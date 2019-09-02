ບັນດານັກຮຽນມັດທະຍົມ ຮົງກົງ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນສວນສາທາລະນະແຫ່ງນຶ່ງ ໃນວັນ
ທີ່ເປັນມື້ທຳອິດຂອງປີຮຽນໃໝ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນການນັດປະທ້ວງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ສືບຕໍ່ມາ ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ກໍ່ກວນການສັນຈອນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ ດ້ວຍ
ການຕັນທາງປະຕູລົດໄຟ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິປະຊາທິປະໄຕໄດ້ກັນທາງເຂົ້າສະໜາມ
ບິນສາກົນ, ຈູດໄຟເພື່ອຕັນຫົນທາງ, ກີດກັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ອາຄານລົດເມສະໜາມບິນ ແລະ
ເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂົນສົ່ງ ຕ້ອງຢຸດການບໍລິການລົດໄຟໄປຫາສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ
ຊົ່ວຄາວ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ້ອງຍົກເລີກບາງຖ້ຽວບິນ, ເຊິ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້
ນັກເດີນທາງທັງຫຼາຍ ຕ້ອງຍ່າງໄປຫາຕົວເມືອງເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.
ຜູ້ປະທ້ວງຂອງວັນອາທິດວານນີ້ຫຼາຍຄົນ ຢາກທຳການແກ້ແຄ້ນແບບດຽວກັນ ຫຼັງຈາກ
ຕຳຫຼວດປາບປາມຈະລາຈົນໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ທຸບຕີຜູ້ໂດຍສານລົດໄຟດ້ວຍໄມ້
ຄ້ອນ ແລະ ສີດສະເປໝາກເຜັດໃສ່ເຂົາເຈົ້າຈົນປຽກ ໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການຈັບກຸມ.
ຜູ້ທີ່ຖືກໂຈມຕີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຈັບ.
ພວກໄວລຸ້ນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ຜິດຫວັງກັບຮ່າງກົດໝາຍທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ ຈີນ ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ມີ
ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃນບັນຫາທາງກົດໝາຍຂອງເມືອງທີ່ວ່ານັ້ນ, ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່
ສະໜາມບິນ ດັ່ງກັບສູນກາງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ບ່ອນຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ດຶງດູດການອອກຂ່າວ
ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ສະແດງຄວາມໂມໂຫໃສ່ບໍລິສັດຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ ຮົງກົງ,
ເຊິ່ງແມ່ນບໍລິສັດ MTR Corp ດ້ວຍການທຳລາຍສະຖານີແຫ່ງນຶ່ງໃນວັນອາທິດວານນີ້,
ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຜູ້ປະທ້ວງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໃສ່ອີກ 32 ສະຖານີ.
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຕຳຫຼວດໄລ່, ໂຈມຕີນ ແລະ ຈັບຄົນຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃນສະ
ຖານີນັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ຍຸແຍ່ໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຄຽດແຄ້ນ.
ດັ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານຜູ້ປະ
ທ້ວງ, ແລະ ກີດກັ້ນກຸ່ມໃໝ່ຈາກການເດີນທາງຮອດ ດ້ວຍການປິດການບໍລິການລົດ
ໄຟຄວາມໄວສູງທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສະໜາມບິນກັບສູນກາງການຄ້າໃນເມືອງ ຄາວລູນ ແລະ
ເກາະຮົງກົງ. ເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະທ້ວງ ຮົງກົງ ຕ້ອງຍ່າງເປັນໄລຍະ
ໄກ ກ່ອນທີ່ຂະບວນຄົນຂັບລົດຈຳນວນຫຼາຍຈະເດີນທາງໄປຮອດເພື່ອຮັບເອົາເຂົາ
ເຈົ້າ.