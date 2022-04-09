ໃນເມື່ອກ່ອນພວກທີ່ມັກໃຊ້ສິ່ງທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ ຫລື NFT ແມ່ນບໍ່ມີວິທີທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນ ສິນຄ້າດິຈິຕອລທີ່ເຂົາເຈົ້າເກັບສະສົມໄວ້ໃຫ້ຄົນເບິ່ງໄດ້. Matt Dibble ໄດ້ໄປ ເບິ່ງບໍລິສັດ ທີ່ນໍາເອົາ NFT ເຂົ້າໄປໃນໂລກຕົວຈິງທີ່ຈັບຕ້ອງ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຕະຫຼາດສໍາລັບສິ່ງຂອງທາງດິຈິຕອລທີ່ສະສົມໄວ້ທີ່ເອີ້ນວ່າ ສິ່ງທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ ຫລື NFT ໄດ້ພຸ້ງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ປາກົດການໂດດເດັ່ນຂອງການແຂ່ງຂັນບານບ້ວງ, ສິນລະປະວິດີໂອຕົ້ນສະບັບ, ແມ່ນແຕ່ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ໄດ້ຖືກໂຄສະນາຂາຍ ເປັນ NFT ໄປແລ້ວ.
ໂດຍຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນລະບົບບລັອກເຊລ (blockchain) ການຊື້ສິ່ງທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ບໍ່ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ ຫລື NFT ໄດ້ປ່ຽນຟາຍລ໌ທີ່ເປັນດິຈິຕອລໃຫ້ກາຍເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຂອງມັນ ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະ ມີຄຸນຄ່າໄດ້.
ໃນປີ 2021 ເງິນທີ່ມີມູນຄ່າເທົ່າກັບຫຼາຍກວ່າ 40 ຕື້ໂດລາ ຖືກໃຊ້ເຂົ້າໃນ NFT, ອີງຕາມຜູ້ວິໄຈດ້ານຕ່ອງໂສ້ສິນຄ້າ (Chainalysis).
ນັ້ນແມ່ນເປັນເງິນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ ສໍາລັບສິ່ງຂອງທາງດິຈິຕອລທີ່ໄດ້ລວບ ລວມເອົາໄວ້ ທີ່ຜູ້ຊື້ບໍ່ສາມາດສະແດງອອກມາໃຫ້ຄົນເຫັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍໆ.
ສື່ສັງຄົມໄດ້ສັງເກດເຫັນບັນຫານີ້. ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການລະດັບສູງສຸດຂອງທວີດເຕີ (Twitter) ໃນປັດຈຸບັນສາມາດເອົາ NFT ທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ ເຂົ້າໄປໃນກອບຫົກຫລ່ຽມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອແທນໃຫ້ຮູບໂປຣຟາຍລ໌ ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້.
ທ່ານໂຈ ຊາເວດຣາ (Joe Saavedra) ເວົ້າວ່າ ພວກໃຊ້ NFT ຄວນມີບ່ອນ ຂອງຕົນໃນໂລກຕົວຈິງ ທີ່ບໍ່ແມ່ນທາງອອນໄລນ໌ນຳອີກດ້ວຍ.
ທ່ານໂຈ ຊາເວດຣາ, ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງບໍລິສັດອິນຟີນິດທ໌ ອອບເຈັກສ໌ (Infinite Objects) ກ່າວຜ່ານ Skype ວ່າ:
"ວິດີໂອແມ່ນວິທີການ ທີ່ພວກເຮົາເລົ່າເລື່ອງຕ່າງໆ ໃຫ້ຄົນເບິ່ງຄົນຟັງ ແລະສະນັ້ນການເກັບຮັກສາ ມັນໄວ້ ຢູ່ໃນແອັປຂອງທ່ານ ຫຼືໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ ຫຼືໃນຕົວໃຊ້ຊອກຫາທາງເວັບໄຊທ໌ນັ້ນ ຂ້າ ພະເຈົ້າຄິດວ່າ, ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍຸຕິທໍາທີ່ມັນສົມຄວນໄດ້ຮັບເລີຍ."
ທ່ານຊາເວດຣາໄດ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ Infinite Objects ຂຶ້ນມາ ເພື່ອນຳເອົາວິດີ ໂອເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ແລະຫ້ອງການຂອງຄົນໃນຮູບແບບໃໝ່.
ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ວ່າ: "ມັນເປັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນແທ້ໆ ເມື່ອຄິດກ່ຽວກັບມັນວ່າ ເປັນເກືອບເໝືອນກັບຮູບປັ້ນ."
ກອບຮູບຂອງບໍລິສັດ Infinite Objects ບໍ່ມີປຸ່ມເປີດ-ປິດ ຫຼືການຄວບຄຸມ ໃດໆ. ວິດີໂອອັນດຽວທີ່ມັນຈະສະແດງໃຫ້ຄົນເບິ່ງ ແມ່ນຕິດມາກັບມັນຢູ່ຂ້າງໃນຫັ້ນແລ້ວ.
ມັນອາດຈະແມ່ນ NFT ອັນນຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ມາຈາກຄັງວາງສະແດງຮູບຂອງບໍລິສັດ Infinite Objects, ຫຼືອາດຈະເປັນພຽງສັດລ້ຽງຂອງທ່ານ ທີ່ເບິ່ງແລ້ວງາມດີ ກໍເປັນໄດ້.
ທ່ານນາງຣອກຊີ ຟາຕາ (Roxy Fata), ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດນັ້ນກ່າວຕໍ່ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ເມື່ອເຈົ້າເອົາມັນອອກຈາກກ່ອງ ເຄື່ອງນັ້ນກໍຈະເປີດຂຶ້ນຢູ່ໃນມືຂອງເຈົ້າເລີຍ. ວິດີໂອເລີ່ມສາຍ ຫຼັງຈາກເອົາອອກມາປະມານນຶ່ງວິນາທີ. ມັນໜ້າອັດສະຈັນ ຫຼາຍແທ້ໆ.”
ກອບຮູບທີ່ມີສາມຂະຫນາດເປັນວິທີການນຶ່ງ ສໍາລັບນັກສິນລະປິນທາງດິຈິຕອລ ໃຊ້ເພື່ອເຮັດການຕະ ຫຼາດສຳລັບງານຝີມືຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນແບບສະບັບທີ່ຈໍາກັດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຜະລິດຮູບພິມແບບດັ້ງເດີມ.
ທ່ານຊາເວດຣາກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ: "ພວກເຮົາກໍາລັງສ້າງມູນຄ່າສໍາລັບເນື້ອຫາໃນວິດີໂອ ໂດຍຜ່ານຄວາມຫາຍາກ, ຄວາມດັ້ງເດີມ ແລະຄວາມສາມາດເກັບສະສົມໄວ້ໄດ້."
ການທີ່ມັນເປີດໄວ້ໃຫ້ເຫັນຢູ່ສະເໝີ ແລະເໜັງໄປມາຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແມ່ນວິ ທີໃໝ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກເບິ່ງ ທີ່ຈະຊື່ນຊົມກັບຮູບແບບສິນລະປະຂອງ ສັດຕະວັດທີ 21 ນີ້.
ອ່ານລາຍງານນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
Until recently, fans of NFTs have lacked ways to show off their digital collections. Matt Dibble looks at a company bringing NFTs into the physical world.
The market for digital collectibles known as NFTs has exploded recently. Basketball highlights, original video art, even tweets have been marketed as NFTs.
Recorded in a blockchain, NFT purchases turn digital files into something unique and potentially valuable.
In 2021, the equivalent of over $40 billion was spent on NFTs, according to Chainalysis.
That’s a lot of money for a digital collectible a buyer can’t easily show off.
Social media has taken notice. Users of Twitter’s premium service can now replace their profile picture with an NFT they own in a distinctive hexagonal frame.
NFTs should have a place in the offline world as well, says Joe Saavedra.
Joe Saavedra, Infinite Objects CEO via Skype:
“Video is how we tell stories and so keeping it locked up in your app, in an app, or on your phone or in a browser, I think, is just not doing it the justice it deserves.”
Saavedra founded Infinite Objects Twitter/Infinite Objects to bring video into homes and offices in a new way. He spoke to VOA via Skype.
Joe Saavedra, Infinite Objects CEO via Courtesy Skype:
“It's really exciting to think of it almost as a sculpture.”
An Infinite Object frame has no on-off switch or controls of any kind. The only video it will ever show comes already sealed inside.
It can be an NFT, something from the Infinite Objects gallery, or just your pet looking cute.
Roxy Fata, the company’s chief operating officer, spoke to VOA via Skype:
“When you take it out of the box, the unit turns on in your hand. The video starts playing after about a second. It’s very magical.”
The frames, which come in three sizes, are a way for digital artists to market their work in limited editions like traditional print makers.
Joe Saavedra, Infinite Objects CEO via Skype:
“We're creating value for video content through scarcity, authenticity and collectability.”
Always on and looping endlessly, it’s a new way for fans to appreciate this 21st century art form.
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