈະຕ້ອງມີສາຍພົວພັນດັ່ງກ່າວນີ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະມີແຕ່ສາຍພົວພັນກັບແຕ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກເທົ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກເຮົາ. ຈີນ ເປັນພາຄີທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງໄນຈີເຣຍ. ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງມີການຮ່ວມມືທັງໝົດເທົ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະພູມິພາກແຫ່ງນີ້.”

ຈີນ ໄດ້ລົງທຶນທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນອາຟຣິກາ, ລວມທັງປະເທດໄນຈີເຣຍ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ແລະໄນຈີເຣຍກໍເປັນນຶ່ງໃນຜູ້ສະໜອງ ນໍ້າມັນດິບໃຫ້ແກ່ ຈີນ.

ແຕ່ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງການຄາດການວ່າ ປັກກິ່ງ ພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງ ທີ່ຈະສ້າງຖານທັບເຮືອຢູ່ໃນອ່າວກີນີ.

ໃນປີແລ້ວນີ້, ​ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກ

ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມກັງວົນວ່າ ຖານທັບດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ.

ທຸງຈີນ ແລະ ທຸງໄນຈີເຣຍ ປິວຢູ່ເທິງກໍາປັ່ນລົບ Chinese Navy Task Group 162 ໃນເວລາໄປຢ້ຽມຢາມໄນຈີເຣຍ ຢູ່ທ່າກໍາປັ່ນ Apapa ໃນນະຄອນລາໂກສ, ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2023.
ທຸງຈີນ ແລະ ທຸງໄນຈີເຣຍ ປິວຢູ່ເທິງກໍາປັ່ນລົບ Chinese Navy Task Group 162 ໃນເວລາໄປຢ້ຽມຢາມໄນຈີເຣຍ ຢູ່ທ່າກໍາປັ່ນ Apapa ໃນນະຄອນລາໂກສ, ວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2023.

ທ່ານກາບີຣູ ອາດາມູ (Kabiru Adamu), ນັກວິເຄາະຈາກບໍລິສັດຈັດການຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ Beacon ຍອມຮັບວ່າ ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວມານັ້ນ ອາດຈະມີຈຸດປະສົງທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ, ເຊິ່ງທ່ານກ່າວເປັນພາສາອັງກິດວ່າ:

“ໃນການດໍາເນີນງານທາງການທູດ, ໂດຍປົກກະຕິ ມັກຈະມີວັດຖຸປະສົງທີ່ເປັນທາງການ ແລະວັດຖຸປະສົງທີ່ແອບແຝງ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຈະໄດ້ຮັບການສົນທະ ນາຫາລືໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ 5 ມື້. ຈີນ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງສະຖານທູດຢູ່ໃນອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ແລະນີ້ ອາດຈະເປັນການ ດໍາເນີນງານໂດຍຈີນ ເພື່ອໂນ້ມນ້າວໃຫ້ ໄນຈີເຣຍສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການຕັດສິນ ໃຈດັ່ງກ່າວ.”

ໃນປີ 2016, ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະສະໜັບສະໜຸນດ້ານເສດຖະກິດແກ່ ຊາວໂຕເມ (Sao Tome), ເຊິ່ງເປັນປະເທດນ້ອຍໆໃນທະວີບອາຟຣິກາ ໂດຍຕັ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ, ເປັນເວລາສັ້ນໆ ລຸນຫຼັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຕັດຂາດສາຍສໍາພັນກັບ ໄຕ້ຫວັນ.

ຊາວໂຕເມ, ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງອ່າວກີນີ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ ກາຍເປັນສູນກາງໃນການຜະລິດນໍ້າມັນ ແລະອາຍແກສ.

ທ່ານອາດາມູ ກ່າວວ່າ ຈີນ ກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຊັບສິນຂອງຕົນຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ດ້ວຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງຖານທັບຢູ່ພູມິພາກແຫ່ງນີ້, ເຊິ່ງ ທ່ານກ່າວວ່າ:

“ປັກກິ່ງ, ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ທີ່ພວກເຂົາມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ເພື່ອປົກປ້ອງຊັບສິນຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາ ເຈົ້າມີການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຟຣິກາ ກ່ອນການລະ ບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ, ໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງໂຄວິດ ແລະຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ. ແນ່ນອນວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການທີ່ຈະປົກປ້ອງການລົງທຶນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະນຶ່ງໃນບັນດາຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ແມ່ນພວກເຂົາສາມາດເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບສາຍສໍາພັນທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ກັບບັນດາປະ ເທດຕ່າງໆໃນອາຟຣິກາ.”

ໃນເດືອນມັງກອນ, ໄນຈີເຣຍ ໄດ້ເປີດເມືອງທ່າກໍາປັ່ນນ້ຳ​ເລິກ Lekki ຢູ່ທີ່​ນະ​ຄອນລາໂກສ, ເຊິ່ງສ້າງ​ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ Harbor Engineering ຂອງ​ຈີນ.

ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ທ່າກໍາປັ່ນ​ນ້ຳ​ເລິກ Lekki Deep ກໍໄດ້​ໃຫ້ກໍາປັ່ນຈາກຈີນ ທີ່ມີຄວາມຍາວ 300 ແມັດ ເຂົ້າ​ຈອດ, ເຊິ່ງເປັນກໍາປັ່ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເປີດທ່າກໍາປັ່ນມາ.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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