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ນາ​ຍົກ ນິວ ຊີ​ແລນ ກ່າວ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຫັນ​ດີ ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ຮູບ ​ກົດ​ໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ປືນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນິວ ຊີ​ແລນ ທ່າ​ນນາງ ຈາ​ຊິນ​ດາ ອາ​ເດີນ ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ຫຼັງ​ຈາກກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ທີ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ. 18 ມີ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນິວ​ ຊີ​ແລນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​
ເພິ່ນໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິຮູບກົດໝາຍໃນການນຳໃຊ້ປືນ, ລຸນ
ຫຼັງການສັງຫານໝູ່ທີ່ວັດອິສລາມສອງແຫ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ໄຄຣສເຈີຈ໌ ເມື່ອວັນສຸກ
ທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານນາງ ຈາ​ຊິນ​ດາ ອາ​ເດີນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​
ອຽດເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການຕັດສິນໃຈພວກນີ້ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ແລະ ສາທາລະນະ
ກ່ອນຄະນະລັດຖະມົນຕີ ຈະປະຊຸມກັນອີກໃນວັນຈັນໜ້າ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພາຍໃນ
10 ວັນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເປັນຕາຢ້ານນີ້, ພວກເຮົາຈະປະກາດການປະຕິຮູບ
ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ, ຈະເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາປອດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃນ​ຖະ​ນະ​ຄະ​ນະ​ລັດ​
ຖະມົນຕີ, ພວກເຮົາເປັນນໍ້ານຶ່ງໃຈດຽວກັນ.”

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອາ​ເດີນ ​ກ່າວ​ວ່າ ທຸກໆສົບ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ເສຍຊີວິດ 50 ຄົນຢູ່​ວັດ​ອິ​ສ​
ລາມ ຈະຖືກສົ່ງຄືນໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃນວັນພຸດນີ້ ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະ
ສາມາດນຳເອົາໄປຝັງຕາມປະເພນີຂອງຊາວ ມສຸລິມ.

ທ່ານ​ນາງໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໃນ​ການ​ລະ​ບຸ​ຕົວ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ 6 ຄົນ​
ໄດ້ເດີນທາງຈາກປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃນຂັ້ນຕອນການລະບຸຕົວ.

ຫົວ​ໜ້າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສັນ​ລະ​ສູດ​ສົບ ທ່ານ​ນາງ ເດ​ໂບ​ຣາ ມາ​ຊອ​ລ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຫ້ອງ​ການ
ຂອງເພິ່ນ “ກຳລັງເຮັດວຽກໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້” ເພື່ອຮັບປະກັນ ວ່າ ຫ້ອງການຂອງ
ເພິ່ນ ຈະສົ່ງສົບ ຄືນໃຫ້ຄອບຄົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ທ່ານນາງໄດ້ ກ່າວວ່າ “ມັນຈະບໍ່ມີ
ຫຍັງໂຫດຮ້າຍ” ເທົ່າກັບການສົ່ງສົບທີ່ຜິດໃຫ້ຄອບຄົວ.

ຮອງ​ຕຳຫຼວດ​ໜ່ວຍກວດ​ກາ ທ່ານ ວອ​ລ​ລີ ໂຮ​ມາ​ຮາ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດວານນີ້​ວ່າ
ຫ້ອງການຂອງທ່ານ ໄດ້ພົບປະ ກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງຊຸມຊົນຊາວມຸສລິມ ເພື່ອຊ່ວຍ
ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈໃນຂັ້ນຕອນການສັນລະສູດສົບທີ່ຍາວນານ ສຳລັບການ ສືບ
ສວນສອບສວນດ້ານອາຊະຍາກຳ, ໃນເມື່ອມັນແມ່ນປະເພນີໃນສາສະໜາ ອິສລາມ
ທີ່ຈະຕ້ອງຝັງສົບພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເສຍຊີວິດ.

ຊື່​ຂອງ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ, ແຕ່​ລາຍ​ຊື່​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​
ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຊາບ.

ອ່​ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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