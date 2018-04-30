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ປ. ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ຈະ​ຫາລືກັບ ປ. ທຣໍາ ເລື່ອງຕ້ານ ການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະເລື່ອງ ເສດຖະກິດ

ປະທານາທິບໍດີ ມູຮໍາ​ມາ​ດູ ບູຮາຣີ (Muhammadu Buhari) ຂອງ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍຍ່າງໄປເປີດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຂອງ ສະພາຜູ້ນໍາປະເທດຕ່າງໆ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດປະຈໍາປີ ຄັ້ງທີ 30 ຂອງສະຫະພາບອາຟຣິກາໃນນະຄອນ Addis Ababa ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ, 2018.

ປະທານາທິບໍດີມູຮໍາ​ມາ​ດູ ບູຮາຣີ (Muhammadu Buhari) ຂອງ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍມີ​ກໍານົດ​ວ່າ
ຈະ​ພົບປະກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລທຣໍາຂອງ​ສະຫະລັດ ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້.

ຄາດ​ກັນ​ວ່າ ຜູ້​ນໍາ​ທັງ​ສອງ​ທ່ານ ຈະ​ສົນທະນາ​ຫາ​ລືກັນ ​ກ່ຽວກັບໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຂອງການກໍ່ການ​ຮ້າຍ ​ແລະ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ຂອງປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ພົນລະ​ເມືອງ​ຫລາຍທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ທະວີ​ບອາ​ຟຣິກາ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ ທີ່​ມີ​ຈໍາ​ນວນ​ຫລາຍ​ເກືອບ​ຮອດ 200 ລ້າ​ນຄົນ.

​ປະ​ເທດໄນ​ຈີ​ເຣຍ ໄດ້ຖືກ​ກຸ່ມ​ໂບ​ໂກຮາຣາມ ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມທໍາ​ການກະບົດ​ໃນ 9 ປີ​ກ່ອນ ທີ່ແນ​ໃສ່​ສ້າງ​ປະ​ເທດ​ລັດ​ອິສລາມຂຶ້ນ​ນັ້ນ ​ລົບ​ກວນຮາວີຕະຫລອດ​ມາ. ມີ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ​ ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ​ແລະ​ມີນັກຮຽນຍິງ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ຖືກ​ລັກ​ພາ​ຕົວ​ໄປ​ໃນ​ຂະນະ ​ທີ່​ກຸ່ມ​ດັງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ສ້າງ​ຊື່ສຽງອັນ​ບໍ່ດີ ​ແລະ​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ບັນດາປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ນບ້ານ​ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ ມີ​ການ​ນາບ​ຂູ່ ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ອັນ​ນຶ່ງ​ ຕໍ່ຂົງ​ເຂດຊາ​ແຮ​ລ (Sahel) ຂອງ​ເຂດຕາ​ເວັນຕົກຂອງ​ທະວີບອາ​ຟຣິກາ ໃນ​ຊຸມ​ປີຜ່ານມາ​ນີ້.

​ໃນປີ​ກາຍ​ນີ້, ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ອະນຸມັດ​ ໃຫ້​ຂາຍເຮືອບິນສູ້​ລົບ​ແລະ
​ອຸປະກອນ ທີ່​ມີ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ສູງ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 600 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການ​
ປະຕິບັດ​ງານຂອງກອງທັບ​ຂອງ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ​ເພື່ອ​ຕ້ານ​ກັບກຸ່ມ​ໂບ​ໂກ ຮາຣາມ ​ແລະ​ພວກ
ກໍ່ການ​ຮ້າຍລັດ​ອິສລາມ ​ແລະ​ເພື່ອ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ເບິ່ງ​ການ​ລັກລອບ​ຄ້າຢາ​ເສບ​ຕິດ,
ອາວຸດ ​ແລະຄ້າມະນຸດ.

ຂໍ້​ຕົກລົງ​ດັ່ງກ່າວ ​ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກ​ໄວ້ ໃນ​ສະ​ໄໝຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ຕໍ່ບັນຫາ​ລະ​ເມີດ​ສິດທິ​ມະນຸດ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່ຢູ່​ໃນເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​
ຂອງ​ທະວີບອາ​ຟຣິກາ ​ແຫ່ງ​ນັ້ນ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ ບູຮາຣີ (Buhari) ກໍາລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງຄືນ​ໃໝ່ຢູ່​ນັ້ນ ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ​ ຈະ​ສາມາດ​ໂນ້ມນ້າວ​ສະຫະລັດ​ ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນທາງ​ການ​ທະ​ຫານ​ແກ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ​ເພີ້ມອີກ​ ເພື່ອໃຫ້​ທ່ານສາມາດເຮັດ​ໃຫ້​ໄດ້ຕາມ​ຄໍາ​ສັນຍາ​
ຂອງ​ທ່ານ ​ທີ່​ໃຫ້​ໄວ້ ​ໃນ​ເວລາ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງທີ່​ເວົ້າວ່າ ​ຈະ​ກໍາຈັດ​ພວກ​ໂບ​ໂກ​ຮາຣາມ​
ໃຫ້ໝົດ​ໄປນັ້ນ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາທາງ​ເພີ້ມທະວີການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ໃຫ້​ຫລາຍຂຶ້ນ
ກວ່າ​ເກົ່າ​ນັ້ນ ທ່ານ​ບູຮາຣີ ​ແລະ​ທ່ານ​ທຣໍາ ຍັງ​ຈະ​ໄດ້ "ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນ​ເພື່ອ​ຫາ​ທາງ​ເພີ້ມ
ທະວີ​ການ​ເປັນ​ພາຄີທາງ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າຂອງ​
ບູລິ​ມະ​ສິດ​ຮ່ວມ ​ເຊັ່ນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ເຮັດໃຫ້​ເສດຖະກິດ​ຂະຫຍາຍຕົວ ​ເປັນຕົ້ນ'' ອີງ​ຕາມ​
ຄໍາ​ເວົ້າຂອງ​ໂຄສົກ​ປະທານາທິບໍດີ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ທ່ານ​ເຟມີ ອາ​ເດ​ຊີ​ນາ (Femi Adesina)
ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ.

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