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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະມາຊິກສະພາ​ສູງ ​ຂອງ​ ສຫລ​ ຢາກຮູ້ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ ຢູ່​ໃນ​ໄນ​ເຈີ ລະອຽດກວ່າເກົ່າ

ພາບຂອງທະຫານພິເສດ ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ໃນປະເທດໄນເຈີ ຢູ່​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ທະວີບອາ​ຟຣິກກາໃນວັນທີ 4, 2017 ຊຶ່ງລວມມີ ຈ່າ Jeremiah Johnson (ຈາກຊ້າຍຫາຂວາ), ຈ່າ Bryan Black, ຈ່າ Dustin Wright ແລະ ຈ່າ Lavid Johnson.

ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້ ສະມາຊິກສະພາ​ສູງທີ່​ສໍາຄັນ ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ ໄດ້​ຮຽກຮ້ອ​ງ​ໃຫ້​
ທໍານຽບຂາ​ວ ​ໃຫ້ເວົ້າຢ່າງລະອຽດຫລາຍກວ່າ​ເກົ່າ​ ກ່ຽວກັບການ​ພົວພັນ​ຂອງ​ທະຫານ
​ໃນ​ໄນ​ເຈີ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ສີ່​ຄົນ ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຍ້ອນ​ຖື​ກລອບ​ຍິງ​ໃນ
ຕອນຕົ້ນ​ເດືອນນີ້.​

​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄໍາ​ສໍ​າພາດຢູ່​ໃນ​ລາຍການ​ຂ່າວ​ "Meet the Press" ຫລືລາຍການ
“ພົບ​ກັບນັກ​ຂ່າວ” ຂອງ​ NBC ນັ້ນ, ທ່ານ Lindsey Graham ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​
ຈາກ​ພັກຣີພັບ​ລິກກັນ ​ແລະ​ທ່ານ Charles Schumer ຜູ້​ນໍາ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ໃນ
ສະພາ​ສູງ ​ເວົ້າວ່າ​ພວກ​ທ່ານ​ສະໜັບສະໜຸນ ທ່ານ John McCain ສະມາຊິກ​ສະ
ພາ​ສູງ​ຈາກ​ພັກຣີພັບ​ລິກກັນທີ່​ພະຍາຍາມຢາກ​ຮູ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ຂອງການ​ໂຈມ​ຕີ
ພ້ອມ​ທັງ​ລະດັບ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ການ​ຕ້ານຢັນ ​ກັບພວກລັດ
​ອິສລາມ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ທະວີບອາ​ຟຣິກກາ​ແຫ່ງນັ້ນ ​ໃນອາ
ທິດ​ແລ້ວນີ້. ທັງ​ທ່ານ Graham ​ແລະ ທ່ານ Schumer ​ຕ່າງກໍເວົ້າວ່າ ພວກ​ທ່ານ​
ບໍ່ຮູ້ຈັກ​ວ່າ​ ສະຫະລັດມີ​ທະຫານ​ເປັນ​ຈໍານວນຫລວງ​ຫລາຍປານນັ້ນ ໃນ​ໄນ​ເຈີ.

ທ່ານ Graham ​ເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່ຮູ້​ວ່າ ມີ​ທະຫານຫຼາຍເຖິງ 1,000 ຄົນ ຢູ່​ໃນ​
ໄນ​ເຈີ​." "ອັນ​ນີ້ແມ່ນ​ສົງຄາມ​ທີ່​ບໍ່ມີ​ມື້ສິ້ນສຸດ ​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່ມີ​ຂອບ​ເຂດ ​ແລະ​ກໍານົດໃນ
ດ້ານ​ເວລາ ​ແລະ​ພູມຖານ. ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ຫລາຍ​ກວ່າ​ນີ້.”

ທ່ານ Graham ກ່າວ​ເພີ້ມອີກວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່ຮູ້​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນເລີຍ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​
ລະດັບ​ໃດຂອງ​ໂລກ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ທະຫານ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍາລັງ​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຢູ່." "ສະນັ້ນ
ທ່ານ John McCain ກໍາລັງ​ຈະ​ສ້າງ​ລະບົບໃໝ່ຂຶ້ນມາ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ
ພວກເຮົາ​ສາມາດ​ຕອບ​ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ວ່າ ​ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ໄປ​ຢູ່ທີ່​ນັ້ນ ພວກເຮົາ
ຈຶ່ງ​ຈະ​ຮູ້​ໄດ້​ວ່າ​ມີ​ທະຫານ​ຢູ່​ຫັ້ນຈັກ​ຄົນ​ ​ແລະ​ຈະ​ຮູ້​ໄດ້​ວ່າ​ມີ​ໃຜ​ແດ່ ທີ່​ຖືກ​ສັງຫານ​ຢູ່​ຫັ້ນ
ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່ຮູ້ ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້​ໄດ້ຢູ່​ໃນໜັງສື​ພິ​ມ.

ທ່ານ Graham ຍັງ​ເວົ້າອີກວ່າ " ຂ້າພະ​ເຈົ້າສາມາດ​ບອກ​ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ​ໃຫ້​ຄອບ
ຄົວ​ຂອງ​ທະຫານ​ຮູ້ໄດ້." "ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ​ທີ່​ນັ້ນ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນອາ​ເມຣິກາ. ພວກ​ເຂົາ
​ເຈົ້າ​ໄປ​ທີ່​ນັ້ນ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ພັນທະ​ມິດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປບ່ອນ​ຫັ້ນ ​ເພື່ອ​
ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່ໃຫ້​ມີ​ແຜນການ​ອັນ​ອື່ນ​ອີກໂຈມ​ຕີອາ​ເມຣິກາ ​ແລະພັນທະ​ມິດ​ຂອງພວກ​ເຮົາ​."

ທ່ານ Schumer ​ເວົ້າວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕິດຕາມ​ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ນີ້ ຢ່າງ​ລະອຽດຖີ່​ຖ້ວນ.
ນີ້​ແມ່ນ​ໂລກ​ໃໝ່ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ກ້າຫານ. ມັນ​ບໍ່ມີການ​ສ້າງແຜນການ​ ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ເລີຍ."

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມອີກ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ມີ​ການກວດ​ເບິ່ງ​ຄືນການ​ອະນຸມັດ​ ໃນ​ປັດຈຸບັນ
ຂອງ​ລັດຖະສະພາ ທີ່​ໃຫ້​ມີການ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ທາງທະ​ຫານ​ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ ທີ່​ວາງ​ອອກ​ມາ
​ໄດ້ 16 ປີ​ແລ້ວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນມາ ​ເນື່ອງ​ຈາກມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ພວກ​ກໍ່
ການ​ຮ້າຍຕໍ່ສະຫະລັດ ​ໃນ​ປີ 2001.

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