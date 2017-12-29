ໄຟໄໝ້ ຕຶກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນນິວຢອກ ເຮັດໃຫ້ 12 ຄົນ ເສຍຊີວິດ

ໄຟໄໝ້ຕຶກອາພາດເມັນຫລັງນຶ່ງໃນເຂດເທດສະບານນ້ອຍໆ ຢູ່ທາງພາກເໜືອສຸດຂອງ
ນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດສິບກວ່າຄົນ.
ທ່ານບີວລ ເດີ ບລາສຊິໂອ ເຈົ້າເມືອງຂອງເຂດເທດສະບານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ໄຟໄໝ້ຢູ່
ຄຸ້ມບຣອງສ໌ ໄດ້ເຮັດໃຊ້ຊາວນະຄອນນິວຢອກ 12 ຄົນເສຍຊີວິດ “ຊຶ່ງລວມທັງເດັກນ້ອຍ
ອາຍຸນຶ່ງປີຄົນນຶ່ງ.”
ທ່ານເຈົ້າເມືອງກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາອາດຈະສູນເສຍຄົນອື່ນໆອີກດ້ວຍ.”
ທ່ານດານຽນ ນິໂກຣ ຄະນະກຳມາທິການດ້ານດັບເພີງ ພັນລະນາວ່າ ໄຟທີ່ເລີ້ິມໄໝ້ໃນ
ຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ເປັນໄຟໄໝ້ “ຄັງໃຫຍ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ” ເພາະວ່າ ມີຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດ ທີ່ຫລາຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ພວກດັບເພີງປະມານ 170 ຄົນ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ມອດໄຟດັ່ງກ່າວ ແລະ
ກໍຊ່ວຍພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕຶກຫລົບໜີອອກໄປ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ເທື່ອວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສາເຫດຂອງໄຟໄໝ້ຢູ່ໃນຕອນຄໍ່າຄືນທີ່ມີອາ
ກາດໜາວຈັດຢູ່ຕຶກຫ້າຊັ້ນ ຊຶ່ງເປັນຕຶກທີ່ຄົນຕ້ອງໄດ້ຍ່າງຂຶ້ນລົງເອົາ ຍ້ອນບໍ່ມີລິຟ
ນັ້ນເທື່ອ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າຢ່າງໜ້ອຍມີສີ່ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໜັກຈາກການຖືກໄຟໄໝ້ ທີ່
ຢູ່່ຫ່າງຈາກສວນສັດບຣອງສ໌ ທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງລະດັບໂລກແຫ່ງນຶ່ງບລອກທີ່ຮູ້ກັນດີ.
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