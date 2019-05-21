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ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​ຍິງສັງ​ຫານ​ຄົນ ໃນ​ວັດ​ອິ​ສ​ລາມ ​ຢູ່​ນີວ​ຊີ​ແລນ ຖືກ​ຕັ້ງ​ຂໍ້​ຫາ​ວ່າ ທຳ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ

ທ້າວເບ​ຣນ​ທັນ ແທ​ແຣນ​ທ໌ (Brenton Tarrant) ຊາວອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍທີ່​ຖືກກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​​ໂຈມ​ຕີ ​ວັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໄປ​ປາ​​ກົດ​ໂຕຢູ່ສານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນີວ​ຊີ​ແລນໃນ​ວັນ​ທີ 16 ມີ​ນາ, 2019

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ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ນີວ​ຊີ​ແລນ ໄດ້​ຕັ້ງ​ຂໍ້ຫາ​ຕໍ່ຜູ້​ທີ່ຢືນ​ຢັນ​ຕົນ​ເອງວ່າ​ເປັນ​ຊາວ​ຜິວ​ຂາວ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ພວກ​ໄປ​ສວດ​ມົນ 51 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ວັດ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ອິ​ສ​ລາມ ໃນ​ເດືອນ​ມີ​ນາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານັ້ນ​ວ່າ ທໍ​າການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ກະ​ທົງ​ດຽວ ​ທີ່​ຖືກ​ຍື່ນ​ຟ້ອງ​ຕໍ່​ທ້າວເບ​ຣນ​ທັນ ແທ​ແຣນ​ທ໌ (Brenton Tarrant) ຊາວອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍນັ້ນ ເປັນການ​ກ່າວ​ຫາ​ອັນ​ທຳ​ອິດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ປາບ​ປາມ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ຂອງ​ນີວ​ຊີ​ແລນ, ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານ​ໃນປີ 2002 ນັ້ນ ທ້າມ​ກາງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແບບກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ເຄືອ​ຂ່າຍ ອ​າ​ລ-ຄາຍ​ດາ (al-Qaida) ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ນິວ​ຢອກ ແລະ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນ​ປີ​ກ່ອນນັ້ນ. ພວກ​ໄອ​ຍະ​ການ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ອີກ​ນຶ່ງ​ກະ​ທົງວ່າເປັນ​ຄາດ​ຕະ​ກຳຄົນ​ໄປ​ສວດ​ມົນ​ພາ​ວະ​ນາ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໂຮງ​ໝໍໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ພ້ອມ​ກັບ​ອີກ​ສອງ​ກະ​ທົງທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສັງ​ຫານ​ຄົນ, ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ນັ້ນລວມ​ກັນ​ເປັນ 40 ຄົນ.

​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄອບ​ຄົວຂອງ​ພວກ​ໄດ້ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ແລະ​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ຈາກ​ເຫດ​ການ ນັ້ນ ຫລາຍ​ເຖິງ 200 ຄົນໄດ້​ຮັບ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ໃໝ່​ດັ່ງ​ກ່າວ ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສ່ວນ​ຕົວ​ກັບ​ຕຳ​ຫລວດ.

ທ້າວແທ​ແຣນ​ທ໌ (Tarrant) ອາ​ຍຸ 28 ປີ​ຄົນ​ນັ້ນ ໄດ້​ອອກຖ່າຍ​ທອດ​ສົດສຳ​ລັ​ບ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໃນວັນ​ທີ 15 ມີ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ວັດ​ al-Noor ແລະ Linwood ໂດຍຜ່ານ​ທາງ​ Facebook ໂດຍ​ຕັ້ງ​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ວີ​ດິ​ໂອ​ໄວ້​ເທິງ​ຫົວ.

ຜູ້​ກ່ຽວ​ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ຂັງ​ໄວ້​ໃນ​ຄຸກ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຢ່າງ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ຢູ່​ບ່ອນ​ທີ່​ລາວ​ຖືກ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ກວດ​ໂຣກ​ຈິດ ເພື່ອ​ຈະ​ຕັດ​ສິນ​ໄດ້​ວ່າ ລາວ​ເປັນ​ໂຣກ​ເສັ້ນ​ປະ​ສາດ​ຫລືບໍ່ ເພື່ອ​ຈະ​ຢືນ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໄຕ່​ສວນ​ໄດ້. ວັນ​ທີ່​ລາວ​ຈະ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ທີ່​ສານ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ ​ແມ່ນ​ວັນ​ທີ 14 ມິ​ຖຸ​ນາ.

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