ຕຳຫຼວດໜ່ວຍກວດກາພິເສດຂອງ ນິວ ຊີແລນ ທ່ານ ໄມຄ໌ ບຸຊ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດ
ມື້ນີ້ວ່າ ສົບຂອງ “ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນ” ໃນການຍິງສັງຫານໝູ່ທີ່ວັດອິສ
ລາມສອງແຫ່ງ ຈະຖືກສົ່ງມອບໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງ
ວັນອາທິດມື້ນີ້.
ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນນະສູດສົບ ທ່ານນາງ ເດໂບຣາ ມາຊອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫ້ອງການ
ຂອງລາວແມ່ນ “ກຳລັງເຮັດວຽກໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້” ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຫ້ອງການ
ຂອງລາວ ຈະສົ່ງຄືນສົບໃຫ້ຄອບຄົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຈະບໍ່ມີ
ຫຍັງໂຫດຮ້າຍ” ເທົ່າກັບການສົ່ງສົບທີ່ຜິດໃຫ້ຄອບຄົວ.
ຮອງຕຳຫຼວດໜ່ວຍກວດກາ ທ່ານ ວອລລີ ໂຮມາຮາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ
ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງຊຸມຊົນຊາວມຸສລິມ ເພື່ອຊ່ວຍ
ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນຂັ້ນຕອນການສັນນະສູດສົບທີ່ຍາວນານ ສຳລັບການສືບສວນ
ສອບສວນດ້ານອາຊະຍາກຳ, ໃນເມື່ອມັນແມ່ນປະເພນີໃນສາສະໜາມອິສລາມ ທີ່
ຈະຕ້ອງຝັງສົບພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເສຍຊີວິດ.
ລັດຖະບານຫວັງວ່າຈະມອບຄືນສົບຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍທຸກຄົນ ໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຂົາ
ເຈົ້າພາຍໃນວັນພຸດນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ ທ່ານນາງ ຈາຊິນດາ ອາເດີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດ
ມື້ນີ້ວ່າ ເພິ່ນແມ່ນນຶ່ງໃນ 30 ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄຳປະກາດຍາວ 74 ໜ້າຂອງພວກຊາດ
ນິຍົມຄົນຜິວຂາວ ທີ່ສົ່ງທາງອີເມລໃຫ້ໂດຍຜູ້ຕ້ອງສົງໄສການຍິງສັງຫານ ທ້າວ
ເບຣັນເທິນ ທາແຣັ້ນ 9 ນາທີກ່ອນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຂອງລາວ ໃນວັດອິສລາມ
ສອງແຫ່ງຂອງ ນິວ ຊີແລນ. ລາວໄດ້ກ່າວປະນາມຊາວມຸສລິມ ແລະ ໄດ້ເອີ້ນຜູ້ຍົກ
ຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນການປະກາດນັ້ນວ່າ “ຜູ້ບຸກລຸກ.”
ທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າວ່າ, ແນວໃດກໍຕາມ, “ທ່ານນາງບໍ່ໄດ້ຮັບມັນໂດຍກົງ” ແລະ ເອກະ
ສານດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ບອກສະຖານທີ່ສຳລັບການໂຈມຕີ.
ທ່ານນາງ ອາເດີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ ທາແຣັ້ນ ອາຍຸ 28 ປີ, ສັນຊາດ ອອສເຕຣເລຍ
ແລະ ອ້າງຕົນເອງວ່າເປັນຊາດນິຍົມຄົນຜິວຂາວ ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາຄາດຕະກຳ ໃນ
ການເຊື່ອມໂຍງກັບການຍິງກັນນັ້ນ “ຈະໄດ້ປະເຊີນກັບລະບົບຍຸຕິທຳຂອງ ນິວ ຊີ
ແລນ ຢ່າງແນ່ນອນ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານນາງ ອາເດີນ ໄດ້ເອີ້ນການສັງຫານໝູ່ວ່າ “ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ
ເກີນຂອບເຂດ”. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ ມືປືນມີປືນຫ້າກະບອກ, ສອງກະບອກແມ່ນ
ປືນເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ. ປືນທຸກກະບອກແມ່ນໄດ້ມາຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຢືນຢັນຫຼາຍຄັ້ງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງນຂ່າວ ເມື່ອ
ຕອນບ່າຍຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ “ມັນຈະມີການປ່ຽນແປງໃນກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ປືນ
ຂອງພວກເຮົາ.”
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດໃນການຍິງສັງຫານໝູ່ ທີ່ວັດອິສລາມຂອງ ນິວ ຊີແລນ
ສອງແຫ່ງເມື່ອວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 50 ຄົນ ຫຼັງຈາກພະນັກງານສຸກ
ເສີນໄດ້ພົບສົບຂອງອີກຄົນນຶ່ງຢູ່ຈຸດເກີດເຫດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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