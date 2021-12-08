ຕຳຫຼວດນິວຊີແລນທີ່ຖືກສົ່ງໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ຊົ່ວຄາວຢູ່ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ (Solomon) ໄດ້ເລີ່ມທຳການລາດຕະເວນຫຼັງຈາກເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນ ເດືອນແລ້ວນີ້. ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງໄດ້ຜ່ອນຄາຍລົງ, ແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານການເມືອງກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງໝູ່ເກາະໃນເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກີຕອນໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນກັບ ຈີນ ແລະໄຕ້ຫວັນແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ມີຢູ່. Phil Mercer ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ Sydney, ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະທະຫານຂອງນິວຊີແລນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາສັນຕິພາບຄົນອື່ນໆ ຈາກອອສເຕຣເລຍ, ປາປົວນິວກີນີ ແລະຟີຈີ ໃນ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຢູ່ໃນໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ (Solomon). ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ໂດຍລັດຖະບານຂອງໝູ່ເກາະດັ່ງກ່າວ.
ນະຄອນຫຼວງໂຮເນຍຣາ (Honiara) ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວແມ່ນມີຄວາມງຽບສະຫງົບ ຫຼັງຈາກເກີດການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະການປຸ້ນສະດົມໃນເດືອນແລ້ວນີ້. ທຸລະກິດຫຼາຍແຫ່ງໃນເຂດຄຸ້ມເມືອງຈີນໄດ້ຖືກທຳລາຍ, ແລະຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນເສຍຊີວິດໄປ.
ຄວາມວຸ້ນວາຍໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີເຫດການຕ່າງໆ. ການປະທ້ວງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກນຳພາໂດຍຊາວບ້ານທີ່ອາໄສຢູ່ໃນແຂວງມາລາຍຕາ (Malaita) ທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນຍ້ອນຄິດວ່າ ມີການຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຄວາມໂປ່ງໃສຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ. ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການລະບາດຂອງໄວ ຣັສໂຄໂຣນາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບຍິ່ງເລິກລົງໄປອີກ. ອິດທິພົນທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ກວ້າງຂວາງ ກໍຍັງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບ ເຊັ່ນກັນ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີມານາເຊ ໂຊກາວາເຣ (Manasseh Sogavare) ທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມຈົງຮັກພັກດີດ້ານການທູດຈາກໄຕ້ຫວັນມາເປັນ ຈີນໃນປີ 2019 ນັ້ນ ຍັງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ. ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້, ທ່ານໂຊກາວາເຣ (Sogavare) ໄດ້ລອດພົ້ນຈາກການລົງຄະແນນສຽງບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໂດຍບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ.
ໃນການກ່າວໃຫ້ຄຳເຫັນຢູ່ໃນລັດຖະສະພານັ້ນ, ທ່ານແມັດທີວ ເວລ (Matthew Wale), ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ, ໄດ້ກ່າວຫານາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າໄດ້ຮັບອິດທິພົນ ຈາກຈີນຫລາຍເກີນໄປ.
ທ່ານເວລກ່າວດັ່ງນີ້: “ທ່ານຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ປະເທດມະຫາອຳນາດ. ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຂີ້ຮ້າຍຫລາຍ ທີ່ທຸລະກິດທັງຫຼາຍໄດ້ຖືກປຸ້ນສະດົມ ແລະທໍາລາຍ, ແຕ່ມັນທຽບບໍ່ໄດ້ເລີຍ, ທ່ານປະທານ, ໃນການປຽບທຽບກັບການປຸ້ນສະດົມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂັ້ນເທິງສຸດ ໂດຍທີ່ຊາວເກາະໂຊໂລມອນທໍາມະດາສາມັນເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.”
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານໂຊກາວາເຣ (Sogavare) ກັບກ່າວອ້າງວ່າ ພວກຕຳໜິທ່ານ ເປັນພວກຮັບໃຊ້ແກ່ໄຕ້ຫວັນ.
ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້: "ປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິສຸດຂອງເກາະມາລາຍຕາ (Malaita) ໄດ້ຖືກຕົວະຍົວະ ໂດຍພວກຕົວແທນເຫລົ່ານີ້ຂອງໄຕ້ຫວັນ."
ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງຊາວເມືອງກວາດອລຄາແນລ (Guadalcanal) - ຊຶ່ງເປັນເກາະທີ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງນະຄອນຫຼວງໂຮເນຍຣາ ແລະພວກ ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກເກາະມາລາຍຕາ (Malaita) ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການແຊກແຊງຂອງກຳລັງທີ່ນຳພາໂດຍອອສເຕຣເລຍ ໃນປີ 2003. ການປະຕິບັດງານໃນການຮັກສາສັນຕິພາບໄດ້ແກ່ຍາວມາຮອດປີ 2017.
ປະເທດໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນມີປະຊາຊົນປະມານ 700,000 ຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊົນເຜົ່າຂອງເມລາເນເຊຍ (Melanesian). ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຮັກສາສັນຕິພາບທີ່ນຳພາໂດຍອອສເຕຣເລຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈະແກ່ຍາວໄປຮອດດົນປານໃດ.
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