ຜູ້ນໍາຂອງນິວຊີແລນ ​ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ທ່ານຄຣິສ ຮິບກິນສ໌ (Chris Hipkins) ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນໄປຈີນ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດໃຫຍ່ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ສອງປະເທດດັ່ງ ກ່າວນີ້ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍສໍາພັນທາງດ້ານການຄ້ານໍາກັນ. ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີລະຫວ່າງ ນິວຊີແລນ-ຈີນ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2008. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງ ນິວຊີແລນ ໄປ ຈີນ ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 12.8 ຕື້ໂດລາ ຫຼືນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງລາຍຮັບປະເທດຈາກການສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງນິວຊີແລນ ທ່ານຄຣິສ ຮິນກິນສ໌ ກ່າວວ່າ ຄວາມສໍາພັນສອງຝ່າຍກັບ ຈີນ ເປັນນຶ່ງໃນ “ລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ກວ້າງຂວາງ ແລະຊັບຊ້ອນທີ່ສຸດ” ຂອງປະເທດທ່ານ.
ທ່ານຮິບກິນສ໌ ຈະເດີນທາງໄປສາມເມືອງຂອງ ຈີນ ໃນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນແວລລິງຕັນວ່າ ມັນຈະເປັນການຢ້ຽມຢາມທີ່ສຳຄັນ.
“ໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ສາມາດປະກາດໄດ້ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນທີ່ສໍາຄັນທາງການຄ້າໄປ ຈີນ ພາຍໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ໂດຍຈະຢຸດແວ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ນະຄອນທຽນຈິນ ແລະນະຄອນຊຽງໄຮ້, ເຊິ່ງຈະເປັນການໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຄັ້ງທໍາອິດຂອງລະດັບລັດຖະມົນຕີ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ແລະນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີຂອງນິວຊີແລນ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜູ້ແທນການຄ້າໄປປະເທດດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.”
ທ່ານຮິບກິນສ໌ ກ່າວວ່າ ບັນດາຄະນະຜູ້ແທນທາງການຄ້າ ອາດຈະລວມມີທັງດ້ານການສຶກສາ ແລະອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວນໍາດ້ວຍ.
ກ່ອນການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດ COVID-19, ຈີນ ເປັນແຫຼ່ງຊັບພະຍາ ກອນນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງ ນິວຊີແລນ ຮອງຈາກ ອອສເຕຣເລຍ. ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2023 ຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 7, ອີງຕາມສະຖິຕິຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ການຟື້ນໂຕຄືນຢູ່ໃນພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄາດການວ່າ ນິວຊີແລນຕ້ອງໄດ້ເປີດຊາຍແດນຂອງຕົນຄືນໃໝ່.
ທ່ານຮິບກິນສ໌ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສໍາລັບນິວຊີແລນ ເພື່ອການຄ້າຂາຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍກັບ ຈີນ, ເຊິ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ການສົ່ງອອກຂອງສິນຄ້າແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ ອາຫານປະເພດນົມ-ເນີຍ, ຊີ້ນ ແລະສິນຄ້າປະເພດໄມ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນທີ່ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ, ແຕ່ກໍມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ທີ່ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນພາກສ່ວນທີ່ເກີດຂຶ້ນມາໃໝ່ເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນວ່າ: ເກມ, ການແພດ ແລະພາກສ່ວນທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງຮ່າງກາຍ ແລະຈິດໃຈ.”
ທ່ານຮິບກິນສ໌ ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ທ່ານຈະພົບກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຫຼືບໍ່. ແຕ່ທ່ານໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າວ່າ ທ່ານຈະຍົກບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນທາງດ້ານສິດທິມະນຸດຂຶ້ນມາສົນທະນາ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຈີນ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັກກິ່ງ ຊ່ວຍຍຸຕິ “ການເຮັດສົງຄາມທີ່ຜິດກົດໝາຍແລະບໍ່ເປັນທຳ” ຂອງຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງນິວຊີແລນ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາຂອງລັດຖະບານທີ່ເປັນກາງ ອ່ຽງຊ້າຍໃນນະຄອນຫຼວງວິລລິງຕັນກ່າວວ່າ ທ່ານຍັງຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງອົງການ NATO ໃນນະຄອນຫຼວງວິລນຽສ ຂອງລີທົວເນຍ ໃນເດືອນກໍ ລະກົດນີ້ອີກດ້ວຍ.